Livestream: Noa singt für ein Oberhausener Hospizzentrum

Noa vertrat 2009 ihr Heimatland Israel beim „Eurovision Song Contest“ – am Ende sprang Platz 16 heraus.

Oberhausen. Die israelische Starsängerin spielt am 28. Februar ein Online-Konzert. Die Erlöse gehen an ein geplantes Hospizzentrum in Oberhausen.

Sie stand schon mit Größen wie Stevie Wonder, Sting und Sheryl Crow auf der Bühne: Achinoam Nini, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Noa, gehört zweifellos zu den berühmtesten Sängerinnen Israels. Sie ist aber nicht nur international für ihre Musik bekannt, sondern auch für ihr gesellschaftliches Engagement. So ist die 51-Jährige Mitglied in mehreren Projekt-Gremien, die sich für ein friedliches Miteinander von Israelis und Palästinensern einsetzen.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie spielte Noa mehrere Livestream-Konzerte, deren Erlöse für einen guten Zweck eingesetzt werden. So erreichte sie zum Beispiel mit einem Solidaritätskonzert für die Menschen in der besonders hart getroffenen Region Lombardei in Norditalien einen Spendenbetrag von knapp 1,3 Millionen Euro.

In Oberhausen, wo sie erstmals im Rahmen eines Schüleraustauschs als 16-Jährige zu Gast war, war Noa bereits mehrfach zu sehen, zuletzt im Dezember 2018 im Ebertbad. Für ein geplantes Hospizzentrum im Stadtteil Osterfeld tritt sie, in Kooperation mit dem Verein „Oberhausen hilft“, nun wieder auf. Die Show, übertragen aus einem Studio in Noas Heimat Tel Aviv, startet am Sonntag, 28. Februar, um 19 Uhr deutscher Zeit.

Fans und Neugierige dürfen sich auf ein buntes Programm freuen. Schließlich sprang Noa in ihrer nun 30-jährigen Karriere schon unter anderem zwischen den Genres Pop, Rock, Blues, Country, R&B und Folk umher.

>>>INFO: Noa im Livestream

Termin: 28.2., 19 Uhr. Zugänge für 20 € erhalten Sie auf www.theater-oberhausen.de/programm/spielplan.php