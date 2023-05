„KulturPur“ 2023: ESC-Teilnehmer trifft auf Soul-Klassiker

Hilchenbach. Beim Festival auf dem Giller spielen an Pfingsten so verschiedene Acts wie Silbermond, Lord Of The Lost oder die Earth, Wind & Fire Experience.

Mit einem neuerlichen deutschen Desaster beim Eurovision Song Contest hatten nicht alle gerechnet. Erst recht nicht Jens von Heyden. Der Amtsleiter des Kulturbüros des Kreises Siegen-Wittgenstein buchte Lord Of The Lost bereits für die neueste Ausgabe von „KulturPur“ (25.-29. Mai), als diese von einer Teilnahme in Liverpool noch weit entfernt waren. „Wir hatten im vergangenen Jahr mit Mono Inc. versucht, mal etwas in die Dunkelrock-Richtung zu gehen und haben gute Erfahrungen gemacht. Das Publikum hat es auch honoriert. Wir schauten dann, was es in dieser Szene noch gibt, was zu uns passen könnte und dann belegten Lord Of The Lost ja auch Platz eins der Albumcharts.“