Überraschungsgäste: Broilers spielen beim Ruhrpott Rodeo

Bottrop-Kirchhellen. Damit ist das Line-Up für das Festival am Flugplatz Schwarze Heide komplett. Wann und um welche Uhrzeit die Düsseldorfer Punkband auftreten soll.

Die Toten Hosen? Die Ärzte? Oder die Beatsteaks? Punkfans spekulierten in den letzten Tagen, welche namhafte deutsche Punkband als Special Guest am Sonntagabend beim Festival „Ruhrpott Rodeo“ am Flugplatz Schwarze Heide in Hünxe auftreten wird. Nun haben die Spekulation ein Ende. Es sind die Broilers („Nur nach vorne gehen“, „Die Beste aller Zeiten“).

Das bestätigte Veranstalter Alex Schwers auf Nachfrage der WAZ Bottrop. Geplant ist der Auftritt der Düsseldorfer Punkband um für Sonntag, 3. Juli, gegen 20.40 Uhr auf der Ruhrpott Stage. Festivalerprobt ist die Band in diesem Jahr mit Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park allemal. Tickets für das „Ruhrpott Rodeo“ sind für alle drei Festivaltage noch erhältlich.

Broilers spielen nach dem Ruhrpott Rodeo im Stadion Essen

Zurzeit sind die Musiker unterwegs durch Deutschland mit ihrer „Alles wird wieder OK!“-Open-Air-Tour. folgt knapp eine Woche später das Konzert im Stadion Essen. Dann spielt die Band noch im Juli und August unter anderem in Dresden, Hamburg und Berlin.

Die Broilers reihen sich somit ein, in das womöglich stärkste Line-Up in der Geschichte des Ruhrpott Rodeo. Denn außerdem dürfen sich die Fans unter anderem über Auftritte von Social Distortion, Slime, Wizo, Kreator, Anti-Flag und Dropkick Murphys freuen.

Alle Infos und Tickets zum Ruhrpott Rodeo unter www.ruhrpott-rodeo.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps