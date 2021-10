Varieté Neues Programm „Circus“: Das GOP in Essen wird zur Manege

Essen In der neuen Show „Circus“ setzt das Essener Varieté verstärkt auf Clownerie und Luftartistik. Das Programm startet am 11. November.

Sie sind nahezu untrennbar miteinander verbunden, der Zirkus und das Varieté. Akrobatik und Komik sind für beide Disziplinen charakteristisch, eigene Akzente werden darüber hinaus oft mit tierischen oder musikalischen Einlagen gesetzt.

Gut, auf Tiere verzichtet das Essener GOP im Gegensatz zu vielen Zirkussen sowieso, aber auch Musik spielt in der programmatisch betitelten neuen Show „Circus“ kaum eine Rolle. Stattdessen stehen vor allem Artistinnen und Artisten aus der Ukraine im Aufgebot, die durch Kraft und Athletik bestechen. So arbeitet das Traditions-Varieté für „Circus“ mit dem Theater „Bingo“ aus Kiew zusammen, Regie führen Igor Protsenko & Irina German.

Roncalli-Clown Eddy Neumann ist mit dabei

Ein Clown darf aber natürlich nicht fehlen. Den spielt jemand, der zwar nicht aus der Ukraine kommt, aber doch eine wichtige Zeit seines Lebens dort verbracht hat. Edouard „Eddy“ Neumann, gebürtiger Russe, absolvierte in Kiew die Artistenschule.

Mit der Künstlergruppe Mimikrichi (heute „Mimirichi“) hatte er Ende der 1980er-Jahre erste Gastauftritte in Deutschland, 1991 gründete er hierzulande die Formation „KGB-Clowns“ (kurz für: Kunst der Gestik und Bewegung). In den letzten Jahren gehörte er zur Stammbesetzung bei Aufführungen des Circus Roncalli, im Essener GOP wird er unter dem Namen Eduardissimo (kl. Foto) für Unterhaltung sorgen.

Hohe Bandbreite an Artistikkunst

Der Großteil des Ensembles setzt hingegen weniger auf Komik. Besonders waghalsig wird es bei der Nummer von Tatiana Yudina und Maryna Tkachenko. Die beiden hängen nur an zwei schwarzen Luftschlaufen mehrere Meter über dem Bühnenparkett und vollführen in der Luft unter anderem Überkopf-Spagate. Eine ganz andere Form von Partnerakrobatik präsentieren Vitalii Neponiashchyi und Dmytro Naumenko: Das Duo bleibt im Gegensatz zu Yudina und Tkachenko im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Boden, an Geschwindigkeit und Dynamik mangelt es der Performance allerdings nicht.

Weitere Artistinnen und Artisten zeigen in „Circus“ die ganze Bandbreite der Zirkus- und Varieté-Tradition: Equilibristik, Kontorsion, Jonglage, Vertikaltuch, Luftring – alles ist dabei. Das erprobte Hygienekonzept gilt bis auf Weiteres: Das Tragen einer Maske ist nach wie vor außerhalb des eigenen Sitzplatzes verpflichtend, die 90-minütige Show wird ohne Pause durchgespielt, um ein zu reges Treiben im Foyer zu vermeiden. Zudem gilt in der „Manege“ die 3G-Regel.

>>> Die Infos zur Show "Circus"

Termine: 11.11.-9.1., Mi+Do 20 Uhr, Fr+Sa 18-21 Uhr, So 14+18 Uhr, ab 7.12. auch Di 20 Uhr, GOP, Rottstr. 20, Essen. Keine Veranstaltungen am 25.12. und 1.1.

Weitere Infos und Karten für alle regulären Shows ab 39 € sowie die Silvester-Specials am 31.12. gibt’s auf variete.de.

