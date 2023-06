„Ruhr-in-Love“: Elektronische Liebesgrüße aus Oberhausen

Oberhausen. Seit 20 Jahren begeistert das „Ruhr-in-Love“-Festival die Fans elektronischer Musik. Im Olga-Park legen u.a. Moguai und Lilly Palmer auf.

20 Jahre ist es her, da drängten sich 17.000 Menschen im Gelsenkirchener Nordsternpark dicht aneinander und feierten, als gäbe es kein Morgen. 120 DJs legten bei der ersten Ausgabe von „Ruhr-in-Love“ auf, von 30 verschiedenen Floors aus wummerten die fetten Bässe durch den Park.

Kaum zu glauben, aber die Erinnerung an diesen 28. Juni 2003 existiert bei vielen nur in ihrem Gedächtnis – Social-Media gab es damals noch nicht und die Handyfotografie steckte noch in den Kinderschuhen. Wenn nun am 1. Juli die 20. Ausgabe des Elektro-Festivals über die Bühne – oder passender: Bühnen (40 sind es in diesem Jahr) – geht, dürfte es eine wahre Bilder- und Videoflut geben.

DJ Moguai mauserte sich zum Stammgast bei „Ruhr-in-Love“

Auf einigen Momentaufnahmen dürfte sich sicherlich DJ Moguai wiederfinden, der ebenfalls auf eine lange „Ruhr-in-Love“-Geschichte zurückblicken kann. Der Recklinghäuser, bürgerlich André Tegeler, stand nämlich bereits bei der zweiten Ausgabe des Festivals auf der Hauptbühne.

Damals war die Veranstaltung gerade in den Oberhausener Olga-Park umgezogen. Moguai mauserte sich seither zum Stammgast bei „Ruhr-in-Love“ und hat sich nun wieder einen Platz auf der Center-Stage ergattert.

Lilly Palmer legt auf der Center-Stage auf

DJ Lilly Palmer gibt hinter dem Mischpult alles.. Foto: Thomas Niedermueller / i-Motion

Mit 49 hat André Tegeler seiner Kollegin Lilly Palmer einiges an Dienstjährchen voraus. Doch die 27-Jährige Zürcherin ist eine aufstrebende Künstlerin in der Techno-Szene. Mit „We Control“ und 133 Beats-per-Minute schoss sie im vergangenen Jahr beim Online-Musikdienst Beatport auf der Beliebtheitsskala ganz nach oben und hielt sich dort wochenlang.

2022 gehörte Palmer dann bereits zum Line-up des berühmten „Tomorrowland“-Festivals im belgischen Boom. Dieses Jahr gibt sie auch im Olga-Park eine Audienz an den Turntables – auf der Center-Stage, versteht sich.

Über 400 DJs auf 40 Floors

Mit Pretty Pink bekommt Palmer weibliche Unterstützung auf der Hauptbühne. Anne Karolczak, wie die DJ mit bürgerlichem Namen heißt, ist bekannt für ihren tiefbassigen Deep-House-Stil und remixte bereits Künstler wie Armin Van Buren. Seit Ende 2013 mischt die Blankenburgerin vermehrt deutsche Interpreten und Interpretinnen in ihren speziellen Stil. Ihre Version des Chapeau-Claque-Songs „Schöner Moment“ landete damals beispielsweise auf Platz eins der Deutschen Dance-Charts.

Pretty Pink, Lilly Palmer und Moguai machen allerdings nur einen Bruchteil des Line-ups aus. Die Jubiläumsausgabe des Festivals wartet mit über 400 DJs auf. Sie alle spielen vor einer liebevoll gestalteten Kulisse. Monatelang werkeln die einzelnen Floor-Partner an den Dekorationen. Zum Geburtstag dürfte sich das Gelände ganz besonders in Schale schmeißen – geschmückt werden die Bereiche vor den Bühnen mit Regenschirmen, Styropor, Blumen, glitzernder Folie und mehr. Und mittlerweile landen auch ganz viele Eindrücke davon im Netz und auf Handyspeichern.

Die Infos zum Festival

