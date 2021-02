Mit der Westfälischen Volkssternwarte Sterne gucken

Essen Im Winter zeigt sich der Nachthimmel oft sternenklar. Was es dort zu entdecken gibt, verrät Astronomie-Expertin Marianne Langener.

Wir singen und verfassen Gedichte über sie. Sie halten als Metapher für Sehnsucht, Trauer und unendlicher Liebe her. Sie sind Seelentröster, Wunscherfüller, Wegweiser und Hoffnungsträger. Die Sterne. Auch Marianne Langener ist fasziniert von ihnen und hat sich der Astronomie sogar beruflich verschrieben. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Westfälischen Volkssternwarte Recklinghausen, hält dort unter anderem Vorträge über das funkelnde Treiben am Firmament.

Weil das aktuell coronabedingt vor Ort nicht möglich ist, teilen Langener und Institutsleiter Dr. Burkard Steinrücken abwechselnd ihr Wissen über Sterne, Planeten & Co. nun online, kostenfrei und für jeden zugänglich. Mittwochs und freitags laden die Astronomie-Experten zum halbstündigen Videovortrag, jedenfalls solange der Lockdown Vor-Ort-Veranstaltungen noch untersagt. Den passenden Link gibt’s auf Anfrage. Dabei gibt die 37-Jährige unter anderem Tipps zum Sterne gucken von zuhause aus. Das klappe auch prima ohne Teleskop, erklärt Langener zum Beispiel in ihrem Online-Kurzvortrag „Wie finde ich ein Sternbild“.

Hilfe vom PC oder Smartphone

„Es gibt viele Möglichkeiten, sich Hilfe beim Suchen von Sternbildern zu holen“, erzählt die Referentin und verweist auf das kostenfreie Astronomie-Programm „Stellarium“ (www.stellarium.org), das auf dem Rechner und Smartphone funktioniert. Das Programm gibt einen realistischen 3D-Himmel wieder, Ort und Zeit sind frei wählbar. Auf dem Bildschirm erscheint schließlich ein Haufen heller Punkte – mit einem Klick werden die dazugehörigen Sternbilder sichtbar.

Westfälische Volkssternwarte stellt Sternkarten als Download zur Verfügung

Langener selbst ist allerdings ein Fan von sogenannten Sternkarten, die die Volkssternwarte als Download zum Basteln bereitstellt. „So kann man selber suchen und die einzelnen Sternbilder finden. Das finde ich viel spannender.“ Das ist aber gar nicht so einfach. Zum einen müssen die Voraussetzungen stimmen. Dazu gehört zu allererst ein wolkenloser Himmel. Bevor man einen nächtlichen Ausflug plant, besser einmal den Wetterbericht checken. „Außerdem gilt: Je heller der Standort, desto weniger Sterne sieht man“, erklärt die studierte Physikerin.

Wer kann, plant also einen Abendspaziergang raus aus dem beleuchteten Wohngebiet, hin zum nächstgelegenen Feld. In der Dunkelheit lassen sich Stier, Orion, die Zwillinge und der Fuhrmann in ganzer Pracht bestaunen – um nur einige der 88 Sternbilder zu nennen, wobei nicht alle immer und von überall aus zu sehen sind. Je nach Jahreszeiten sind sie unterschiedlich gut sichtbar.

Den "Großen Wagen" finden auch Anfänger



Aber auch der Blick vom Balkon oder der Terrasse kann sich lohnen, findet Langener gerade für Anfänger sogar besser. „So sieht man die hellsten Sterne und lernt, sich zu orientieren.“ Dazu gehört zum Beispiel ein markantes „W“, das Sternbild Kassiopeia. Mit etwas Glück zeigt sich dann auch die Milchstraße, in der es liegt. „Aber um die am Himmel zu sehen, braucht es Dunkelheit.“ Für den Anfang eignet sich die wohl bekannteste Sternkonstellation: der „Große Wagen“, gebildet aus drei Sternen für die Deichsel und vier für den Kasten. Anders als bei den meisten Bildern, braucht man dafür nicht allzu viel Fantasie. „Den findet man einfach immer“, versichert die Expertin.

