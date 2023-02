Peter Kraus tourt mit Lieblingsliedern und Hüftschwung

Dortmund/Düsseldorf. Sänger Peter Kraus singt auf seiner „Meine Hits - Meine Idole“-Tour in der Region. Verzichten will er dabei auf die „lautstarke Technik“.

In den späten 50ern und frühen 60ern boomte der Rock’n’Roll. Die amerikanischen Fans feierten den Hüftschwung von Elvis und die Tolle von Little Richard. In Deutschland eiferte Peter Kraus den beiden US-Stars nach. Mit Erfolg: Der Durchbruch gelang dem gebürtigen Münchener 1956 mit seiner Version von Richards „Tutti Frutti“. Sein geschmeidiges Tanzbein brachte ihm schließlich den Spitznamen „Deutscher Elvis“ ein. Noch heute lässt Kraus die Hüften kreisen, und das mit 83 Jahren. Wie gut das noch klappt, davon können sich Fans bei der „Meine Hits – Meine Idole“-Tour selbst überzeugen.

Zu jeder Gelegenheit legte Kraus eine flotte Sohle aufs Parkett. Im Film „Wenn die Conny mit dem Peter“ schwang er zum Song „Sugar Baby“ sogar auf einem Tisch die Hüften und erntete damit liebreizende Blicke von den Damen. Während sich der junge schlaksige Mann hierzulande also zu einem Teenageridol mauserte, wurde Elvis Presley in den Staaten hingegen zum „King of Rock’n’Roll“ gekrönt. Mit oder ohne Adelstitel in der Tasche – Peter Kraus war bis 1964 nicht mehr aus den deutschen Charts wegzudenken.

Songs seiner frühen Jugend

Das Repertoire aus dieser Zeit dürfte seinen Weg auch auf die Setlist der „Meine Hits – Meine Idole“-Tour gefunden haben. Doch Peter Kraus widmet sich bei der Tour nicht nur seinen eigenen Hits, sondern singt auch die seiner Idole. Die Idee dazu kam ihm, während das berühmt-berüchtigte Virus die Welt eroberte. „Ich habe zu Hause gesungen. Die Songs meiner frühen Jugend. Von Frank Sinatra, Nat King Cole, Samy Davis Jr., Ella und Louis und vielen mehr. Es waren damals ihre Hits, die in mir den Wunsch haben aufkeimen lassen, auch Musik zu machen“, schwärmt er.

Begleitet wird der Mann mit den gut sitzenden Jeans auf dieser Zeitreise von langjährigen musikalischen Weggefährten. Und auch wenn der Rock’n’Roll in seiner Hochzeit wie ein Aufschrei durch die Gesellschaft hallte, verspricht der Sänger, seine Auftritte nicht mit „lautstarker“ Technik zu überfrachten. Viel mehr setzt er – neben seinem legendären Hüftschwung, versteht sich – auf den natürlichen Rhythmus der „good old times“.

