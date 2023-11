Freizeit So viel Weihnachten war nie: Winter in Freizeitparks 2023

In der Region. Vier Freizeitparks, Tausende von Lichtern und spannende Shows. Das bieten Winter-Events in Phantasialand, Movie Park & Co. im Advent 2023.

Ab dem 18. November wird es winterlich in den Freizeitparks

Besucherinnen und Besucher erwarten Akrobatik, Lichterglanz und mehr

Das sind die Öffnungszeiten und Preise

Bei vielen Freizeitparks war meist nach den langen Halloween-Wochen Schluss. Doch kurz nachdem die Kürbisse in der Tonne und die Skelette im Lager gelandet sind, wird schon die nächste Dekoladung rausgekramt. Denn: Die Vorweihnachtszeit lässt sich auch ganz prima in so einem Park verbringen. Wir haben eine besinnliche Auswahl für Sie zusammengestellt.

Eine Millionen Lichter im Phantasialand

Für viele Freizeitpark-Fans gehört der „Wintertraum“ im Phantasialand zur Vorweihnachtszeit dazu. Millionen von Lichtern und aufwendige Dekorationen versprühen Magie im ganzen Park. Im winterlichen China Town warten beispielsweise prachtvolle Fabelwesen und ein Meer aus Lampions auf die Besucher und Besucherinnen. Mutige können mit verschiedenen Achterbahnen durch den Abend sausen – selbst die Wasserbahn lässt Runden drehen. Zudem locken verschiedene Shows wie „Der goldene Faden“ mit jeder Menge akrobatischen Einlagen. Inszenierungen aus Licht und Musik, Feuer und Leidenschaft illuminieren beim „Lights of Memories“ verschiedene Orte im Park.

18.11.-28.1., jeweils 11-20 Uhr, Berggeiststr. 31-41, Köln-Brühl. Karten: Erw. von 27 € bis 61 € (Kinder bis 3 J. frei). Karten gibt es hier.

Winterliche Wasserspiele im niederländischen Toverland

Auch jenseits der Grenze wird es winterlich. Das Toverland im niederländischen Sevenum bereitet sich auf die „Winter Feelings“ vor. Ab dem 25.11. verwandelt sich der Bereich Port Laguna in das Herz des Festivals und erstrahlt in Tausenden von funkelnden Lichtern. Außerdem locken eine Eisbahn, eine riesige Rutsche und eine Curling-Bahn. Inmitten der Lagune streckt ein großer Weihnachtsbaum seine Spitze in den Himmel. Um ihn herum tanzen die Bewohner des Toverland zu magischen Klängen, auch bei der jeweiligen Abschluss-Show. Speziell für „Winter Feelings“ gibt es außerdem eine komplett neue Version von Katara – Fountain of Magic – mit lichtdurchfluteten Wasserspielen.

25.11.-14.1., an ausgewählten Tagen, ab 11 Uhr, Toverland, Toverlaan 2, Sevenum. Karten: Erw. ab ca. 34 €, (Kinder 90-140 cm ab 27,50 €), 2-7 € Ermäßigung je nach Kaufdatum. Karten gibt es hier.

Was die leuchtenden Dinos zur Weihnachtszeit am Niederrhein zu suchen haben, erfahren Besucher und Besucherinnen im Wunderland Kalkar. Foto: Wunderland Kalkar / HO

Der Movie Park Bottrop feiert ein amerikanisches Weihnachtsfest

In Bottrop-Kirchhellen feiert „Movie Park’s Hollywood Christmas“ in diesem Jahr Premiere. Rund 500.000 Lichter verleihen an ausgewählten Tagen dem Park einen vorweihnachtlichen Glanz. Besucherinnen und Besucher erwarten eine winterliche Version der Parade, eine Lichter-Show, eine Eislauffläche und verschiedene Shows. „Wir freuen uns auf ein ‚Big American Christmas‘, das nicht nur leuchtend-bunt, sondern vor allem unterhaltsam wird“, sagt Geschäftsführer Thorsten Backhaus. In der neuen Show „A Magical Christmas Tale” reist der Illusionist Christian Farla an der Nordpol und muss sich mit einer Mischung aus Magie, Artistik und Gesang der bösen Eiskönigin stellen. Im California Café können Kinder außerdem Weihnachtskekse selbst gestalten. Los geht der winterliche Spaß jeweils um 17 Uhr wenn Santa Claus und seine helfenden Elfen den über 15 Meter hohen und über 2,5 Tonnen schweren, festlich- geschmückten Weihnachtsbaum am Eingang des Parks erstrahlen lassen.

1.12.-7.1., an ausgewählten Tagen, ab 17 Uhr, Movie Park Germany, Warner-Allee 1, Bottrop. Tageskarten: Erw. ca. 45 € (online ca. 33 €), Kinder 4-11 J. ca. 40 € (online ca. 28 €), erm. 20 €, Early-Bird-Tickets: 25 € über www.movieparkgermany.de

Im Wunderland Kalkar sind in der Adventszeit die Dinos los

Im Wunderland Kalkar läuten etwas ungewöhnliche Vorboten den Advent ein: Dinos. Ab Dezember lockt das „Dinoglow Adventure“ an den Niederrhein. Wie die Dinos in den Park kamen, ist recht simpel. Im ehemaligen Kernkraftwerk arbeitete ein Team daran, diese uralten Geschöpfe wieder zum Leben zu erwecken. Endlich tragen die Experimente Früchte. Diesen Winter werden die Dinosaurier in und um den Kühlturm im Wunderland Kalkar freigelassen. Echt sind die Urzeit-Riesen natürlich nicht, dafür leuchten die Modelle ganz wundervoll. Außer der Dino-Lichtroute gibt es noch viel über die Saurier in Kalkar zu lernen. In einem Museum können Familien alles über die faszinierende Welt der Urzeit, die Entwicklung des Lebens auf der Erde erleben und außergewöhnliche Fossilien bewundern.

1.12.-25.2., 17-20.30 Uhr, Wunderland, Griether Str. 110-120, Kalkar. Karten: ca. 13 € (Kinder bis 2 J. frei) über www.wunderlightkalkar.com

Das könnte Sie auch interessieren:

Besondere Weihnachtsmärkte in NRW 2023

Waldweihnachtsmarkte 2023

Lichterfeste: Wo NRW am schönsten leuchtet

Tom Gaebel, Sarah Connor und mehr: Weihnachtskonzerte 2023

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps