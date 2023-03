Neues Programm: Cirque Bouffon entführt ins „Paraiso“

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen und Köln stellt der Cirque Bouffon seine neue Show vor. Artistik trifft auf Komik und Musik, eingebettet in eine Rahmenhandlung.

Wie sich die Zeiten doch ändern: Vor nur etwas mehr als einem Jahr startete der Cirque Bouffon mit der Show „Bohemia“, im März 2022 waren Wörter wie „Hygienemaßnahmen“, „3G-Regel“ und „Sicherheitsabstände“ noch allgegenwärtig. 13 Monate später kann sich das leitende Paar, bestehend aus Regisseur Frédéric Zipperlin und Co-Direktorin sowie Sängerin Anja Krips, wieder vollumfänglich auf das Programm konzentrieren.

„Paraiso“ (spanisch für „Paradies“), so der Titel, feiert am Abend des 1. April seine Uraufführung im „Chapiteau“, einen weißen Zelt vor dem Musiktheater im Revier. Nach dem Gelsenkirchen-Gastspiel geht das Programm auf eine ausgiebige Tournee, neben Köln (siehe Infoteil) stehen unter anderem noch Stopps in Städten wie Trier, Saarbrücken oder Zipperlins französischer Heimat (Straßburg) an.

Cirque Bouffon: Sprachen-Wirrwarr im Team

„Zwei Jahre muss dieses Ensemble interagieren, sich ergänzen, miteinander aushalten“, gibt Anja Krips zu bedenken. Was bei der vorhandenen Internationalität manchmal vielleicht gar nicht so einfach ist. In „Paraiso“ arbeiten russische Musiker (Rudik Yakhin) mit ukrainischen Tänzerinnen (Yana Lutsiv/Helena Lehmann), ein venezolanischer Clown (Winston Fuenmayor) mit einer US-amerikanischer Cyr-Rad- und Seilartistin (Alexis Hedrick) und portugiesische wie deutsche Trapezkünstlerinnen (Suzanne Da Cruz und Annika Hemmerling) zusammen. Wie da die Kommunikation erfolgt? „Auf Esperanto“, antwortet Zipperlin erst scherzhaft, bevor er erklärt: „Hier werden mehrere Sprachen gesprochen. Deutsch, russisch, englisch, französisch, portugiesisch – den Rest erledigen Hände und Füße.“

Die Rahmenhandlung von „Paraiso“ erklärt sich während der Aufführung ohne jede Sprache von selbst. Bedeutendstes Requisit ist eine Krone, die sich die Ensemble-Mitglieder nach und nach aufsetzen. In der Rolle von Herrscher respektive Herrscherin zeigen sich verschiedene Persönlichkeiten: „Die Krone macht mit jedem König und jeder Königin etwas anderes. Das soll aber keine Reaktion auf das aktuelle Weltgeschehen sein, wir machen hier keine Politik“, stellt Zipperlin klar.

Inspiration für „Paraiso“ kommt aus den Niederlanden

Dass nicht wie in anderen Zirkussen einfach Nummer auf Nummer folgt, sondern eine allumfassende Geschichte erzählt wird, ist dem Chef des Hauses wichtig: „Wir wollen in jedem unserer Programme eine eigene Welt erfinden und das Publikum da rein entführen. Es wird wie ein visuelles Theaterstück inszeniert. In Frankreich nennen wir das ‘Nouveau Cirque’.“ Inspirieren ließ sich das Team diesmal von Malereien des niederländischen Künstlers Hieronymus Bosch, die sich oft mit Religion auseinandersetzten.

Clownin Noémie Pichereau mit der Krone – die nimmt in „Paraiso“ eine besondere Bedeutung ein. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Besonderen Stellenwert nimmt wie bei früheren Shows des etwas anderen Zirkus die Musik ein. Seit 17 Jahren ist der Ukrainer Sergej Sweschinski für atmosphärische Kompositionen zuständig, so auch diesmal. Kontrabässe, Violinen, Akkordeon und Gesänge untermalen die artistischen sowie komödiantischen Leistungen.

Eine Show für alle Altersgruppen

Die Musikerinnen und Musiker sitzen dabei übrigens nicht in einem Graben oder fernab der Bühne, sie sind vielmehr Teil der Aufführung in der intimen 360-Grad-Manege, die vollständig beheizt wird. Auch Frostbeulen muss vor einem Besuch im Chapiteau also nicht Bange sein – und darüber hinaus ist „Paraiso“ auch für Gäste jeden Alters geeignet: „Wir sehen uns als Mehrgenerationenzirkus für Leute zwischen 4 und 104 Jahren“, betont Zipperlin.

Cirque Bouffon: „Paraiso“, 1.-23.4., Mi-Sa 19.30 Uhr, Sa auch 14.30 Uhr, So und Ostermontag (10.4.) 14.30 + 17.30 Uhr, Chapiteau am Musiktheater im Revier, Kennedyplatz, Gelsenkirchen. 29.4.-4.6., Mi-Sa 20 Uhr, Sa auch 15 Uhr, So+1.+29.5. 14+17 Uhr, Chapiteau, Am Schokoladenmuseum 1a, Köln. Karten gibt’s unter anderem via www.cirque-bouffon.com ab 28 €.

