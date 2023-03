Saisonstart für Rummelfans: Palmkirmes in Recklinghausen

Endlich mal wieder richtig durchschütteln lassen: In Recklinghausen startet am 24.3. die Palmkirmes 2023.

Recklinghausen. In Recklinghausen lockt mit der Palmkirmes das erste Jahrmarkts-Highlight der Saison 2023 – sie ist die größte Frühlingskirmes der Region.

Samstags ist das Saatbruchgelände mit dem traditionellen Trödelmarkt eigentlich stets ein Anziehungspunkt für Fans alter Schätzchen. Ab Freitag ändert sich das Angebot aber erstmal wieder: Dann fließt Adrenalin und über den Tresen gehen Zuckerwatte, Backfisch und andere Rummelspezialitäten: Mit dem Start der Palmkirmes öffnet der erste große Rummel der Saison. Zehn Tage geht’s auf der größten Frühlingskirmes der Region rauf, runter und rund.

Palmkirmes 2023 in Recklinghausen: Diese Fahrgeschäfte sind dabei

Als Highlight des traditionsreichen Treibens an der ehrwürdigen Vestlandhalle verkündeten die Verantwortlichen jüngst die Rückkehr des Freefall-Towers, der zuletzt 2014 für Nervenkitzel sorgte. Höhenangst sollte man hier nicht haben, denn es geht 80 Meter hoch hinauf – und dann wieder rasant hinab.

Insgesamt warten 22 Fahrgeschäfte auf Passagiere – darunter diverse Klassiker wie „Break Dance“, der „Polyp“, „Voodoo Jumper“ oder der „Hexentanz“. Mit „Crazy Mouse“ und „Willy, der Wurm“ gibt’s sogar zwei Achterbahnen – in der letzteren drehen aber nur die Kleinen ihre Runden. Von robusterer Konstitution sollte dagegen sein, wer Fahrchips für Fliehkraftmonster wie die Hoch- und Überschlagsschaukel „X-Factor“ oder den XXL-Propeller „Extrem“ erwirbt – nomen est omen.

15 Minuten kostenlos Karussell fahren zum Start

Für alle Karussell-Fans, die sparen wollen gilt es, am Freitag pünktlich zu sein: Zum Start der Kirmes um 14 Uhr gilt auf allen Fahrgeschäften für die ersten 15 Minuten Eintritt frei. Um 18 Uhr findet vor „Leo‘s Treff“ dann die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Christoph Tesche statt. Darauf folgt der Fassanstich mit anschließendem Rundgang über das Veranstaltungsgelände.

Das ist das Programm auf der Palmkirmes 2023 Recklinghausen

Am 28.3. (ab 16 Uhr) dürfen sich die kleinen Kirmesfans auf ein Treffen – und ein Selfie – mit den Figuren aus „Paw Patrol“, „Toy Story“ und anderen Filmen freuen. Tags darauf, am 29.3., darf nochmal gespart werden: Beim „Familientag“ gelten ermäßigte Preise an allen Fahrgeschäften. Am Donnerstag, 30.3., färbt sich der Himmel über Recklinghausen schließlich bunt: Ab 21.30 Uhr wird das traditionelle Musik-Feuerwerk gezündet.

>>> Wann die Palmkirmes geöffnet hat:

Palmkirmes: 24.3.-2.4.2023 Recklinghausen (Saatbruchgelände). Mo-Do 14 -23 Uhr, Fr+Sa 14 bis 24 Uhr, So 11 bis 23 Uhr. Eintritt frei. www.palmkirmes.de

