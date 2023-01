Traditionsbewusst an den Trommeln: „Kokubu“ auf Tour

Foto: think tank ART / Handout

Essen. Musik trifft Spiritualität: Das japanische Ensemble „Kokubu“ tourt im Februar durchs Land – und freut sich aufs Publikum, Essen und Bier.

Chiaki Toyama hat gute Laune. Endlich ist er, der künstlerische Leiter des Taiko-Ensembles „Kokubu“, wieder in Deutschland und darf hier touren – in einem Land, an dessen Publikum er gute Erinnerungen hat: „Die Menschen hier sind sehr rhythmusaffin. Gerade der Auftritt im Essener Colosseum war ein sehr beeindruckendes Erlebnis für uns.“ Zum ersten Mal war die 1998 gegründete Formation im ersten Quartal 2020 hierzulande auf Tournee, bevor diese wegen der beginnenden Corona-Pandemie abgebrochen werden musste.

Die Hälfte der geplanten Termine konnte die Trommelgruppe noch spielen, dann ging es – mit quälender Quarantäne vor der Brust – zurück in die Heimat nach Osaka. So blieb auch manch Touristenwunsch unerfüllt. „Das Größte für Japaner, die nach Deutschland kommen, ist Schloss Neuschwanstein, das willst du unbedingt sehen“, sagt Toyama. Gut für die Mitglieder von „Kokubu“, dass es nun vor dem Termin im nur knapp zwei Autostunden entfernten Rosenheim drei freie Tage gibt. „Da müsste doch Zeit für einen Ausflug dorthin bleiben“, sagt der 59-Jährige und lacht. Einer der Trommler der Ensembles, Masahiro Kanazawa, freut sich hingegen vor allem „auf das gute deutsche Bier“.

„Kokubu“-Ensemble präsentiert neue Stücke

Das gibt es natürlich stets erst nach der jeweiligen Aufführung, die Abend für Abend mit höchster Disziplin, aber auch Spielfreude absolviert wird. 18 Profis traktieren die bis zu 1,50 Meter Durchmesser umfassenden und 200 Kilogramm schweren Instrumenten. Elf Stücke stehen auf dem „Into The Light“ genannten Programm, drei davon sind im Vergleich zu früheren Shows völlig neu. Was auch daran liegt, dass einige ehemalige „Kokubu“-Musikerinnen und Musiker im Zuge der Pandemie mit ihren Veranstaltungsverboten einen einkommenssichereren Job suchten und entsprechend ersetzt wurden.

Der musikalische Leiter Chiaki Toyoma (l.) und Trommler Masahiro Kanazawa. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Was Chiaki Toyama wichtig ist: Hinter jedem Teil des Konzerts steckt eine Geschichte, die sich mit der japanischen Heimat auseinandersetzt. Einflüsse stammen unter anderem aus der Tradition der Samurai und der Shinto-Religion. „Wir gehen auf die Stücke ein und erklären auch philosophische Ansätze dahinter“, sagt er.

Geschwister mit besonderer Trommeltechnik

Im Traditionsbewusstsein liegt einer der zentralen Unterschiede zu anderen Trommelshows wie „Tao“ oder „Yamato“, die erfolgreich in Deutschland touren. „Bei den Mitbewerbern schwingt auch mal jemand ein Samuraischwert, das passiert bei uns nicht“, erklärt Veranstalter Michael Schweiger.

Geschwungen werden bei „Kokubu“ nur die Trommelstöcke – und das dank Masahiro Kanazawa, seit Ende 2020 Teil des Ensembles, und seiner Schwester Ayako sogar mit einer Schlagtechnik, die „noch nie in Deutschland aufgeführt wurde“, wie der 33-Jährige verrät. Die Geschwister präsentieren „Hokkai“, eine von der Insel Hokkaido stammende Art des Taiko-Spiels, bei dem die Armbewegungen fließend statt ruckartig ausgeführt werden. Übrigens: Wer sich noch Sorgen darum macht, dass die Klangmasse von 18 Trommeln vielleicht ein bisschen zu viel fürs Gehör ist, den kann Michael Schweiger beruhigen: „Wir bieten bei den Shows Ohrenstöpsel an, viele nehmen sie beim Einlass mit – nur um sie dann doch nicht zu nutzen, weil es gar nicht so laut ist, wie man meinen könnte.“

„Kokubu" auf Tour

Termine: 1.2. Solingen (Theater und Konzerthaus), 4.2. Geldern (Aula Lise-Meitner-Gymnasium), 7.2. Essen (Lichtburg), 24.3. Köln (Philharmonie). Karten ab ca. 44 €. Weitere Informationen zu Show und Konzept finden Sie auf www.kokubu.eu.

