„Live Escape“-Games gibt es jetzt auch für Zuhause

Es muss nicht immer das klassische Kreuzworträtsel sein: Das „Escape Room“-Gefühl kann man sich bei Interesse nun auch ins Home Office holen

Sie erfreuten sich zuletzt hoher Popularität: „Live Escape“-Games, bei denen ein Team in einem Raum Rätsel lösen muss, um aus diesem wieder herauszukommen. In Zeiten der Kontaktsperre müssen aber auch derartige Freizeitangebote geschlossen bleiben. Kreativ zeigte sich nun das Team von „Ruhr Escape“ mit Niederlassungen in Essen und Oberhausen und startete „Escape@home“.

Via Skype, Whats­App-Videochat oder Google Hangouts können bis zu sechs Spieler gleichzeitig von verschiedenen Standorten aus am heimischen Computer oder Tablet (empfohlen) tüfteln. Wie immer gilt: Die Gruppe hat 60 Minuten Zeit, um alle Rätsel zu knacken. Einen Monat lang soll jede Woche eine neue Runde veröffentlicht werden. Und: Zehn Prozent der Erlöse gehen an den Corona-Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuzes.

Escape@home, pro Spielrunde und Gruppe 19,90 €. Weitere Infos zum Spiel gibt’s im Internet auf escape-at-home.de.