Photo + Adventure: Alle Infos zur Messe in Duisburg

Duisburg. Im Landschaftspark Duisburg-Nord treffen sich am Wochenende (10.+11.10.) Hobby- und Profifotografen - auf einer Messe vor spektakulärer Kulisse

Über eine Fläche von mehr als 180 Hektar erstreckt sich der Landschaftspark Duisburg-Nord mit seinen gigantischen Zeugen der Schwerindustrie. 37 Millionen Tonnen Roheisen wurden in den Hochöfen des Hüttenwerks einst produziert – bis die Feuer für immer erloschen. Heute produziert das kolossale Ensemble vor allem Bilder – als einzigartige Kulisse für Hobby- wie Profifotografen, die den Zauber der ins Bunt der Lichtinstallation von Jonathan Parks getauchten Anlage einfangen wollen.

Photo + Adventure findet erstmals im Herbst statt

Der Weg nach Duisburg-Meiderich ist vielen Kamerabesitzern also bekannt. Einmal im Jahr steht der Landschaftspark aber besonders im Fokus, denn mit dem Messe-Festival „Photo + Adventure“ hat sich hier ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Szene etabliert.

Den konnte das Corona-Virus zwar verschieben, aber nicht verhindern – auch wenn es knapp war. Erst Mitte September erhielten die Veranstalter vom Corona-Krisenstab der Stadt Duisburg grünes Licht für die Durchführung der ab Samstag startenden ersten „Photo + Adventure“ im Herbst.

Geändertes Programm bei der Corona-Ausgabe

Dass sich diese von den Ausgaben der Vorjahre unterscheidet, kann nicht überraschen. Dennoch ist Messe-Geschäftsführerin Katrin Schmidt zufrieden: „Auch wenn wir aus Gründen des Corona-Schutzes den einen oder anderen gewohnten Programmpunkt streichen mussten, ist es uns gelungen, ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen.“

Auf beliebte Höhepunkte müssen die Besucher am Wochenende also verzichten. Special Acts und Show-Shootings wurden ebenso wie Ausstellungen und Bühnenvorträge aus dem Programm genommen. Der augenfälligste Unterschied aber: Die Messe findet erstmals komplett im Freien statt.

Zeltstadt vor dem Hochofen

Anstelle der gewohnten Messestände in der Kraftzentrale erwartet die Besucher nun eine Zeltstadt auf dem Cowperplatz vor Hochofen 5. Hier präsentieren sich rund 50 Aussteller mit ihrem Angebot – die Liste reicht von diversen Händlern über Anbieter von Fotoreisen bis zu Verlagen, Magazinen und nicht zuletzt den Herstellern von Kameras und Objektiven.

Die älteste Sofortbildkamera der Welt

Canon und Sony locken die Markenklienten dabei mit einer kostenlosen Sensorreinigung an ihre Stände. Tamron und Sigma bieten die Möglichkeit, ihre Objektive auf dem Gelände des Landschaftsparks zu testen. Fotos der besonderen Art gibt es am Stand von MK Panorama Systeme – hier werden mit einer rund 70 Jahre alten Cámara Minutera, der ältesten Sofortbildkamera der Welt, Schwarzweiß-Porträts der Besucher angefertigt.

Workshop mit Latexwäsche-Model

Zum Rahmenprogramm des Messe-Festivals gehören auch in Corona-Zeiten mehr als 70 Workshops, Seminare und Fotowalks, die teilweise bereits am morgigen Freitag starten. Zu Preisen ab 25 Euro können dabei ganz unterschiedliche Formate gebucht werden – vom Fotowalk übers Gelände mit der IG Ruhrpott-Fotografie bis hin zu durchaus speziellen Fortbildungsangeboten: Für 189 Euro darf man unter fachkundiger Anleitung etwa ein Latexwäsche-Model in Lost-Place-Umgebung ablichten.

Das spektakulärste Model bleibt freilich auch an diesem Wochenende das alte Hüttenwerk selbst – seitdem es einst im Rahmen der IBA zum Ausflugsziel wurde. Sollte sich das Wetter herbstlich wechselhaft präsentieren, könnte der coronabedingte Messetermin sogar ein Plus sein. Kenner wissen: Nach einem Schauer glänzen die Farben von Jonathan Parks Lichtinstallation besonders kräftig – und Pfützen bieten dank ihrer Reflexionen die spannendsten Motivmöglichkeiten.

Die Infos zur Messe

Termin: 10.+11.10., jeweils 10-18 Uhr, Landschaftspark Duisburg-Nord (Emscherstr. 71). Workshops finden von Fr, 9.10., bis Mo 12.10. statt.

Karten (5 €) gibt es nur online und für bestimmte Zeitslots auf www.photoadventure.eu. Workshops müssen hier zusätzlich gebucht werden. Der Messebereich kann später am gleichen Tag noch einmal betreten werden. Am Auslass sind dafür Armbändchen verfügbar, die einen Wiedereintritt erlauben, allerdings nur, wenn die jeweils aktuelle Besucheranzahl im Messebereich weitere Personen zulässt.

Bereits im Vorfeld für den ursprüngliche Termin im Frühjahr gekaufte Tickets gelten nicht am Wochenende, aber für die Ausgabe 2021.