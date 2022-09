„Tage des Gesellschaftsspiels“ laden zum Knobeln

Essen. Am 10.+11. September rufen Cafés, Büchereien, Gemeinden & Co. in der Region zum gemeinsamen Spielen auf. Renommierte Verlage stellen die Spiele.

Was genau das älteste Gesellschaftsspiel der Welt ist, darüber ist man sich uneinig. Fest steht, dass Brett- und Würfelspiele schon vor Tausenden Jahren Viehzüchter in Aserbaidschan wie Pharaonen im Alten Ägypten unterhielten.

Und der Bann ist ungebrochen: Noch heute setzten sich Jung und Alt mit Vorliebe gemeinsam an den Tisch und Knobeln sich zum Sieg – trotz zahlreicher anderer Zerstreuungsmöglichkeiten, die vor allem ein Smartphone involvieren.

Förderung des Kulturguts

Dass „Mensch ärgere Dich nicht“, „Monopoly“, „Kniffel“ & Co. noch immer jede Generation begeistern, zelebriert das Projekt „Stadt-Land-Spielt!“. Zur Förderung des Kulturguts wird jedes Jahr ein ganzes Wochenende dem gemeinsamen Spielen gewidmet – an zahlreichen Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz finden die „Tage des Gesellschaftsspiels“ statt.

Und gerade Nordrhein-Westfalen beheimatet am 10. und 11. September einen Großteil der insgesamt 180 Austragungsorte. Gespielt wird in Schulen, Büchereien, Ludotheken, Spielwarengeschäften, Brettspielclubs, Vereinsheimen und, und, und – willkommen ist jeder.

Ravensburger, Haba, Jumbo, Kosmos

„Es ist ein Non-Profit-Projekt“, erklärt Susanne Heiss, Leiterin der Geschäftsstelle „Stadt-Land-Spielt!“. „Hierbei steht nicht der Kommerz im Vordergrund, obwohl renommierte Brettspiel-Verlage als Sponsoren dabei sind.“ Darunter Ravensburger, Haba, Jumbo, Kosmos und einige mehr, zwölf insgesamt. Letzterer stellt sein erst im Juni zum „Spiel des Jahres“ gekürtes Legespiel „Cascadia“ teilnehmenden Stätten zur Verfügung.

„Die Austragungsorte bekommen kostenfrei Spiele von den Verlagen zugeschickt, dafür muss der Zutritt für Besucher ebenfalls kostenfrei sein“, so Heiss. Das Angebot richte sich an alle Ziel- und Altersgruppen, an Familien, Paare, Einzelspieler, Menschen, die noch nie ein Brettspiel vor der Nase hatten. „Vor Ort werden die Spiele auch erklärt und man kann sich beraten lassen.“

Rallye soll Lust am Spielen wecken

Turniere gäbe es zwar nicht, Gewinnen stehe aber trotzdem auf der Tagesordnung – im Rahmen einer Rallye. „Besucher bekommen eine Karte, darauf müssen sie ankreuzen, dass sie drei unterschiedlichen Gesellschaftsspielen von drei verschiedenen Verlagen gemeistert haben.“ Damit qualifizieren Teilnehmer sich dann für das Gewinnspiel. „Damit wollen wir vor allem einen Anreiz schaffen, möglichst viel auszuprobieren.“

Abwechslungsreich sei die Auswahl, verspricht die Pressesprecherin: Bau- und Strategiespiele, Würfel- und Kartenpartien. Welches Exemplar wo landet, richtet sich nach der erwarteten Zielgruppe. Nicht alle Spiele werden überall verfügbar sein.

Bauen, kommunizieren spielen ...

Auf jeden Fall vor Ort finden sich aber unter anderem das Stadtbauspiel „Neoville“, bei dem man eine Stadt aus nachhaltigen Materialien erstellt, das beliebte Kommunikationsspiel „Codenames“ (Spiel des Jahres 2016), das rasante Familienspiel „Imagenius“ und auf die Jüngsten wartet „Max Mäuseschreck“. Pro Ort stehen gut 18-20 Neuheiten zum Testen bereit.

Sämtliche Organisatoren und Initiatoren arbeiten unentgeltlich oder nur für eine geringe Aufwandsentschädigung. Das Projekt will das Kulturgut Spiel bewahren. „Brettspiele verbinden, man lacht gemeinsam, hat Spaß“, erläutert Sabine Heiss die Vorzüge.

Gewinnen und verlieren lernen

„Man lernt zu gewinnen, zu verlieren, gemeinsam zu spielen“, das sei vor allem für Kinder enorm wichtig, findet Heiss. Gerade im digitalen Zeitalter hätten Solospiele einen starken Zuspruch, da spiele Kommunikation nur noch eine ungeordnete Rolle. „Aber von Angesicht zu Angesicht ist es schon etwas anderes, das ist nach wie vor relevant!“

Das hätten vor allem die vergangenen zwei Jahre gezeigt. Corona hat die Nachfrage nach Gesellschaftsspielen rasant ansteigen lassen. „Da hat die Branche geglüht. Letztendlich hat sich aber Amazon eine goldene Nase verdient“, bedauert die Geschäftsstellenleiterin.

Heiße Sommer schmälern die Nachfrage

Heiße Sommer wie der diesjährige hätten die Nachfrage zwar wieder geschmälert, „aber es gibt ja auch Gesellschaftsspiele, die man draußen spielen kann.“ Vermutlich hatten auch die Viehzüchter und Pharaonen vor Tausenden von Jahren die eine oder andere Spielepartie ebenfalls vor die Tür verlegt.

>>> Info:

Tage des Gesellschaftsspiels 10.+11.9., 180 Orte im deutschsprachigen Raum. Sämtliche Standorte auf stadt-land-spielt.de. Eintritt immer kostenfrei.

Mehr Infos zum Projekt liefert der extra aufgenommene Podcast von Brettspielradio (Folge 257).

