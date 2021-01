Steven Wilson: Neues Album und kuriose Fanartikel

Bochum Steven Wilson überrascht auf seiner neuen Platte „The Future Bites” mit elektronischen Klängen – und im Internet mit Fanartikeln

Er ist schon ein Fuchs, dieser Steven Wilson. Denn in der Promotion-Phase für sein neues Soloalbum „The Future Bites“ füllte er seinen Online-Shop mit allerhand teurem Zeugs, das eigentlich niemand braucht. In dem Wissen, dass sich seine treue Fangemeinde die strikt limitierten Devotionalien mit „TFB“-Aufdruck (stellvertretend für die Initialen des Albumtitels) so oder so nicht entgehen lässt.



Das Zwischenfazit vier Tage vor Veröffentlichung der Platte: Der Locher zum Preis von 58 Euro ist ebenso komplett vergriffen wie die (immerhin gefüllte) Vitaminpillen-Dose für 173 Euro, die Klopapierrolle (mit Papier von „feinsten italienischen Bäumen“, Zitat Homepage) für 229 Euro und – festhalten, jetzt wird es besonders abstrus – eine mit Antarktis-Luft gefüllte Getränkedose für 576 Euro. Keine Bange, CDs und Schallplatten zu humanen Preisen gibt es dort auch noch.

"The Future Bites" und Promotion-Kampagne sind Konsumkritik



Wer sich die Videos zu den Vorab-Singles anschaut, erkennt letztlich den Sinn hinter der irrwitzig anmutenden Aktion. Denn Wilson entwickelte für „The Future Bites” und die Promotion-Kampagne ein Gesamtkonzept zum Thema Konsumkritik. Das dystopisch angelegte Video zu „Eminent Sleaze” begrüßt den Zuseher mit einer Einblendung, die erklärt, dass die „Future Bites Corporation mit ihren hochpreisigen Designerprodukten im Jahr 2032 für 83 Prozent aller globalen Transaktionen” verantwortlich sein wird. Wilson, der im Video als „FTB”-Firmenchef auftritt, begutachtet auf einer riesigen Videowand die schrittweise Ausrottung der Weltbevölkerung, bis nur noch er übrig ist. Am Ende wird er als „Human Being – Limited Edition Of One” selbst zum exklusiven Konsumprodukt.

Steven Wilson wird von Elton John unterstützt



Doch selbst bei einem derart ausgefeilt umgesetzten Konzept soll die Musik natürlich nicht zu kurz kommen. Reinhören lohnt sich dabei auch für Menschen, die mit Wilsons komplexer Progressive-Rock-Musik der vergangenen drei Jahrzehnte nicht so viel anfangen konnten. Schon auf seinen letzten Soloplatten „Hand.Cannot.Erase” (2015) und „To The Bone” (2017) öffnete sich der Londoner für poppigere Strukturen. Die erste Auskopplung aus „The Future Bites” schockte allerdings viele Fans. Auf computergenerierten Beats und flächigen Synthie-Sequenzen singt Wilson im Falsett und wird im weiteren Songverlauf gar von Sir Elton John unterstützt. „Personal Shopper”, so der Name des (ebenfalls konsumkritischen) Stücks, könnte mit seinem eingängigen Refrain glatt ein großer Formatradio-Hit werden, wäre es nicht mehr als sechs Minuten lang.



Den Altfans gehörig vor den Kopf stoßen könnte auch die dritte Single „King Ghost”, wiederum auf Elektro-Beats basierend. Es wirkt fast so, als hätte der 53-Jährige aktuell erstmal die Lust an Rockmusik verloren. Aber Stilwechsel ziehen sich schließlich durch seine Karriere, auch mit seiner früheren Band Porcupine Tree lotete Wilson Genregrenzen aus. Psychedelische, ruhige Stücke und Metal-Bretter mit dicken Gitarrenriffs wechselten sich auf den Konzerten ab, bis sich die Gruppe 2010 auflöste.

Deutschland-Tour im Oktober



Auf seinen Solokonzerten spielt Wilson übrigens regelmäßig alte Porcupine-Tree-Songs. Wie diese sich mit den elektropoppig angehauchten Liedern auf „The Future Bites” vertragen, davon können sich Fans hoffentlich im Oktober überzeugen, sechs Konzerte in Deutschland sind geplant. Mal sehen, was es vor Ort am Merchandise-Tisch so zu kaufen geben wird ...



Infobox:

„The Future Bites“, das neue Studioalbum von Steven Wilson, erscheint am 29.1.

Steven Wilson auf „The Future Bites“-Tournee: 18.10. Bochum (RuhrCongress). Karten ab ca. 54 €.