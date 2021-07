Prickelnder Neustart in Roncalli’s Apollo Varieté

Düsseldorf. In Roncalli’s Apollo-Varieté in Düsseldorf kehrt das Leben zurück. Die neue Show „Reizvoll“ verspricht prickelnde Unterhaltung

Man möchte meinen, Roncalli will beim Neustart in seinem Apollo Varieté auf Nummer sicher gehen. Bei der ersten Show nach der Zwangspause setzt man jedenfalls auf ein Element von zweifelsfrei krisensicherer Zugkraft: „Reizvoll“ heißt das, laut Ankündigung, „verheißungsvolle neue Programm“ im Düsseldorfer Varieté.

Schöne Menschen zeigen noch schönere Performances

„Ein Knistern liegt in der Luft und endet mit einem Prickeln auf der Haut“, geht es blumig weiter, bevor man schließlich ein wenig unsubtil resümiert: „Schöne Menschen zeigen noch schönere Performances“ – ein Schelm, der da „Sex sells“ denkt. Freilich darf man im Hause Apollo getrost eine geschmackvolle Bühnen-Performance erwarten – mit Artisten, deren Körper auch höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht werden.

Einen auch für Akrobaten außerordentlich muskulösen pflegt und trainiert etwa Christopher Togni. Der Spross einer berühmten italienischen Zirkus-Dynastie braucht für seine Handstand-Kunststücke freilich auch reichlich Kraft, damit sich seine Bewegungen so mühelos und geschmeidig ausnehmen, wie sie es auf der Bühne tun.

Verarbeitung des Lockdowns

Artistische „Handarbeit“ auf höchstem Niveau verrichten auch die drei Ukrainerinnen Sofiia, Ustyna und Dana, allesamt einst Turnsportlerinnen. Als Trio Three G – was in diesem Fall mal nichts mit coronabedingten Hygienemaßnahmen zu tun hat – zeigen sie bei ihrer Hand-auf-Hand-Nummer einen Balanceakt mit gleichen Anteilen von Kraft und Sinnlichkeit.

Die Performance des Duos Milena & Christopher kann man wiederum als Verarbeitung jüngerer Lockdown-Erfahrungen interpretieren: „Zwei sich nahe stehende Personen in einem Raum. Man fühlt sich bedrängt, man sucht seinen Freiraum. Kompromissbereit kämpfen sie gegen den Platzmangel an, versuchen an einem Strang zu ziehen, ohne den anderen fallen zu lassen“, so beschreibt das Programm ihre Darbietung.

Romantisch-sinnliche Hula-Hoop-Performance

Prickelnde Akrobatik verspricht das Apollo-Varieté gleichermaßen für den Auftritt von Alexandra Malter aus Belgien sowie der Franko-Portugiesin Eonys Goncalves. Erstere präsentiert eine „romantisch-sinnliche Hula-Hoop-Performance“ sowie Kunststücke an den Strapaten. Goncalves wiederum zeigt einen „reizvollen“ akrobatischen Poledance, wobei die Stange für ihren Tanz in einer Wanne installiert ist.

Führt durchs Programm: Dustin Nicolodi alias Coperlin. Foto: Apollo / Apollo Variete

Bei soviel weiblicher Schönheit soll aber Dustin Nicolodi alias Coperlin nicht vergessen werden. Als mehrfach ausgezeichneter Jongleur wirbelt er Bälle, Äpfel, gar Schwerter durch die Luft. Dabei führt er als Moderator mit Charme und Witz durchs Programm, weiß also ebenfalls zu reizen – in seinem Fall die Zwerchfelle des Publikums.

Alle Infos zum neuen Programm in Roncalli’s Apollo Varieté:

„Reizvoll“, 6.8.-17.10. in Roncalli’s Apollo Varieté, Apollo-Platz 1, Düsseldorf. Vorstellungen: Mi/Do 19.30 Uhr, Fr 20 Uhr, Sa 16+20 Uhr, So 14+18 Uhr. Karten ab ca. 24 € gibt’s auf www.ruhrticket.de und unter 0211/ 828 90 90. Aktuelle Infos zu den Coronamaßnahmen im Apollo gibt’s hier.

