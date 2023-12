„Nur Liebe“: Maite Kelly kommt 2025 zurück ins Revier

Dortmund/Köln. Im März veröffentlicht Maite Kelly ihr neues Album „Nur Liebe“. Die dazugehörige Arena-Tour gibt es im Jahr darauf – mit zwei Shows in NRW.

Erst im November war Maite Kelly zu Gast in der sehr gut gefüllten Dortmunder Westfalenhalle und präsentierte dort ein Best of aus ihren seit 2013 veröffentlichten deutschen Schlagern. Es scheint dem Ex-Kelly-Family-Mitglied dort gut gefallen zu haben. Denn 2025 wird die 44-Jährige an den Rheinlanddamm zurückkehren, wie sie nun bekanntgab. „Ich freue mich riesig, euch heute mitteilen zu können, dass wir mit einer neuen Show wieder auf Arena-Tour gehen werden“, grüßte sie ihre Fans auf Instagram.

Das Konzert in der Westfalenhalle ist für den 9.3.25 terminiert. Eine weitere Show in Nordrhein-Westfalen gibt es bereits im Vormonat. Maite Kelly wird am 9.2.25 auch in der Kölner Lanxess Arena spielen. Ein exklusiver Kartenvorverkauf ist bereits im Webshop der Sängerin unter maitekelly.myticket.de gestartet. Karten für die Shows gibt’s ab 65 €, der allgemeine Vorverkauf beginnt am 15.12.23

Maite Kelly auf Tour: 2024 gibt es intime Piano-Shows

Ganz auf Konzerte Kellys müssen treue Fans bis 2025 aber nicht verzichten. Der Schlager-Pomp wird bei ihrer Piano-Tour im kommenden Frühjahr etwas in den Hintergrund rücken. Lediglich mit Begleitung eines Pianisten werden Kellys schönste Solo-Songs dann zweimal in NRW erklingen. Karten für den Auftritt in Düsseldorf (26.3.24, Tonhalle) gibt’s ab 59 €, in Münster (28.3.24, Congress Saal Halle Münsterland) ab 73 €.

Mit der Kelly Family, mit der sie in den 90er-Jahren berühmt wurde, ist Maite Kelly schon lange nicht mehr gemeinsam unterwegs. Das Verhältnis der Geschwister ist intakt, allerdings gehen mehrere Brüder und Schwestern eigene Wege. Den Durchbruch mit deutschem Schlager feierte Maite 2014 mit der Roland-Kaiser-Kollabo „Warum hast du nicht nein gesagt“. Ihre drei seither erschienenen Soloalben erhielten in Deutschland allesamt Edelmetal, das aktuelle „Hello!“, erreichte gar Chartplatz eins.

Maite Kelly: Im März erscheint ein neues Album

In der Zwischenzeit kümmerte sich Kelly um ihre Kinderbuchreihe „Püttchen“ – sowie um frisches Songmaterial. Am 22. März 2024 wird mit „Nur Liebe“ ein neues Studioalbum erscheinen. Und vermutlich dürfte einige Stücke daraus schon wenige Tage ihre Live-Premiere feiern, nur eben in klanglich reduzierter Fassung.

>>> INFO: Maite Kelly live auf „Nur Liebe“-Tour

9.2.25 Köln (Lanxess Arena), 9.3. Dortmund (Westfalenhalle). Karten ab 65 €.

