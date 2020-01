Wesel/Essen. Fast überall in der Region gibt es „Mädelsflohmärkte“ für Frauen. Wo und wann Sie nach Klamotten stöbern können, zeigt unsere Terminübersicht.

Mädelsflohmarkt in Wesel: Jägerinnen der verlorenen Schätze

Mit kritischem Blick platziert Ingrid Helten zwei beigefarbene Stiefeletten auf dem Tisch. Die 50-Jährige betrachtet ihr Werk, rückt einen der Schuhe noch etwas diagonaler. Perfekt. Neben zwei braunen Ledertaschen kommt das Paar jetzt gut zur Geltung. Das muss es auch. Schließlich soll es heute – wie die vielen anderen Dinge auf dem Tisch – eine neue Besitzerin finden.

Schauplatz dieser Szenerie ist die Niederrheinhalle in Wesel, Mitte Januar. Heute ist Mädelsflohmarkt. Dieser hier firmiert unter dem griffigen Namen „Frauenkram“. Noch herrscht allerdings die Ruhe vor dem Schnäppchensturm.

Tand und Tinnef sind beim Mädelsflohmarkt verboten

Bis auf die Tatsache, dass das meiste hier mindestens einen Vorbesitzer hat, verbindet so einen Mädelsflohmarkt nicht viel mit einem handelsüblichen Trödelmarkt. Statt Krempelkisten mit Schätzen und Schrott herrscht eine gewisse Ordnung: Ein ganzer Schrank voll „nichts zum Anziehen“ kann hier noch rentabel entsorgt und durch neueren Inhalt ersetzt werden.

Aber eben auch nur der. Der Fokus liegt auf Kleidung – ausnahmslos in gutem Zustand, Accessoires wie Ketten und Kosmetik sind gerade noch erlaubt, klassischer Tand und Tinnef verboten. Ein „ansprechendes Warensortiment“ und eine „schöne Präsentation“ sind sogar in den Regeln für die Aussteller schriftlich fixiert. Dadurch allerdings bekommt der Markt seine besondere Atmosphäre, zwischen analog gewordenem Kleiderkreisel und Modemesse.

Flohmarkt bietet Kleider, Taschen, Schuhe und Schmuck

„Hier wird das noch geschätzt, dass man schöne, gepflegte Sachen mitbringt“, freut sich Hobby-Händlerin Ingrid Helten. Neben ihrem ausgemusterten textilen Repertoire bietet sie auch selbstgefertigten Drahtschmuck und Perlenarmbänder in überschaubarer Zahl an. Ein kleiner Aufmerksamkeits-Häscher, ohne gegen die Verkaufsregeln (maximal zehn Prozent Geschmeide pro Stand) zu verstoßen.

Auch Anne Leiting punktet weiter hinten in der eher nüchternen Halle mit ungewöhnlichem Sortiment: Neben Kleidern, Taschen, Schuhen und Portemonnaies hat es ein imponierender Teil ihrer Nagellack-Sammlung prominent platziert auf den Verkaufstresen geschafft. Die 28-jährige Bocholterin versucht sich heute erstmals als Verkäuferin auf einem Mädelsflohmarkt. Einem, der ihr auf Anhieb zusagt: „Es ist nicht wie so ein Trödelmarkt. Da hat man ja immer nur professionelle Händler.“ In der Tat sind die wenigsten Verkäufer – obwohl grundsätzlich gestattet – gewerblich unterwegs.

Schnäppchenschießen im Minutentakt

Die Beliebtheit spiegelt sich auch bei den Käuferinnen wider: Beim Einlass (endlich!) bläst die Schnäppchenjägermeute zum Angriff und stürmt die Halle. Pullover werden prüfend hochgehalten, Jacken testweise übergeworfen, geschossene Trophäen aufgeregt verstaut. Schlussverkauf-Stimmung!

Eine der Power-Shopperinnen ist Sabrina Hülsermann (30). Nach wenigen Minuten ist das erste Teil in ihren Besitz übergegangen: ein dunkelrotes Kleid mit feinem Blümchenmuster. „Da hing noch das Etikett dran, das heißt, es wurde nie getragen“, freut sie sich. Kostenpunkt: drei Euro. Ein Schnapper! Dass sie mit ihrem Einkaufsspaß Kleidung wiederverwertet, findet Sabrina gut. Der digitalen Variante, einfach online bestellen, was das Zeug hält, kann sie hingegen nichts abgewinnen – zu unsicher, ob dann auch die Größe passt... Und letztlich wird der Jagdtrieb auf so einem Mädelsflohmarkt auch besser befriedigt: „Ich wühle mich einfach gern durch alte Sachen und finde dabei Schätze.“ Ein Träumchen.

>>>Info: Die nächsten Termine in der Region:

Frauenkram: 2. + 23.2. Waltrop (Stadthalle), 9.2. Haltern (Seestadthalle), 1.3. Castrop-Rauxel (Europahalle), 8.3. Recklinghausen (Vestlandhalle), 15.3. Hattingen (Gebläsehalle), 22.3. Wesel (Niederrheinhalle), 11-16 Uhr, Eintritt: 3€, www.frauenkram.land

Mädchenklamotte: 2.2. Essen (Grugahalle)/Düsseldorf (Boston Club), 16.2. Dortmund (Westfalenhalle)/Witten (Saalbau)/ Moers (Enni-Sportpark), 11-16 Uhr, Eintritt: 3,50€, www.maedchenklamotte.de

Mädelsflohmarkt: 2.2. Siegen (Siegerlandhalle), 11-15.30 Uhr, Eintritt: 3€, www.grote-hiller.de/maedelsflohmaerkte

Secondlady: 22.3. Lüdenscheid (Schützenhalle Loh), 11-16 Uhr, Eintritt für Frauen: 3€, Männer: frei, www.pfeffer-events.de

Weiberkram: 9.2. + 15.3. Neuss (Gare du Neuss), 15.2. Düsseldorf (Ergo Ipsum), 8.3. Wuppertal (Codeks), 22.3. Essen (Schöner Alfred), 29.3. Dorsten (Alte Waschkaue), 11-17 Uhr, Eintritt: 3€, www.weiberkram.org

Kostüm-Tausch-Party: 14.2. Köln (Iglu), 19.30-22 Uhr, Eintritt frei, Spenden erwünscht

Schon gewusst?

Die Idee zum ersten Mädelsflohmarkt hatten zwei modeaffine Hamburgerinnen im Jahr 2008. Auf den unübersichtlichen Trödelmärkten haben sie zu wenig Klamottenschnäppchen gefunden und den auf Mode spezialisierten Flohmarkt ersonnen, so der Gründungsmythos.

Die Namen der Märkte klingen oftmals sehr ähnlich, heißen zum Beispiel „Weiberkram“ oder „Mädchenklamotte“.

Die Märkte fokussieren sich auf Mode. Allerdings gibt es spezialisiertere Varianten, etwa eine Kleiderbörse für (Schützen-)Festtagskleider im sauerländischen Menden oder eine Tauschparty für Karnevalskostüme in Köln.