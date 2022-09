Ein Farbenspiel im Wind: Drachen gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Damit sie in die Höhe steigen, muss nur noch das Wetter mitspielen.

Mottotage Maximilianpark in Hamm lädt zu den Drachentagen

Hamm. Der Maxipark in Hamm lockt am 10. und 11. September mit Mottotagen. Der Drachenfreunde e.V. steht mit Tipps und Tricks zum bunten Hobby bereit

Anmutig gleiten sie durch die Lüfte, schweben nach oben und unten, lassen sich sachte davontragen, verharren nur kurz an Ort und Stelle – bunte Farbkleckse verteilen sich über den Himmel, wie Kunstwerke, die sich ihren Weg in die Freiheit gebahnt haben.

Es hat schon etwas Meditatives, Drachenfliegern bei ihrem Hobby zuzuschauen; wie sie ihre kunstvoll arrangierten Windvögel in die Luft befördern und sie über den Köpfen der Zuschauer tanzen lassen. „Ahs“ und „Ohs“ sind ihnen sicher.

Einleiner, Lenkdrachen, Großdrachen u.v.m.

Die wird man auch am kommenden Wochenende (10.+11.9.) im Maximilianpark Hamm hören, wenn die ehemalige Landesgartenschau zu den Drachentagen lädt. Dann können Besucher Einleiner, Lenkdrachen, Großdrachen, Figurendrachen und Ultraleicht-Modelle über dem Glaselefanten ausmachen.

„Wir werden immer zehn bis 15 Drachen gleichzeitig in der Luft haben“, erklärt Diethelm Meyer, 1. Vorsitzender des Hammer Vereins Drachenfreunde. Von 10 bis 18 Uhr wechseln sich die angereisten Piloten ab, „um wechselnde Bilder zu erzeugen.“

27. Ausgabe der Drachentage

Und dabei dürfte kein Bildnis dem anderen gleichen. Die Spannbreite der gezeigten Schätzevielfalt reicht von extraleichten Flachdrachen bis hin zu asiatischen Exemplaren aus Seide und Bambus.

Es ist die 27. Ausgabe der Drachentage. Das Mottowochenende rief der Verein schon im ersten Jahr seines Bestehens ins Leben. „Um unser buntes Hobby einem größeren Publikum vorzustellen und auch, um neue Mitglieder anzuwerben.“

Schaufliegen und Infoveranstaltung

Selber fliegen dürfen nur angemeldete Piloten, das Drachenfest diene viel mehr als Schaufliegen und Infoveranstaltung. „Wenn jemand eine Frage hat, nehme ich den Interessierten buchstäblich an die Hand und führe ihn dem Flieger zu.“ Schließlich sind die vielen verschiedenen Formen und Farben nicht nur eine Augenweide, es gilt auch einiges zu beachten, will man die Schätzchen in die Lüfte befördern.

Das fange bereits bei den Sicherheitsaspekten an. „Man kann sie nicht überall fliegen lassen, man darf weder sich noch andere gefährden.“ Wer auf Festen fliegt, ist gut beraten, sich eine spezielle Haftpflichtversicherung zuzulegen, privat gelte allerdings eigenes Ermessen.

Respekt vor dem Drachenfliegen

Auch der Wind sollte nicht unterschätzt werden, mahnt der 63-Jährige, gerade dann, wenn man sich an größeren Exemplaren versucht. „Man sollte keine Angst haben vor dem Drachenfliegen, aber Respekt.“ Ebenfalls wichtig: Die Leine darf 100 Meter nicht übersteigen.

Auf welche Exemplare sich Besucher freuen können, davon muss auch Meyer sich überraschen lassen. „Wir haben Gäste dabei, auch aus den Niederlanden. Es hängt davon ab, was die Piloten fürs Wochenende einpacken.“

Windvögel aus Seide und Papier

Der Vereinschef selbst ist Besitzer von gut 100 Flugdrachen. „So genau weiß ich es aber nicht“, gibt der 63-Jährige zu. Zum Fest im Maxipark packt er zwischen 30 und 50 Exemplare ein – und reist mit Wohnmobil und Kombi an.

Aufgebaut wird erst vor Ort. „Manche haben besondere Drachen dabei, zum Beispiel aus Seide oder Papier gefertigt.“ Es gäbe natürlich besonders prachtvolle Windvögel, die ein echter Publikumsmagnet sind, „aber auch kleine Drachen können Spaß machen“, weiß Meyer.

Gute Drachen kosten Geld

Damit meint der Experte allerdings nicht die Exemplare, die es im Küstenurlaub am Strand zu kaufen gibt. Die sorgen höchstens für Frustration abseits der Meereswinde. „Das Material ist zu schwer, viele verlieren dann das Interesse, wenn es im Binnenland nicht klappt.“

Der gar nicht mal so geheime Geheimtipp: selbernähen. „Meist geht es mit einem gekauften Drachen los. Wenn man dann Spaß daran hat und haben möchte, sollte man nicht zu günstig kaufen. Mit Einleinern für 70/80 Euro ist man gut beraten, dann macht’s Spaß.“

Selbernähen ist angesagt

Das Selbernähen mache dann aus dem Anfänger schon einen Fortgeschrittenen. Baupläne gibt es im Internet, ebenso Material. Oder beim Drachenfest, auf dem der Eddy hilft e.V. gebrauchtes Equipment verkauft.

Der Erlös kommt sozialen Projekten in der Region zugute. Eine einfache Nähmaschine sollte man allerdings schon zuhause haben. „Deltadrachen, Eddy Drachen oder einen Rokkaku – das sind einfache Formen. Wenn man sich was zutraut, wird man größer.“

Mehr Männer als Frauen?

Diethelm Meyer hat seinen ersten Windvogel ebenfalls von der Stange. Vor 36 Jahren fing die Faszination fürs fliegende Hobby an. Die ersten eigenen Formen habe er schließlich aus Papier, Tapetenleisten und Kleber zusammengeschustert. „Später habe ich dann einen Eddy Drachen aus einem Müllsack zusammengetackert.“ Die ersten Nähversuche habe seine Frau unternommen, dann legte Meyer selbst Hand an.

Apropos: Das Drachenfliegen sei zwar schon männerlastig, aber auch Frauen haben die Nylonspule fest im Griff. „Bei uns ist es ausgeglichen.“ Es sei eben ein Familiensport, auch Kinder gucken sich das bunte Spektakel am Himmel nicht nur an, sondern wollen selbst hoch hinaus.

Saison nicht nur im Herbst

Generell sei aktuell eigentlich der beste Zeitpunkt, um mit der Flieger-Karriere zu starten, denn: „Im Winter wird genäht“, erklärt Meyer. Damit die hübschen Gestalten auch direkt ausprobiert werden können, zum Neujahrsfliegen zum Beispiel.

Eine Saison gibt es allerdings nicht. „Früher ist man nur im Herbst gestartet. Da war auf den abgeernteten Feldern viel Platz. Heute fliegen wir das ganze Jahr über.“ Die meisten Windvögel gehen allerdings zwischen April und September in die Luft.

Der Wind muss stimmen

Aber eigentlich muss nur eines stimmen: das Wetter. Zwei bis vier Windstärken, gleichmäßig aus einer Richtung. Und kein Regen! Dann verwandelt sich der Himmel in ein buntes Kunstwerk.

27. Drachentage, 10.+11.9., 11-18 Uhr, Maximilianpark Hamm, Wiese am Glaselefanten, Alter Grenzweg 2. Eintritt: Erw. 5 €, Kinder 4-17 J. 3 € (regulärer Parkeintritt).

