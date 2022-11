Night of the Proms: Comeback mit Wehmut

Essen. Nach zweijähriger Auszeit kehrt die „Night of the Proms“ zurück – leider ohne John Miles, aber mit Stars wie Amy MacDonald und großen 80er-Hits.

Dieser Neustart wird doppelt emotional: Zwei Jahre lang mussten die Fans aus bekannten Gründen auf die „Night of the Proms“ (NotP) verzichten – und Fans gibt es reichlich. Bis 2020 das Virus zum Spielverderber wurde, meldeten die Arenen in der Region stets ausverkauft, wenn Stars aus Pop- und Rock ihre Hits mit einem großen Orchester präsentierten.

Die Hymne zur Show

Doch wenn die „Night of the Proms“ ab Ende November nun endlich wieder durchstarten kann, wird ein Star schmerzlich vermisst werden: John Miles, der von Anfang an dabei und bis zuletzt Stammgast im Programm war, verstarb letzten Dezember nach kurzer, schwerer Krankheit mit 72 Jahren. Mit seinem Hit „Music (Was My First Love)“ schenkte er der „Night of The Proms“ ihre Hymne. Schwer vorstellbar, dass sie auf der aktuellen Tour nicht erklingen und an ihren Schöpfer erinnern wird.

Die Ballade des Winter 1987/88

Genügend stimmstarke Sängerinnen und Sänger sind jedenfalls auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie, wenn die „Night of the Proms“ u.a. in Oberhausen und Dortmund Station macht. Wie immer ist die Mischung bunt – und weckt erneut auch so manche Erinnerung an die Hits vergangener Jahrzehnte. Im Winter des Jahreswechsels 1987/88 war die Band T’Pau mit ihrem Song „China In Your Hand“ in ganz Europa oben in den Charts. Die 80er-Bombast-Ballade feiert bei der NotP nun ein Comeback im Pop-Klassik-Sound des Antwerpener Philharmonic Orchestra. Den Gesang übernimmt wie einst T’Pau-Sängerin Carol Decker, inzwischen 65.

Nik Kershaw und Kool & the Gang

Ebenfalls in den 80ern feierte Nik Kershaw seine Erfolge. Wie gut „Wouldn’t It Be Good“ (1984 Platz zwei in Deutschland) und „I Won’t Let The Sun Go Down On Me“ heute noch klingen, beweist der Brite, der einst auch beim berühmten Live-Aid-Konzert in Wembley auftrat, in Westfalenhalle & Co.

Bereits in den 70er-Jahren eroberten Kool & The Gang mit ihrem souligen Disko-Funk die internationalen Charts. 25 ihrer Songs schafften es in die Top 10, darunter Klassiker wie „Jungle Boogie“, „Joanna“ und „Celebration“. Nach dem Tod des Sängers Ronald Bell, sorgen bei der NotP nun Robert „Kool“ Bell und Keyboarder George Brown für funkige Momente.

Schottischer Folk und Songwriter-Pop

Ein Wiedersehen gibt’s auf der diesjährigen Tour mit Amy MacDonald. Die Schottin sang bereits 2013 für das NotP-Publikum. Seitdem hat sie sich stilistisch stetig weiterentwickelt, schottischer Folk und britischer Songwriter-Pop prägen aber immer noch ihre Songs.

Komplettiert wird das Programm der diesjährigen Tournee von US-Songwriter Matt Simons („With You“) und der britischen Jazz-Saxofonistin Yolanda Brown.

Night of the Proms 2022: 26.11. Dortmund (Westfalenhalle), 27.11. Oberhausen (Rudolf Weber-Arena), 2.+3.12. Köln (Lanxess Arena). Karten ab ca. 30 € gibt’s hier.

