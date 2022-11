Musik zum Fest So klingt der Advent: Weihnachtskonzerte in der Region

Essen. Die Saison der Weihnachtskonzerte hat begonnen: Guildo Horn, die Kelly Family, Gregorian Grace und viele mehr stimmen aufs Fest ein

Auf den Weihnachtsmärkten hat die weihnachtliche Heavy Rotation mit „Last Christmas“ & Co. bereits begonnen. Aber auch wer sich in Konzerthallen, Theatern oder Clubs mit Livemusik aufs Fest einstimmen möchten, kann in der Region aus einem vollen Programm schöpfen. Von Swing über Irish Folk und Choralpop bis hin zu Schlager – stilistisch sind im Advent keine Grenzen gesetzt. Im Folgenden haben wir für Sie einige Anregungen herausgesucht.

The Swingin’ Hermlins – Christmas in Swing

Der Berliner Andrej Hermlin ist seit drei Dekaden einer der gefragtesten Swing-Musiker des Landes. Mit seinem Orchester, den Swingin’ Hermlins, und der Gesangsformation The Skylarks präsentiert er beliebte amerikanische Weihnachtssongs wie „Winter Wonderland“, „Let It Snow“ und „White Christmas“ im Sound der 30er-, 40er- und 50er-Jahre. Höhepunkt der „Christmas in Swing“-Revue mit Schnee, Schlitten & Co. ist der Klassiker „Jingle Bells“ in Glenn Millers Originalarrangement.

21.11. Dortmund (20 Uhr, Konzerthaus), 23.11. Düsseldorf (20 Uhr, Tonhalle), 10.12. Köln (20 Uhr, Philharmonie). Karten ab ca. 35 €.

Weihnachten mit Guildo

Für viele Fans gehört sein Konzert zum Advent wie der Schuss Rum in den Glühwein: Guildo Horn und seine Orthopädischen Strümpfe verkürzen die Zeit bis zur Bescherung mit traditionellen Weihnachtsliedern und saisonal umgedichteten Popklassikern – aus „In The Ghetto“ wird z.B. „In der Krippe“. Dazu reicht der Meister Bratäpfel, Zimtsterne und Punsch. Die Karten sind wie immer begehrt, manche Termine melden bereits ausverkauft. Hier kann man noch dabei sein:

26.11. Wuppertal (20 Uhr, Live Club Barmen), 4.12. Köln (20 Uhr, Gloria), 7.12. Oberhausen (20 Uhr, Ebertbad), 8.12. Duisburg (20 Uhr, Steinhof), 9.12. Düsseldorf (20.30 Uhr, Stahlwerk), 10.12. Bochum (20 Uhr, Christuskirche). Karten ab ca. 33 €.

Celtic Spirit – A Celtic Christmas Night

Weihnachten wie auf der Grünen Insel kann man in einigen Kirchen der Region erleben. Unter der musikalischen Leitung von Eoin McQuinn präsentieren irische Folkmusiker traditionelle Songs und Gedichte zum Fest. Bei den Klängen von Irish Harp, Fiddle, Akkordeon, Gitarre und Uilleann Pipes fühlt sich das Publikum wie Heiligabend in einem Dubliner Pub. Dazu präsentiert das Ensemble auch traditionelle „Soft Shoe“-Tänze.

1.12. Bottrop (20 Uhr, Kulturkirche Heilig Kreuz), 2.12. Krefeld (20 Uhr, Friedenskirche), 6.12. Solingen (Evang. Stadtkirche). Karten ca. 40 €.

Tarja Turunen: Christmas Together

Mit ihrer alten Band Nightwish kreierte Tarja Turunen ab Ende der 90er-Jahre das Genre Symphonic Metal. Zu dicken Riffs erklang die Stimme der klassisch ausgebildeten Sopranistin. Seit der Trennung 2005 tritt Turunen solo auf. Bei ihrem Weihnachtskonzert in Bochum bleiben die harten Gitarren allerdings draußen, die 45-Jährige singt zu reduzierter Begleitung von Cello und Piano bekannte internationale Songs zum Fest, aber auch finnische Traditionals.

7.12., 20 Uhr, Christuskirche, Platz des europäischen Versprechens 1, Bochum. Karten ca. 53 €.

