Musik Panic! At The Disco lösen sich auf – Abschiedsshow in Köln

Köln. Brendon Urie, Sänger von Panic! At The Disco, wird Vater – und beendet deshalb nach der kommenden Europatournee seine Karriere als Musiker.

Diese Nachricht kam für die Fangemeinde von Panic! At The Disco so überraschend wie schockierend: Nach knapp 20 Jahren im Geschäft hört die US-Pop-Rock-Band nach der kommenden Europatournee auf.

Mit den Worten „Ich werde dieses Kapitel meines Lebens zu Ende bringen, weil ich meinen Fokus und meine Energie bald auf die Familie richte“, kündigte Sänger Brendon Urie nun das Ende an. „Meine Frau Sarah und ich erwarten sehr bald ein Baby! Die Aussicht, Vater zu werden und zu sehen, wie meine Frau Mutter wird, ist sehr aufregend. Ich freue mich auf dieses nächste Abenteuer.“

Single „High Hopes“ war ein Riesenerfolg

Den Durchbruch erreichte die Gruppe aus Las Vegas 2005 mit der Single „I Write Sins Not Tragedies“ und dem dazugehörigen Debütalbum „A Fever You Can’t Sweat Out“, das in der US-Heimat Dreifach-Platin einbrachte. In Deutschland sind Panic! At The Disco vor allem für ihren Song „High Hopes“ bekannt, der 2018 beim TV-Sender Sky über Monate verschiedene Einspieler musikalisch untermalte – die Single verkaufte sich hierzulande über 600.000 Mal.

Immerhin bleiben den deutschen Fans noch drei Chancen, sich von Brendon Urie und seinen Bandkollegen zu verabschieden. Nach Terminen in München und Hamburg steht eine finale Show in Köln an, die Karten für den Innenraum und Unterrang sind bereits vergriffen. „Es war uns eine Freude, nicht nur die Bühne mit so vielen talentierten Menschen, sondern auch unsere Zeit mit euch zu teilen. Ich freue mich darauf, alle in Europa und Großbritannien auf einer letzten gemeinsamen Reise zu sehen“, sagt Urie.

Panic! At The Disco, 24.2. Köln (20 Uhr, Lanxess Arena). Karten ab ca. 55 €.

