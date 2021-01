Mit dem Laptop in die Steinzeit

Herne Das Archäologiemuseum in Herne bietet digitale Führungen durch die Ausstellung an.

Bis zu einer Viertelmillion Jahre zurück in der Zeit bewegt man sich im Archäologiemuseum in Herne. Bei der Vermittlung spannender Fakten zur Menschheitsgeschichte in Westfalen ist man aber ganz im Hier und Jetzt: Digitale Führungen durch die Ausstellung lassen die Besucher auch während des Lockdowns in die Vergangenheit der Region eintauchen. Gemeint sind damit nicht etwa Youtube-Filme, die in der Ausstellung produziert wurden. In Herne werden die Besucher vielmehr auf ihrem heimischen Sofa per Videokonferenz von zwei Museumspädagogen an die Exponate herangeführt.

„Angefangen haben wir im November, aber wir haben vorher schon ganz viele Testläufe gemacht“, erklärt Dr. Michael Lagers vom Archäologiemuseum. „Mit dem zweiten Lockdown lief das Format dann richtig an. Inzwischen hatten wir bestimmt schon zehn Führungen, und das geht im Januar so weiter.“

Mit zwei Klicks ins Museum

Die Mischung der am digitalen Museumsbesuch Interessierten sei bunt gemischt: „Die Gruppen waren bislang sehr unterschiedlich - Akademiker, Familien, Schulklassen, Studierende“, so der Leiter der Museumspädagogik. „Das zeigt, dass wir alle erreichen. Ich hoffe auch jene, die nicht ganz so technikaffin sind. Im Grunde genommen ist es aber wirklich kein Hexenwerk, teilzunehmen – man muss einfach nur dem Link folgen und dann ist man schon so gut wie dabei.“

Besagten Link erhalten die Führungsteilnehmer per E-Mail. Er führt zu einer Videokonferenzplattform wie etwa Zoom, mit der im Laufe des Jahres bereits zahlreiche Berufstätige Bekanntschaft gemacht haben. In der Tat ist die Bedienung denkbar einfach: Es gilt einfach auf den Link zu klicken, dann bedarf es noch eines weiteren Klicks und schon erscheint das Team des Museums auf dem Bildschirm. In unserem Fall sind es Lagers und seine Kollegin Sylvia Bachmann, die uns zur Führung „Steinzeit digital“ begrüßen.

Taschenmesser der Steinzeit

Los geht’s mit einem Faustkeil – dem Schweizer Taschenmesser der Steinzeit, wie Bachmann es ausdrückt. Denn: „Er hatte viele Funktionen, damit konnte man etwa schneiden, schaben, stechen und schlagen.“ In Herne gibt’s gleich mehrere davon, die das Führungsteam nun buchstäblich in den Fokus nimmt. Der Schwenk rüber zu einer „Holovitrine“ des Museums lässt anhand einer 3D-Animation erahnen, wie so ein Werkzeug einst aus einem Feuerstein geschlagen wurde. Doch auch das gibt’s in Herne: einen Faustkeil, den vermutlich ein Neandertaler aus dem Oberschenkelknochen eines Mammuts fertigte. Eine Seltenheit, erklärt Michael Lagers, und damit vielleicht ein Hinweis darauf, dass sich dieser Prototyp gegen die steinerne Variante nicht durchsetzen konnte.

Wechselnde Perspektiven

Der museumspädagogische Leiter richtet seine Handykamera auf das 50.000 Jahre alte Exponat, während seine Kollegin parallel einen Laptop bedient. Der ist auf einem eigens für die digitalen Führungen gebauten Medienwagen befestigt - an einem flexiblen Stativ inklusive professioneller LED-Leuchte zur optimalen Ausleuchtung der kostbaren Objekte. Während der Führung wechselt sich das Zweierteam untereinander in der Ansicht und mit den Erläuterungen ab. So ändert sich stetig die Perspektive und der Vortrag bleibt lebendig.

Michael Lagers erinnert sich, wie es zu dieser dialogischen Führung im Zweierteam kam: „Als wir das digitale Format geprobt haben, war immer mindestens ein weiterer Kollege dabei, um zu kontrollieren, wie es auf dem Bildschirm aussieht. Dabei hat er sich immer mehr auch selbst eingebracht, und wir haben gemerkt, dass es gut klappt, sich gegenseitig die Bälle zuzuwerfen.“

Vom Faustkeil zu Pfeil und Bogen

Eine Stunde dauert die digitale Führung durch die westfälische Steinzeit. Die virtuellen Besucher verfolgen die Entwicklung der frühen Menschen ab einer Zeit um etwa 250.000 vor Christus. In den Jahrtausenden tat sich so einiges, denn dem Faustkeil folgten bald technische Innovationen wie der Speer nebst Schleudervorrichtung und schließlich Pfeil und Bogen. Irgendwann kamen die Menschen sogar auf den Trichter, dass man Tiere nicht zwangsläufig jagen muss, um sie zu killen und grillen – man kann sie auch domestizieren. Nicht bei uns geschah das, irgendwo im Nahen Osten war man so clever. Aber Migranten trugen das Know-how von Ackerbau und Viehzucht bald in die Welt, auch nach Westfalen. Um das Jahr 3000 vor Christus endet schließlich die Führung, denn dann bricht eine neue Epoche an – die Bronzezeit.

Führung nach Wunsch

Wer etwas darüber erfahren will, kann dazu ebenfalls eine digitale Führung buchen – wie zu allen Epochen, die im Archäologiemuseum beleuchtet werden. Und nicht nur das, denn vor der Buchung besprechen Interessierte telefonisch mit dem Team individuelle Wünsche: „Wir erfragen im Gespräch, was die Gruppe wünscht, um welche Zeitbereiche es gehen soll“, so Dr. Michael Lagers. „Wir können aber auch noch mehr absprechen. Nehmen wir an, es kommt eine Gruppe aus Soest, dann könnten wir uns auch darauf einigen, dass wir vermehrt Objekte aus dieser Region zeigen. Wenn Jüngere dabei sind, berücksichtigen wir das natürlich auch bei der Ansprache an die Gruppe.“

Digitaler Besucher aus der Ukraine

Und die kommt längst nicht immer aus der näheren Umgebung, wie Sylvia Bachmann weiß: „Für die digitale Führung ist es ja völlig egal, ob ich in Thüringen sitze, in Hessen oder in Herne. Man kann von überall bei uns anrufen und die Führung buchen. Wir hatten sogar schon eine Zuschaltung aus der Ukraine.“

Dass das Angebot der digitalen Führungen nach überstandener Corona-Pandemie endet, schließt Dr. Lagers deshalb auch aus: „Ich finde das ein ganz wichtiges Format, auch für die Zeit nach dem Lockdown. Denken Sie allein an die Menschen, die körperlich nicht in der Lage sind, zu uns zu kommen. Und wer einmal eine digitale Führung gemacht hat, hat meistens Lust, auch einmal persönlich vorbei zu kommen.“

Infos zur digitalen Führung gibt’s unter www.lwl-landesmuseum-herne.de und Tel. 02323/94 62 80. Es gilt „Pay what you want“ – die Teilnehmer zahlen für die Führung, was sie möchten.