The Kelly Family: Die Weihnachtsparty des Jahres

Ein sechsköpfige Abordnung der Kelly Family verspricht den Fans die „Mega-Christmas Party“ – und das gleich in mehreren Städten der Region. Kathy, Patricia, Jimmy, John, Joey und Paul singen weltbekannte Songs zum Fest, eigene Christmas-Song vom neuen Album sowie Klassiker aus dem familiären Repertoire. Bei einigen Shows sind zudem Joeys Sprösslinge Luke und Lilly mit von der Partie.

10.12. Düsseldorf (19.30 Uhr, PSD Bank Dome), 26.12. Köln (19.30 Uhr, Lanxess Arena), 27.12. Dortmund (19.30 Uhr, Westfalenhalle), 28.12. Oberhausen (19.30 Uhr, Rudolf Weber-Arena). Karten ab ca. 55 €.

Die Kelly Family rollt bei einigen Konzerten sogar mit ihrem restaurierten Originalbus an. Foto: BEN_WOLF / Semmel

Gregorian Grace: Christmas Tour

Gleich mit zwei Programmen sind die Sänger und Sängerinnen in Mönchskutten auf Tour durch die Kirchen der Region: Unter dem Titel „Fest der Stimmen“ präsentiert der Chor einen Mix aus christlichen Weihnachtsliedern und weihnachtlichen Pop-Klassikern im Sound gregorianischer Choräle. Im Programm „Glanz der Weihnacht“ steht neben dem Chor der Hamburger Schauspieler Thorsten Hamer auf der Bühne und liest Festliches von Goethe, Heine, Ringelnatz, Morgenstern & Co.

„Fest der Stimmen“: 12.12. Bottrop (20 Uhr, Kulturkirche Heilig Kreuz), 15.12. Duisburg (20 Uhr, Erlöserkirche Rheinh.), 16.12. Hattingen (20 Uhr, Pfarrk. St. Mauritius), 17.12. Gelsenkirchen (15 Uhr, Heilig-Kreuz K.), 18.12. Hamm (15 Uhr, Paulusk.). „Glanz der Weihnacht“: 14.12. Wuppertal (20 Uhr, Friedhofsk.), 17.12. Gelsenkirchen (19 Uhr, Heilig-Kreuz K.), 18.12. Hamm (19 Uhr, Paulusk.), 19.12. Dortmund (20 Uhr, Ev. St. Nicolai K.), 21.12. Duisburg (Herz-Jesu K. Neumühl). Karten ab ca. 30 €.

The Sound of Christmas

Die Philharmonie Südwestfalen, Solisten und ein Chor präsentieren Melodien aus den beliebtsten Weihnachtsfilmen. Zu hören sind etwa Ausschnitte aus „Kevin – Allein zu Haus“, „Der kleine Lord“, „Liebe braucht keine Ferien“, „Der Polarexpress“ und „Tatsächlich ... Liebe“. Auch der Weihnachtsevergreen schlechthin darf nicht fehlen: Irving Berlins „White Christmas“ war 1942 im Film „Holiday Inn“ zu hören.

13.12., 19.30 Uhr, Tonhalle, Ehrenhof 1, Düsseldorf. Karten ab ca. 67 €.

Weihnachten mit Gaby Albrecht

Das festliche Konzert der volkstümlichen Sängerin hat Tradition in Lünen. Zwei Mal musste es ausfallen, nun darf Gaby Albrecht endlich wieder beliebte Weihnachtslieder singen. Begleitet wird sie von der Gruppe Harlekin, Kevin Pabst an der Trompete und der Gruppe Die Stimmen der Berge.

14.12., 20 Uhr, Heinz-Hilpert-Theater, Kurt-Schumacher-Str. 39, Lünen. Karten ab ca. 38 €.

Rockin Around the Christmas Tree

Das Wochenende im Sound des Weihnachts-Rock’n’Roll ist ein fester Programmpunkt hieisger Rockabillys und - bellas. Früher wurde drei Tage im FZW geboppt, inzwischen im Piano. Los geht’s am Freitag mit den Honky Tonk Pounders, bevor am Samstag Rawsome Delights, Die Boogie Banausen und Ray Collins Hot Club das Rentier rocken lassen. Den Sonntag beschließen die Rosmaity Brothers und der Londoner Si Cranstoun.

16.-18.12. Fr/So 20 Uhr, Sa 19.30 Uhr, Musiktheater Piano, Lütgendortmunder Str. 43, Dortmund. Karten von ca. 15 € (Fr) bis 37 € (Sa).

