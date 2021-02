Geniessen Lecker: So funktionieren Bier-Tastings in Zeiten von Corona

Düsseldorf. Hier ist noch lange nicht Hopfen und Malz verloren: Lokale und Geschäfte aus der Region veranstalten regelmäßig (Craft-)Bier-Tastings im Netz.

„Plopp!“ „Zisch!“ Da sind sie endlich wieder, diese Geräusche, die man bis vor gut einem Jahr so oft in geselliger Runde hörte und die viele seit Monaten schmerzlich vermissen. Die Flasche geöffnet, das Glas gerade zu etwa einem Viertel Füllhöhe eingeschüttet, ertönt die Stimme von Milena Pfister (25) aus dem Laptop-Mikro: „Schaut euch das Bier mal in Ruhe an. Wie ist die Farbe, wie viel Schaum hat es? Und dann schreibt das doch mal in den Chat.“

Gut, eine Schaumkrone wie beim „Sieben-Minuten-Pils“ bildet sich beim Eingießen des goldbraun schimmernden „Prototyp“, einem Lager aus der Hamburger Brauerei „Kehrwieder“, nicht. Das sollte aber niemanden unter den mehr als 70 Teilnehmern der Zoom-Videokonferenz verwundern. Schließlich ist bei den Online-Bier-Tastings der Holy Craft Bar in Düsseldorf ohnehin kein Bier wie das andere.

Biere aus der ganzen Welt

Verkostet werden nationale wie internationale Lager, Ales, Stouts, Dubbels oder auch Variationen von Bieren regionaler und anderer deutscher Privatbrauereien. „Wir wollen Craftbier, also Biere, die von unabhängigen Brauereien gebraut werden, nahbar machen. Und da unsere Bar immer noch geschlossen ist, müssen wir eben einen anderen Weg finden, um unser Bierwissen mit euch zu teilen“, erklärt Holy-Craft-Mitarbeiterin und Tasting-Moderatorin Milena, die 2019 in Hamburg eine Ausbildung zur „Beerkeeperin“ absolvierte. Dabei handelt es sich um ein mehrtägiges Training, bei dem man lernt, wie man Gerüche und Geschmäcker prüft, Aromen identifiziert und Bierbeschreibungen gestaltet.

Doch keine Bange: Milena spielt beim Gaumen-Experiment nicht die Oberlehrerin. Nur zwei Hinweise muss sie vor der Verkostung des „Prototyp“ dann doch verkünden: „Das Bier bitte nicht ausspucken, manche Aromen entfalten sich erst beim Runterschlucken! Und, ganz wichtig: Habt ein Glas Wasser neben euch stehen – wir wollen ja bis zum Schluss durchhalten.“

Nach den ersten Schlücken startet eine rege Diskussion im Chat. „Also ich schmecke da Litschi raus.“, „Ich finde, da sind Maracuja-Aromen drin“ oder auch, (noch) ganz nüchtern: „Sehr süffig. Spaßexen!“ Während sich die Flasche langsam leert, hinterfragen erste Teilnehmer die Ingredienzien. „Was bitte ist Böhmisches Tennenmalz? Hab’ ich ja noch nie gehört.“ Schnell gibt es Aufklärung: Bei der Tennenmälzung wird gehäuftes Grünmalz auf befestigtem Fußboden (Tenne) aufgeschüttet und über mehrere Tage gewendet. Klar ist: Vielen geht es hier nicht nur um den puren Trinkspaß und Genuss, sondern auch um den Brauprozess.

Bier mit Gurke – das ist absolute Geschmackssache

Nach gut 25 Minuten und einem kurzen Ausspülen des Verkostungsglases geht es dann weiter mit dem „Killer Cucumber Ale“ der „Steamworks“-Brauerei aus dem kanadischen Vancouver. „Steamworks“-Produktmanagerin Isabella Ottenschläger schaltet sich sogar dazu, um einige Details zu Inhalten und Brauvorgang preiszugeben.

Wie der Name des Ales mit dem für Westkanada typischen Wal auf dem Etikett schon vermuten lässt, steckt hier tatsächlich Gurke im Bier. „Normale Salat-Bio-Gurke“, wie Ottenschläger ergänzt. Wahrlich nicht jedermanns Geschmack.

