Sommerferien: Besonderes Familienangebot im Fußballmuseum

Dortmund. Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund lockt Familien in den Sommerferien immer freitags mit Ermäßigungen und Sonderprogrammpunkten.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft liegt derzeit am Boden. Auf den letzten großen Triumph bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien folgten ernüchternde Turniere, nach der jüngsten Sieglos-Serie gegen eher mittelmäßige Gegner wie die Ukraine, Polen und Kolumbien prophezeien viele Beobachter ein Desaster bei der Heim-EM im kommenden Jahr. Da denkt man doch gerne an die großen Erfolge der Vergangenheit zurück – oder präsentiert diese dem Nachwuchs, der sie altersbedingt noch nicht miterleben konnte.

Das Deutsche Fußballmuseum am Dortmunder Hauptbahnhof hat sich dazu passend ein besonderes Ferienangebot überlegt. An jedem Freitag, bis einschließlich 4. August, gibt es auf das Familienticket (buchbar für drei bis sechs Personen, davon maximal zwei Erwachsene) jeweils 20 Prozent Rabatt. Wer mag, nimmt freitags um 11.30 vor Ort an einer gesonderten Familienführung teil. Traditionell ein Magnet für jüngere Besucherinnen und Besucher ist das „Bubble Football“-Spielfeld, ab 14 Uhr können Kinder in den übergroßen Bällen herumtollen.

Deutsches Fußballmuseum in Dortmund bietet Ferien-Rallye für junge Fans

Der Entdeckertrieb wird ebenfalls befriedigt: Während der Sommerferien gibt es einen „Reisepass“, eine Rallye, in der verschiedene Aufgaben gelöst werden müssen. Diese führen einmal quer um die Welt. Einige Stationen sind dabei natürlich gesetzt, zum Beispiel die Schweiz: Ohne ein bestimmtes Spiel im Wankdorfstadion zu Bern anno 1954 wäre in der deutschen Fußball-Geschichte wohl einiges anders gelaufen.

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum Thema: Legenden und Idole Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum Ein Foto von Fotokünstler Andreas Gursky Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum Foto von Marga Kingler, 1954, Fernsehübertragung des WM Endspiels Deutschland- Ungarn, in der WAZ Redaktion Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum Thema: Auf Asche Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum Thema: Revierderby Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum Thema: Solidarität Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum In der Ausstellung hängen große und viele kleine Fotografien Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum Thema Revierderby Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum Thema: Orte des Geschehens Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum In der Ausstellung hängen große und viele kleine Fotografien Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum Thema: Orte des Geschehens Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum Das Trikot von Helmut Rahn aus dem WM-Endspiel von 1954, und die Bergmannskulptur Kurze Fuffzehn Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum Ein historisches Fußballbild im schönem Treppenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum Kappe von Trainer Jürgen Klopp aus seiner Dortmunder Trainerzeit Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum Theo Grütter, Leiter des Ruhr Museums, und Manuel Neukirchner (rechts), Direktor des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum Das Plakat zur Ausstellung Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum Das Trikot von Helmut Rahn aus dem WM-Endspiel von 1954,die Bergmannsskulptur Kurze Fuffzehn, eine Schalker Fan-Kutte und eine Kappe von Jürgen Klopp Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum Das Plakat zur Ausstellung Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne“ im Ruhr Museum Das Plakat zur Ausstellung Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Vielleicht hört der Nachwuchs beim Museumsbesuch ja gar zum ersten Mal aus dem Mund von Reporter-Legende Herbert Zimmermann, dass Helmut Rahn aus dem Hintergrund schießen müsste. Weitere Orte mit Bedeutung sind London – man denke an Oliver Bierhoffs Siegtor zum EM-Titel 1996 – oder auch Belo Horizonte, Schauplatz des sensationellen 7:1 gegen Brasilien im WM-Halbfinale 2014.

Am Ende steht ein Trip nach Australien und Neuseeland an, pünktlich zum Start der dort ausgetragenen Frauen-Weltmeisterschaft am 20. Juli. Zudem gibt es im regulär vorhandenen Angebot viel zu entdecken, neben den DFB-Nationalmannschaften werden unter anderem auch der DDR- sowie Vereins-Fußball ausgiebig beleuchtet. Und in der Arena im Untergeschoss dürfen Jung und Alt auch selbst gegen den Ball treten.

Deutsches Fußballmuseum, Di-So, tägl. 10-18 Uhr (27.6. geschlossen), Platz der Deutschen Einheit 1, Dortmund. Eintritt: 19 €, Schüler/Studis bis 26 J. 15 €, Kinder bis 6 J. frei, 1 € Ermäßigung beim Online-Kauf auf fussballmuseum.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps