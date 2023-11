Sasha kann mit seinem „This Is My Time“-Programm erst 2024 touren.

Essen. Sasha wollte im Dezember mit „This Is My Time“ durch Deutschland touren. Daraus wird nichts, Termine in Siegen, Düsseldorf und Bochum betroffen.

Sasha wollte im Dezember auf Tour gehen, drei Tourstopps in NRW standen auf dem Plan

Arzt zieht die Reißleine, Live-Auftritt seien aktuell nicht zu verantworten

Komplette Tour aufs Frühjahr 2024 verschoben, das betrifft auch die Termine in Siegen (1.12. Siegerlandhalle), Düsseldorf (2.12. Mitsubishi Electric Halle) sowie am 8.12. Bochum (RuhrCongress)

Genau Termine sind noch nicht bekannt, Tickets behalten ihre Gültigkeit

Eigentlich wollte Sänger Sasha am Freitag, 1. Dezember, in Siegen seine Tournee „This Is My Time – Die Show!“ starten. Daraus wird nichts, denn der Popstar ist krank und verschiebt die komplette Tour aufs Frühjahr.

„Ich habe schon seit ein paar Wochen immer wieder schwankende kleine Anflüge von Erkältungen gehabt, die kamen und sehr schnell wieder gingen, aber jetzt bin ich kurz vor einer Lungenentzündung und mein Arzt hat die Reißleine gezogen, da er es nicht verantworten kann, mich in diesem Zustand auf irgendeine Bühne zu schicken“, so Sasha in einer Pressemitteilung.

Sasha muss Tour absagen: Siegen, Düsseldorf und Bochum betroffen

Neue Termine seien für das Frühjahr 2024 in Planung und sollen schnellstmöglich bekannt gegeben werden. Alle gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Auf seinen sozialen Netzwerken bittet er seine Fans um Verständnis.

Schweren Herzens musste man sich für eine Verlegung ins nächste Jahr entscheiden: „Es tut mir so unglaublich Leid! Es macht mich so traurig aus so vielen verschiedenen Gründen, wie ihr euch sicher vorstellen könnt! Ihr habt euch auf mich und ich mich so auf euch gefreut, auf diese tolle Show, diese schönen Abende.“

„This Is My Time“ – Zutiefst persönlicher Streifzug

In NRW sind die Termine in Siegen (1.12. Siegerlandhalle), Düsseldorf (2.12. Mitsubishi Electric Halle) sowie am 8.12. Bochum (RuhrCongress) betroffen - alle waren vorab ausverkauft. Bei seinem Live-Show-Projekt „This Is My Time - Die Show“ handelt es nicht um ein gewöhnliches Konzertprogramm.

Bei seiner 2022er-Tour holte Sasha gar Fans auf die Bühne – wie hier in Hamburg. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / FUNKE Foto Services

Stattdessen nimmt Sasha sein Publikum auf einen musikalischen sowie zutiefst persönlichen Streifzug durch sein Leben und Weg zum internationalen Star mit, erzählt Anekdoten, schlüpft unter anderem in die Rolle seines erfolgreichen Alter Egos Dick Brave und singt Stücke aus verschiedensten Karriereepochen.

Bereits 2022 ging der Wahl-Hamburger mit dem Programm auf Tour und spielte seinerzeit unter anderem in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle und im Kölner Palladium.

