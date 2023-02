Neue Show für das Frühjahr: Spanische Wochen im Essener GOP

Essen. Das Ensemble des kommenden Varieté-Programms „Sentimientos“ stammt geschlossen von der iberischen Halbinsel. Los geht’s am 9. März.

Raus aus dem staubigen Buchladen, rein ins mediterrane Lebensgefühl – so könnte man den bevorstehenden Wechsel des Programms im Essener GOP augenzwinkernd umschreiben. Auf „Bookshop“, dem am kommenden Sonntag die Dernière bevorsteht, folgt ab dem 9. März ein neues Format, das zurzeit noch in Bad Oeynhausen zu sehen ist. Ganz viele positive „Sentimientos“, also Gefühle, will das Ensemble beim Publikum zwei Monate lang bei sieben Vorstellungen pro Woche kreieren.

Im Gegensatz zu den sonst international geprägten Künstleraufgeboten des Hauses stehen in der neuen Show ausschließlich Spanierinnen und Spanier auf der Bühne an der Rottstraße. Da darf Flamenco-Musik und -Tanz natürlich nicht fehlen. Carlos Chavez und Miguel Sotelo überraschen als Duo Los Machos mit eigenwilligen Interpretationen bekannter Popsongs, spielen aber auch eigene Kompositionen mit Jazz- und Salsa-Einflüssen.

GOP: In „Sentimientos“ gibt’s auch Bewegungskunst in luftiger Höhe

Darüber hinaus sind die beiden komödiantisch talentiert und unterhalten mit zahlreichen schrägen Gags. Bewegungskunst auf dem Parkett zeigt zur passenden Musik hingegen Alejandra Castel. Das GOP verspricht ein „glühendes Inferno“ mit „flammenden Tanzschritten“. Ganz und gar nicht auf dem Boden bleibt Beatriz Corral Grimaldo bei ihrer „Aerial Silk“-Vorführung. Bedeutet: Sie zeigt Luftakrobatik in vielen Metern Höhe mit Hilfe eines großen Spanntuchs.

Ähnlich anmutig bewegen sich Carolina Padrón an der Polestange sowie das „Perche&Straps“-Duo Conchy Garea und David Candela, die ihre Körperkunst an einer speziellen, aus Strapaten und Stangen zusammengebauten Vorrichtung zeigen. Letztere waren 2017 Teil der „Heart Ibiza“-Vorstellungen des Cirque du Soleil auf der Baleareninsel und stellen ihre Nummer nun erstmals im Ruhrgebiet vor.

Viel leuchtendes Rot und ein bisschen LED

Während im Großteil des Programms die Bekleidungs- und Lichtfarbe Rot dominiert, sorgt Maria Padilla für quietschbunte Akzente. Ihre Hula-Hoops sind mit LED-Technik ausgestattet – zum Höhepunkt ihrer Performance wirbelt „La Suricata“, so Padillas Künstlername, mit 20 Reifen gleichzeitig herum. Mehr Akrobatik von besonderer Qualität zeigen außerdem Handstandkünstler Antonio Vargas Montiel und Hoverboard (Rollbrett)-Experte Shyno. Wer das alles sehen will, sollte sich mit dem Kartenkauf ranhalten – erste Shows sind bereits ausverkauft.

Sentimientos, 9.3.-7.5., Mi-Fr 20 Uhr, Sa 18+21.15 Uhr, So 14+18 Uhr, GOP Varieté, Rottstr. 30, Essen. Karten auf variete.de ab 39 €