Komplizierter wird’s, wenn aus der wagenähnlichen Gruppierung am Himmel der „Große Bär“ werden soll. Um den aus dem Wust an strahlenden Punkten auszumachen, braucht es eine Menge Einbildungskraft. Hier ein paar helle Sterne für die Tatzen, dort noch welche für die Beine und am Auge funkelt es auch. Besagte Deichsel bildet den Schwanz des Bären, der Kasten den unteren Rücken.

Selbst beim Blick ins virtuelle Astronomie-Programm erschließt sich die Benennung für den Laien nur bedingt – schön anzusehen ist es trotzdem. Grundsätzlich rät Langener dazu, sich ein Bild einzuprägen, „dann kann man sich von Sternbild zu Sternbild hangeln.“

Polarstern ist nicht der hellste Stern am Himmel

Und weiter geht’s zum nächsten Spektakel am Gewölbe, das optisch nicht weit entfernt ist. Wer nun die Distanz der beiden hinteren Kastensterne fünf Mal nach oben verlängert, kommt zu einem der bekanntesten Sterne am Firmament: der Polarstern. „Er ist nicht der hellste Stern am Himmel, aber für uns ganz wichtig“, erklärt Marianne Langener. „Er ist die Verlängerung vom Nordpol in den Himmel und der Punkt, um den sich der ganze Himmel dreht.“ Und er markiert den Griff vom „kleinen Wagen“ bzw. „kleinen Bären“.

Liebevoll erklärend hangelt sie sich weiter: „Wenn das Wetter gut ist, sieht man auf jeden Fall die Plejaden, ein kleiner Haufen Sterne, fünf bis neun ganz eng benachbart. Und die gehören zum Stier.“ Das gehörnte Tier hat noch eine weitere Besonderheit: ein rotes Auge, der Aldebaran. Gleich nebenan funkelt der Orion. Drei Sterne, wie an einer Kette aufgereiht, markieren den Gürtel des mythischen Himmelsjägers. Auch Orions Schultern, Knie und Knöchel sind durch die hellen Punkte leicht zu finden.

Ein Wimpernschlag weiter strahlt Sirius. „Man muss nur ein bisschen versetzt gucken vom Knie des Orion, dann findet man den hellsten Stern am Himmel“, erklärt die Referentin. Und damit dann auch den „Großen Hund“.

Sternbilder erkennen erfordert Übung



Bei ihr hört es sich so leicht an, tatsächlich braucht es eine Menge Übung, um mit nur wenigen Blicken ganze Sternbilder zu erkennen. „Nicht frustrieren lassen, wenn es nicht sofort klappt, sondern weiter üben.“ Mit PC-Programm oder Sternenkarten. Langeners Lieblingsobjekt am Himmel macht allerdings jede Nacht mühelos auf sich aufmerksam: „Kein Stern. Der Mond! Es klingt vielleicht trivial, aber wenn man ihn sich mal genau ansieht, wie er sich verändert, was er alles verrät … Das finde ich schon sehr spannend.“

Die 37-Jährige macht sich außerdem gerne auf die Suche nach der ISS. Die Internationale Raumstation ist nur hin und wieder für ein paar Minuten sichtbar. „Man muss dann vorher im Internet schauen, wann sie sichtbar ist. Dann kann man sich auf die Suche machen.“ In nächster Zeit ist das allerdings nicht Fall, aber Marianne Langener hält trotzdem die Augen offen – auch wenn sie nur ein paar vertraute Sternbilder entdeckt. Oder den Mond.

Livestream zur Landung auf dem Mars

Am heutigen Donnerstag, 18.2., landet gegen 21.50 (MEZ) die NASA-Raumsonde der „Mars 2020“-Mission auf dem roten Planeten.

Die Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien (GDP) und die Stiftung Planetarium Berlin (SPB) begleiten die Mission ab 20.30 Uhr mit einem Livestream. Infos: www.planetarium.berlin

Online-Vorträge und Livestreams: Westfälische Volkssternwarte und Planetarium Recklinghausen (19.2., 19 Uhr, 26.2., 16.30 Uhr, www.sternwarte-recklinghausen.de), Planetarium Köln (jeden Do, 18.30 Uhr, www.facebook.com/planetariumkoeln), Sternwarte Neanderhöhe Hochdahl (25.2., 19 Uhr, 26.2., 20 Uhr, www.snh.nrw).