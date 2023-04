Tierisch gut: Welttag des Pinguins in der Zoom Erlebniswelt

Haben sich für den Welttag des Pinguins schon in Schale geschmissen: die afrikanischen Brillenpinguine in der Zoom Erlebniswelt.

Gelsenkirchen. Am 23. April wird in der Zoom Erlebniswelt der Welttag des Pinguins gefeiert. Zahlreiche Aktionen und die Frackträger warten auf die Besucher.

Es ist ein ruhiger Morgen in der Zoom Erlebniswelt. Gemütlich drehen die afrikanischen Brillenpinguine ihre Runden im Becken und genießen die warmen Sonnenstrahlen. Plötzlich drehen sich alle kleinen Köpfe gemeinschaftlich nach rechts. „Ah, sie haben Rebecca gesehen“, weiß Zoom-Pressesprecherin Franziska Gerk. Kaum ausgesprochen, kommt die quirlige Tierpflegerin auch schon hinter der Hecke hervor – in der Hand hält sie einen leuchtend roten Eimer. Der kommt sicherlich auch beim „Welttag des Pinguins“ am morgigen Sonntag zum Einsatz. Neben den Fütterungen, wartet noch mehr Programm rund um die watscheligen Seevögel auf die Besucher und Besucherinnen.

So ganz sicher sind sich die fast 30 Brillenpinguine noch nicht, was nun genau passiert, als Rebecca van Lokven die Anlage betritt. Normale Fütterungszeit ist jetzt nämlich nicht. Als die Niederländerin auf dem großen Stein Platz nimmt, gibt es bei den kleinen Frackträgern kein Halten mehr. Dicht an dicht watscheln sie aufgeregt um die Tierpflegerin herum und schieben sich gegenseitig hin und her.

Pinguine fressen Fisch mit MSC-Siegel

Am Welttag des Pinguins können Besucherinnen und Besucher die Tiere durchs Wasser flitzen sehen. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Der erste Fisch fliegt im hohen Bogen durch die Luft, bevor er mit einem Platsch im Wasser landet. Sekunden später hechten drei Brillenpinguine mit einem Köpper hinter her – in der Zoom Erlebniswelt ist springen vom Beckenrand eben ausdrücklich erlaubt. An Land ist derweil Vorsicht geboten: van Lokven muss auf ihre Finger aufpassen, während die Brillenpinguine ihr die Fische aus der Hand schnappen.

„Lobbe ist ihr absoluter Lieblingsfisch. Wir verfüttern sonst noch kleine Heringe und Sprotten“, erklärt die Tierpflegerin und fügt hinzu, „Wir nutzen nur Fische, die das MSC-Siegel haben.“ Das bedeutet, dass die Fische aus einer kontrolliert nachhaltigen und zertifizierten Fischerei kommen. „Wir setzen uns gegen die Überfischung der Meere ein, weil diese unter anderem auch die Pinguine in der Natur gefährdet“, so Gerk.

Gerrit sortiert knallhart aus

Zertifizierter Fisch schön und gut, aber für Gerrit zählt nur eines: die Optik. „Er ist sehr wählerisch. Wenn der Kopf des Fisches krumm ist, nimmt er ihn schon nicht mehr. Ich muss sie für ihn immer etwas zurechtbiegen, sonst wird knallhart aussortiert“, verrät Rebecca van Lokven über ihren Schützling und lacht.

So wie Gerrit hat nicht nur jeder Pinguin auf der Anlage einen eigenen Namen, sondern auch eine Persönlichkeit. „Dirkje ist einfach nur lieb, mit ihr kann man alles machen. Thomas ist sehr neugierig und Klaus wandert wie ein Bodyguard vor der Höhle auf und ab, wenn seine Partnerin ein Küken hat.“ Momentan kann Klaus aber ganz entspannt sein – Nachwuchs gibt es bei Pinschi und ihrem Mann Sören. Geboren wurde der kleine Pinguin am 22. März. Bis ihn allerdings die Besucher und Besucherinnen zu sehen bekommen, dauert es noch einige Zeit. „Und dann ist das Küken schon so groß wie seine Eltern. Sie wachsen so schnell“, weiß Franziska Gerk.

Schwimmen kann das Küken jetzt noch nicht, weil das flauschige Baby-Gefieder das Wasser nicht abweisen kann. Bei den Erwachsenen und Halbstarken sorgt eine ölige Schicht dafür, dass kein Wasser an die inneren Federn kommt und die Pinguine warm bleiben.

Persönlicher Kontakt mit den Tieren ist wichtig

Schwimmen ist für die Erwachsenen kein Problem. Das neugeschlüpfte Jungtier ist hingegen noch in der Höhle. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Bevor der Nachwuchs das Wasser erkunden kann, geht es für ihn oder sie – das wird noch durch eine Federprobe festgestellt – außerdem in den Kindergarten. „Bisher kennt das Küken nur seine Eltern. Im Kindergarten lernt es uns Pfleger kennen“, erklärt Rebecca van Lokven und fügt hinzu, „wir zeigen dem Küken auch, wie es ganze Fische frisst.“ Der persönliche Kontakt ist wichtig, um ein Auge auf die Tiere haben zu können. So lassen sich Verletzungen früh erkennen.

Wenn die Tierpflegerin mit ihren Schützlingen auf Tuchfühlung geht, kann sie die Fütterung auch besser kontrollieren. Hat Gerrit mal wieder zu viele krumme Lodden aussortiert und noch zu wenig gefuttert, kann sie ihm ein paar Extra-Fische zustecken. Zwölf Kilogramm fressen die Brillenpinguine übrigens zusammen an einem Tag. „Überfressen können sie sich nicht. Die Pinguine nehmen nur so viel Fisch wie sie brauchen und wenn sie satt sind, hören sie einfach auf zu essen“, weiß van Lokven, die eigentlich den Alaska-Bereich betreut, aber auch die Pinguine in Afrika unter ihre Fittiche genommen hat.

Welttag das Pinguins mit Mitmachaktionen

Beim Welttag des Pinguins, der in der Zoom Erlebniswelt bereits am 23. April gefeiert wird (international aber eigentlich zwei Tage später stattfindet) können Besucherinnen und Besucher die Tiere durchs Wasser flitzen sehen. Auch lassen sich Tierpfleger und -pflegerinnen mit Fragen löchern und informieren über Artenschutz. Dazu gibt es Mitmachaktionen.

Die Infos zu Veranstaltung:

Welttag des Pinguins, 23.4., 10-16 Uhr (Zoo-Öffnungszeiten 9-18.30 Uhr), Zoom Erlebniswelt, Bleckstraße 64, Gelsenkirchen. Tageskarten: Erw. 21,50 Euro, Ki. (4-12 J.) 14 Euro. Karten über www.zoom-erlebniswelt.de

