Noch im vergangenen März trat David Garrett in der Philharmonie Essen auf. 2024 kommt der Star-Geiger erneut in die Region.

Musik Star-Geiger David Garrett 2024 in Düsseldorf und Dortmund

Düsseldorf/Dortmund. David Garrett tourt 2024 noch einmal mit Stücken seines Albums „Iconic“ und kommt zweimal in die Region. Wann der Vorverkauf beginnt.

Sein aktuelles Album „Iconic“ veröffentlichte David Garrett im vergangenen November. Auf der Platte huldigt der Star-Geiger seinen großen Vorbildern wie Jascha Heifetz, Fritz Kreisler und Yenudi Menuhin, arbeitete für die Stücke mit Stars wie Andrea Bocelli und Till Brönner zusammen.

Die dazugehörige Tour war ein voller Erfolg – deshalb gibt es 2024 einige Zusatztermine. Der gebürtige Aachener spielt im Frühjahr neun weitere Konzerte in Deutschland.

David Garrett kommt mit „Iconic“ nach NRW

Drei davon finden in Nordrhein-Westfalen statt: Garrett kommt nach Düsseldorf (25.4. Tonhalle), Bielefeld (29.4. Rudolf-Oetker-Halle) und Dortmund (2.5. Konzerthaus). Im Fokus der Setlist dürften erneut Stücke der „Iconic“-LP stehen, zusätzlich interpretiert der 43-Jährigen bei seinen Auftritten gerne populäre Traditionals wie „Greensleeves“ oder „Bella Ciao“. Der Kartenvorverkauf für die Zusatzkonzerte startet am Freitag, 27. Oktober, um 10 Uhr, zunächst exklusiv auf eventim.de.

David Garrett: Der Rockstar unter den Geigern

Mit seinem Ansatz, bekannte Stücke aus der Unterhaltungsmusik auf seinem Instrument neu zu interpretieren, erreichte David Garrett in knapp 30 Jahren Karriere Bevölkerungsgruppen, die klassischer Musik sonst eher fern bleiben. Alleine in Deutschland verkauften sich seine Alben so gut, dass sich der Musiker bislang über 18 Goldene und vier Platin-Schallplatten freuen durfte.

Den Durchbruch feierte Garrett 2007 mit der Platte „Free“, in der Folge wurde er mit Auszeichnungen überhäuft. Unter anderem erhielt er 2013 den Bambi in der Kategorie „Klassik“ sowie acht Echo-Musikpreise zwischen 2008 und 2015.