Dank kräftiger Zitrusaromen – der Hopfensorte geschuldet – ganz anders schmeckt das aus Schottland importierte „New England IPA“, bei dem man, wie ein Teilnehmer kommentiert, „die 6,8 Umdrehungen auf jeden Fall merkt“. Eine kleine Geschichtsstunde gibt’s obendrauf: Das IPA (India Pale Ale) wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert entwickelt, da es ein Bier brauchte, das über die Seefahrt zwischen Großbritannien und den indischen Kronkolonien hinaus haltbar bleibt – dafür sorgt der höhere Hopfengehalt. Das Zwischenfazit nach drei Verkostungen und gut 75 Minuten: Bei Bier-Tastings lernt man nicht nur, was einem schmeckt und was nicht, sondern auch etwas fürs Leben.

Eine bunte Reise durch die Welt der Biere – das erwartet die Teilnehmenden bei Online-Tastings. Foto: Holycraft

Es folgt eine 20-minütige Pause (Milena: „Die macht Sinn, wir wollen ja nicht, dass ihr gleich alle unterm Tisch liegt.“), dann geht es weiter mit einem echten Heimatbier. Das dunkelbraune „Jrön“ aus der Düsseldorfer Uerige-Brauerei schmeckt – Schockschwerenot! – sogar dem Kölner Ehepaar Stausberg: „Für’n Altbier kann man das echt gut trinken!“

Nach einem fruchtigen belgischen „La Trappist“ endet die gut zweieinhalbstündige Bier-Weltreise im niederrheinischen Geldern. Aus der dort ansässigen Privatbrauerei „Fleuther“ stammt das „Doppelbock Dark Choc“.

Schokolade steckt da aber nicht drin, wie der zugeschaltete „Fleuther“-Gesellschafter Oliver Stöcker verrät: „Keine Schokoladenzugabe, sonst wäre es nicht innerhalb des Reinheitsgebots. Man kann aber Malze verschieden rösten und aufbereiten, sodass sie verschiedene Aromen entwickeln.“ So riecht und schmeckt das Bier tatsächlich nach Bitterschokolade, ein Teilnehmer schmeckt gar „Kaffee mit Schokosoße“. Hinzu kommt die Empfehlung, Roquefort-Käse zum „Doppelbock Dark Choc“ zu verzehren.

Nur wenige Snacks empfohlen

Generell sollten Tasting-Teilnehmende aber vorsichtig sein, wenn der Magen grummelt. Denn Snacks verfälschen oft den Biergeschmack. Milena empfiehlt „normale Brot-Sticks und Cracker sowie Baguette. Die bieten wir auch bei normalen Tastings in unserer Bar an.“

Bis es im Herzen der Düsseldorfer Altstadt (oder auch in der im vergangenen November eröffneten Zweitfiliale im Essener Süden) wieder soweit ist, dürften leider noch Wochen vergehen. Aber Online-Tastings liefern zweifellos eine unterhaltsame und lehrreiche Gelegenheit, sich die Zeit bis dahin zu vertreiben – und das eine oder andere neue Lieblingsbier kennenzulernen.

>>> INFO: Online-Bier-Tasting aus der Region – eine Auswahl

Holy Craft: Nächste Termine: 12.2. (20 Uhr), 27.2. (19 Uhr), 5.3. (20 Uhr), Preis für sechs Biere: 39,50 € inkl. Versand, Anmeldeschluss eine Woche vor dem Termin, außer bei Abholung vor Ort (Friedrichstr. 79, Düsseldorf). Infos und Buchung auf www.holycraft.de/tastings.

Bierothek Essen: Nächste Termine: 19.2., 6.+19.3. (je 20 Uhr) oder auf Anfrage für Gruppen. Preis für sieben Biere plus Verkostungsglas: 49 € inkl. Versand. Anmeldeschluss jeweils anderthalb Wochen vor dem Tasting. Infos und Buchung: www.bierothek.de/stores/essen.

Craft Beer Tasting NRW: Nächste Termine: 27.2., 19.3. (jeweils 20 Uhr), Preis für sechs Biere: ca. 38 € inkl. Versand. Anmeldeschluss jeweils zehn Tage vor dem Tasting, Abholung vor Ort (Poller Kirchweg 65b, Köln) nach Absprache möglich. Infos und Buchung: www.craftbeertasting.nrw