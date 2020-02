Essen. Alba Plano schlüpft in der Tribute-Show „Forever Amy“ in die Rolle der viel zu früh verstorbenen Amy Winehouse. Es gibt fünf Termine in der Region

Tribute-Show „Forever Amy“ erinnert an Amy Winehouse

Platin-Scheiben bekommen, „Grammy“-Awards gewonnen, als Stilikone gefeiert: Amy Winehouse gehört wohl zu den größten Persönlichkeiten der jüngeren Musikgeschichte. Doch Alkohol- und Drogenexzesse haben ihre Karriere früh beendet. Die Show „Forever Amy“ will ihr musikalisches Vermächtnis weiterleben lassen – bald zu sehen in Essen.

„Ich möchte, dass die Leute meine Stimme hören und ihren Ärger einfach für fünf Minuten vergessen,“ schrieb Amy Winehouse mit 13 Jahren in einem Schulaufsatz. Zehn Jahre später hieß es 2006 in ihrem Lied „Rehab“: „Sie wollten mich in die Entzugsklinik bringen. Ich sagte Nein, Nein, Nein.“ Allein für diesem Song gewann sie drei Grammys. Wäre sie mal in eine Entzugsklinik gegangen und hätte ihre Drogen- und Alkoholprobleme in den Griff bekommen, haben Millionen Fans wohl im Nachhinein gedacht. Dann wäre die britische Sängerin mit dem besonderen Stimmklang wahrscheinlich nicht 2011 an einer Alkoholvergiftung verstorben und in den sogenannten „Club 27“ eingetreten. Der Club umfasst bekannte Musiker wie Kurt Cobain, Janis Joplin oder Jimi Hendrix, die wie sie alle nur 27 Jahre alt wurden.

Original-Musiker aus der Band von Amy Winehouse

Neun Jahre nach ihrem Tod kommen ihre Lieder im Rahmen von „Forever Amy“ wieder auf die Bühne – und das mit den Originalmusikern aus ihrer früheren Band: Dale Davis am Bass, Hawie Gondwe an der Gitarre, Nathan Allen am Schlagzeug und Jim Hunt am Saxophon. Die Intention der Band, die Musik von Amy Winehouse zurück in die Konzerthallen zu bringen, ist wohl auch der Tatsache geschuldet, dass sie in ihrer achtjährigen Karriere gerade einmal 150 Konzerte gespielt hat.

Nachdem die Band zusagte, mussten die Produzenten „nur“ noch einen Amy-Ersatz finden. Doch wie ersetzt man eine Sängerin, die bis heute als Ausnahmekünstlerin gefeiert wird? Die für ihr zweites Album „Back To Black“ fünf Grammys erhalten hat und mit ihrer Bienenkorbfrisur sowie dem ausgeprägten Lidstrich zur Stilikone wurde? Eine Frau, die eine Welle des Retro-Souls im Stil der 1960erJahre auslöste und damit andere junge Künstler wie Adele, Lana Del Rey oder Bruno Mars inspirierte?

Stationen einer Tragödie

Die Macher der Show um den Bassisten und musikalischen Direktor Dale Davis, der mit Amy Winehouse auch befreundet war, fanden Alba Plano, bekannt aus der britischen Jazz- und Soulszene. Die verstorbene Sängerin gehörte zu ihren Idolen, Plano trifft ihr Timbre fast perfekt. Nur fast perfekt, weil man Winehouse natürlich nicht ersetzen kann.

Mit Alba Plano haben die Produzenten aber wohl eine überzeugende Alternative gefunden. „Forever Amy“ will nicht nur an die Musikerin Winehouse erinnern, sondern stellt auch den Menschen in den Fokus. Die Show gibt exklusive Eindrücke in das Leben der Künstlerin, deren Ruf von ihrer öffentlichen Selbstzerstörung geprägt ist.

Opfer der Paparazzi

Immer wieder geriet sie mit ihrem wilden Partyleben in die Schlagzeilen, auch Aussetzer während ihrer Konzerte gab es häufig. Zu Alkohol und Medikamenten kamen härtere Drogen. Nach einer Überdosis fiel sie ins Koma und wurde erst in letzter Sekunde gerettet. Entzüge halfen nicht lange, Winehouse hatte immer wieder Rückfälle, was sie zu einem beliebten Opfer der Paparazzi machte. Wenn sie zugedröhnt aus einem Club getorkelt kam, half man ihr nicht, sondern drückte den Auslöser.

Schließlich filmten die Strauchelnde sogar ihre eigenen Fans und buhten, als sie Wochen vor ihrem Tod lallend auf der Bühne stand. Alba Plano führt einem vor Augen (und Ohren), wie Konzerte einer gesunden Amy Winehouse hätten aussehen und klingen können. Wenn man „Love Is Losing Game“, „Back To Black“ oder „Valerie“ aus Planos Mund hört, dann ist das schön und traurig zugleich.

Termine: 19.3. Hemer (Altes Casino Sauerlandpark), 21.3. Düsseldorf (Zakk), 22.3. Münster (Jovel), 30.3. Essen (Lichtburg), 16.4. Köln (E-Werk). Karten ab ca. 48 €.