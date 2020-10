Michelle: Offene Worte im Schlagertakt

Der Posten der Schlagerkönigin ist in Deutschland heiß begehrt, derzeit aber wohl fest vergeben. An Helene Fischers Thron rütteln dennoch stets diverse Anwärterinnen, auch Tanja Gisela Hewer alias Michelle. Auf dem Cover ihres neuen Albums trägt sie gar bereits eine goldene Krone, was vom Branchenportal schlagerplanet.de prompt als Kampfansage interpretiert wurde.

Michelle erfindet sich neu

Fest steht: Die 48-Jährige hat vom Schlagergeschäft, in dem sie bereits seit fast drei Jahrzehnten ihre Stimme erhebt, noch nicht genug. Im Gegenteil: Aktuell stand mal wieder eine „Neuerfindung“ der eigenen Marke an. „Anders ist gut“ heißt deshalb wohl auch der gleichermaßen zeitlose wie programmatische Titel ihrer neuen Lieder-Kollektion, den sie gleich nach Veröffentlichung vor gut einer Woche im mittlerweile wichtigsten Medium der Szene präsentieren durfte: Florian Silbereisens Schlagershow in der ARD.

Neuer Look zum neuen Album

Da schauten Fans und Boulevard, der Michelle und ihr dramenreiches Leben schon lange liebt, genau hin und stellten fest: Auch optisch stand bei der nur 1,56 Meter großen Sängerin eine Veränderung an. Zum neuen Album gab’s eine neue Frisur – dunkelbraun und lang statt platinblond und kurz. Also krasser geht’s ja wohl nicht, möchte man da social­mediamäßig kommentieren. Die Profis von der „Gala“ wiederum befanden sachkundig: „Die neue Frisur steht Michelle hervorragend, die Sängerin kann eben alles tragen.“

Große emotionale Bandbreite

Die Zeichen stehen also auf Natürlichkeit, und die soll auch mit den Songs des neuen Albums transportiert werden. Noch im Studio hat sich Michelle dazu ausführlich geäußert und den aktuellen Stand ihres Wirkens erläutert. „Ich präsentiere mich durch meine Musik jetzt anders. Ich durfte endlich die ganze Bandbreite meiner Emotionen ausschütten und mich mitteilen. Das fühlt sich gut und befreiend an“, teilt die Sängerin in ihrer Botschaft an die Öffentlichkeit mit.

Auf der Bühne abgeschminkt

Begonnen hatten die Veränderungen bereits vor längerer Zeit, wie Michelle erklärt: „Mein Wunsch, mich selbst mehr einzubringen und die Künstlerin Michelle mit meinem Ich komplett auszufüllen, wurde bereits am Ende der Tour zu meinem letzten Album buchstäblich sichtbar. Ich schminkte mich auf der Bühne ab, und zeigte mich real und authentisch. Ich habe mich nie verstellt, und ich möchte mehr denn je Natürlichkeit und Echtheit zeigen. Und ich beschloss, dass meine nächste Platte diesen Wandel auch inhaltlich spiegeln soll.“

Anfang des Jahres stellte die Sängerin die Weichen für den Neuanfang und trennte sich von ihrem langjährigen Manager Uwe Kanthak. Spekulationen darüber, inwieweit die Wahl des neuen Managements tatsächlich amourös motiviert war, sollen an dieser Stelle der Klatschpresse überlassen bleiben.

Erfolgsteam von Rosenstolz

Wichtiger für die an Michelles Musik interessierte Öffentlichkeit: Mit Peter Plate und Ulf Leo Sommer von Rosenstolz, die schon mit Sarah Connor zusammen gearbeitet haben, holte sie sich zwei der erfolgreichsten Produzenten und Komponisten der Branche ins Boot. „Niemand erzählt emotionaler und authentischer Geschichten als Peter und Ulf, keiner vergoldet so wunderbare Lyrics mit den feinsten Melodien“, kommentierte Michelle ihre Wahl. Und die ist dem Album deutlich anzuhören. Zum modernen Schlagerpop-Sound singt sie ihre zweifellos persönlichsten Texte, arbeitet dabei sogar ihre Kindheit und das schwierige Verhältnis zum Vater auf. Das ist in jedem Fall eine neue, eine andere Michelle. Und anders soll ja bekanntlich gut sein.

Michelle 2021 live – die Infos:

Im kommenden Jahr will Michelle beim Sauerland Open Air Schlagerstern mit Kollegen wie Howard Carpendale, Maite Kelly und vielen anderen auftreten. Termin: 21.8. Willingen (Festival Gelände am Sauerland Stern). Karten kosten ca. 40 €.