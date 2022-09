Krimifestival „Mord am Hellweg“ feiert Jubiläum mit Nesser, Link & Co.

Essen. „Mord am Hellweg“ feiert in runden Geburtstag und lädt Szenestars wie Charlotte Link, Håkan Nesser, Tess Gerritsen und Klaus-Peter Wolf ein.

Fitzek, Link, Nesser, Noll, Dahl, Gerritsen und Beckett haben vor allem eines gemeinsam: Ihre Namen stehen für spannungsaufgeladene Unterhaltung und Nervenkitzel. Im Thriller- und Krimi-Genre besetzen die Autorinnen und Autoren regelmäßig Spitzenpositionen, wer sich für menschliche Abgründe in Romanform interessiert, kommt an ihnen kaum vorbei. Bücher aus ihrer Feder landen nicht nur auf der Bestseller-Liste, sondern auch auf dem Programm der Veranstaltungsreihe „Mord am Hellweg“.

Europas größtes Krimifestival präsentiert sich vom 17. September bis zum 12. November mit mehr als 180 Lesungen und 400 Mitwirkenden an über 100 verschiedenen Orten entlang der alten Heer- und Handelsstraße – von A wie Ahlen bis W wie Witten.

„Mord am Hellweg“ vereint Krimi-Stars

Pandemiebedingt um zwei Jahre verschoben, feiert das als Biennale stattfindende Festival in diesem Jahr runden Geburtstag. Zum zehnten Mal pilgert das Who-is-who der Thriller- und Krimi-Szene an den Hellweg. Zelebriert wird unter andrem mit einigen Revivals, wie Festivalleiterin Sigrun Krauß erzählt.

„Wir haben seit unserem ersten Festival 2002 immer unterschiedliche Formate ausprobiert: Unter Tage gelesen, im Bordell … Jetzt haben wir im Programm zehn Veranstaltungen wieder aufleben lassen.“ Nach zehn Jahren verlässt erneut die Santa Monika ihren Hafen in Bergkamen (2.10., 11-17 Uhr). Auf dem Dattel-Hamm-Kanal werden Hobby-Matrosen von den Krimiautorinnen und -autoren Peter Gerdes, Kathrin Heinrichs und Peter Godazgar unterhalten.

Mördersuche hoch zu Ross

Eine mitunter eher ungewöhnliche Kulisse suchen sich die „Revival Days“ am 8.10., dann wird das Morden zwischen Cowboys und Pferden in Bad Sassendorf thematisiert. Unter anderem geht Autorin Sabine Gronover auf Mördersuche in der Pferdestadt Warendorf und die Road Brothers entführen musikalisch in den Wilden Westen. Ähnliches hatte zuletzt 2016 hervorragend funktioniert.

Bei der Ladys Crime Night, die zuletzt 2014 über die Bühne ging und für den 14.10. (19.30 Uhr) wieder hervorgekramt wird, lesen in Hagen unter anderem Christiane Dieckerhoff, Elke Pistor, Eva Almstädt und Janet Clark.

Mystery-Night an Halloween

Die große Crime-Mystery-Night fällt passenderweise auf den 31.10., Halloween. Der nervenaufreibende Abend will mit Kleinkunst und Schauergeschichten von Kult-Autor Ralf Kramp und Schauspielerin Marie- Luise Marjan für Gänsehaut im prunkvollen Ambiente des Goldsaals in Iserlohn (18 Uhr) sorgen.

Sigrun Krauß ist dabei wichtig, dass die Veranstaltungen nicht nur aus Lesungen bestehen, sondern mit Musik und Moderation zu einem Event umfunktioniert werden. „Es wird nicht nur gelesen, das könnte man ja auch zuhause. Auf den einzelnen Veranstaltungen erfährt man etwas über die Autoren und ihre Arbeit.“ Die deutsche Übersetzung ausländischer Schriftsteller übernehmen Stimmen wie Ulrike Volkers, Dietmar Bär, Joe Bausch und Daniel-Craig-Sprecher Dietmar Wunder.

Jean-Luc Bannalec zum ersten Mal dabei

Neben den Wiederbelebungen beliebter Veranstaltungen trumpft das Festival allerdings auch mit Neuheit auf: Autor Jean-Luc Bannalec beehrt zum ersten Mal den Hellweg (6.11., 18 Uhr), im Unnaer Tanzcenter kx Kochtokrax stellt er seinen Krimi der Kommissar-Dupin-Reihe, „Bretonische Nächte“, vor. Erstmalig dabei ist auch eine Fachtagung auf Haus Opherdicke in Holzwickede, die unter dem Motto „Zur Ästhetik des Kriminalromans“ nicht nur Fachpublikum, sonder alle Interessierte einlädt.

„Wir haben Autoren und Experten aus aller Welt dabei“ – unter anderem Bernhard Eichner und Elisabeth Herrmann. Und auch neue Örtlichkeiten komplettieren das vollgepackte Krimi-Programm: Zwischen Stalaktiten und Stalagmiten in der Iserlohner Dechenhöhle stellt Krischan Koch sein neuestes Werk „Mord im Nord-Ostsee-Express“ vor (15.10.).

Gruselabend in der Therme

Gänsehaut statt Entspannung beschert am 25.9. die Börde Therme in Bad Sassendorf. Unter dem Titel „Ich lach’ dich tot“ lesen Tatjana Kruse, Elke Pistor, Ralf Kramp und Isabella Archan schwarzhumorige und skurrile Krimis vor.

Neben den Neuheiten muss sich die Krimi-Welt allerdings auch von liebgewonnenen Charakteren verabschieden: Jürgen Kehrer lässt seinen Privatdetektiv Wilsberg zum letzten Mal ermitteln und stellt den finalen 21. Band der Roman-Reihe „Wilsberg – sein erster und sein letzter Fall“ im Bürgerhaus Selm vor (16.10.). „Der Verlag hat extra für uns die Veröffentlichung vorverlegt, bei uns findet nun die Vorpremiere statt. Der Autor wird über die vergangenen 30 Jahre sprechen und auch über die Verfilmungen.“

Nachschub aus Skandinavien

Und das Krimi-Event hält noch weitere Highlights bereit: Unter dem Motto „Morden im Norden“ lässt unter anderem Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf in Lünen seine ostfriesische Top-Ermittlerin auf ihren 16. Fall los (23.9., Heinz-Hilpert-Theater). Im Bürgerhaus Selm steht am 29.10. wohl eher die Musik denn das geschriebene Wort im Mittelpunkt: der Hamburger Shanty-Chor „De Tampentrekker“ reist an, bekannt als Haus-und-Hof-Musikanten der Late-Night-Show „Inas Nacht“.

Auch die Festivalleiterin kann sich nicht entscheiden, freut sich aber vor allem darüber, wieder mehr aus skandinavischen Gefilden zu lesen. „Nach Jussi Adler Olsen gab es kaum noch Durchstarter. Es ist schön zu sehen, dass da eine neue Generation nachkommt.“

Vier Giganten an einem Ort

Das dänische Duo Kim Faber & Janni Pedersen ist zum ersten Mal dabei, ebenso wie Neuentdeckung Randi Fuglehaug. „Ich freue mich aber besonders auf die Auftakt- und Abschlussgala. Letztere vereint unsere vier Giganten in einer Veranstaltung.“ Auf der Bühne der Rohrmeisterei Schwerte stehen am 12.11. Sebastian Fitzek, Simon Beckett, Arne Dahl und Håkan Nesser – die Crème de la Crime eben.

Mord am Hellweg, 17.9.-12.11., div. Orte und Zeiten. Mehr Informationen zum Programm unter mordamhellweg.de

