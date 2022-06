„undressed“ – Neues Programm im GOP-Varieté Essen

Essen. Im Essener GOP-Varieté startet die neue Show „undressed“. Corona und der Ukraine-Krieg hatten die Planungen erheblich erschwert.

Spektakuläre Artistik, Live-Musik, große Dynamik und eine Prise Humor: , eine Produktion des Circus-Theaters „Bingo“ aus Kiew – und dass die Show jetzt tatsächlich über die Bühne gehen kann, grenzt an ein kleines Wunder. Denn zuerst sorgte die Coronapandemie für Probleme, dann Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Doch der Reihe nach. Rückblick. Winter 2020. Zwölf Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine können es kaum abwarten, ihre neue Arbeit im November und Dezember dem Essener GOP-Publikum zu präsentieren.

Showproduktion wegen Corona verschoben

Doch das Virus lässt dies nicht zu – die geplante Premiere und alle angekündigten Aufführungen der Showproduktion „undressed“ konnten wegen der Corona-Maßnahmen nicht über die Bühne gehen. Mitten in der Probenzeit brachte der Lockdown das öffentliche Leben zum Stillstand und das Ensemble aus der Ukraine saß auf unbestimmte Zeit in Essen fest.

Untergebracht waren die Ensemblemitglieder damals in GOP-eigenen Künstlerwohnungen im Theatergebäude an der Rottstraße in der Essener Innenstadt. So konnten sie zumindest täglich trainieren, und sie mussten sich keine Sorgen um ihre Wohnsituation machen.

Spendenaktion für die Künstler

Das Varieté unterstützte die Künstler auch nach Kräften bei ihrem Lebensunterhalt, zudem gab es für sie eigens initiierte Spendenaktionen. „Es war eine Zeit, die die Künstlerinnen und Künstler geprägt und sie allesamt mit Essen auf innige Weise verbunden hat“, heißt es dazu in einer Mitteilung des GOP-Theaters.

Sechs gefühlt endlos lange Monate sollten vergehen, bis es erste Lockerungen in den Corona-Schutzverordnungen gab. Im Sommer konnten die ukrainischen Künstlerinnen und Künstler dann vorführen, was sie so lange geprobt hatten – zwar nicht in Essen, dafür aber im GOP-Theater in Münster.

Ukrainische Künstler bangen um ihre Familie

Im Anschluss daran freute sich das Ensemble auf die Spielzeit 2022. „undressed“ sollte in Bremen, Hannover und in Essen aufgeführt werden. Doch dann begann am 24. Februar Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Künstlerinnen und Künstler bangten um ihre Familien in der bedrohten Heimat. Und somit auch erneut um die bevorstehende Spielzeit in Essen.

Seitens der GOP EntertainmentGroup wurden . Die Mitarbeiter des Unternehmens organisierten den Transport von Angehörigen der Ensemblemitglieder nach Deutschland, und sie vermittelten ihnen Unterkünfte, mitunter auch in den Essener Künstlerwohnungen.

Show startet im Juli endlich in Essen

Den Künstlern wurde es freigestellt, ob sie in dieser schwierigen Zeit auftreten wollen oder nicht, hieß es im März im Vorfeld der „undressed“-Aufführungen im Bonner GOP: „Alle haben gesagt, dass sie spielen wollen, weil sie zumindest während dieser zwei Stunden die dramatische Situation in ihrer Heimat ausblenden können“.

Jetzt ist das Ensemble zurück in Essen. „Wir freuen uns wahnsinnig, das Team wieder bei uns begrüßen zu dürfen“ sagt jetzt Essens GOP-Direktorin Nadine Stöckmann. „Und auch die Ensemblemitglieder sind ganz aus dem Häuschen, ihre Show endlich in Essen, das in gewisser Weise zu ihrem zweiten Zuhause geworden ist, präsentieren zu können.“

Eine Ode an die Schönheit

Das Regie-Duo Igor Protsenko und Irina German, so die Ankündigung, habe das Stück „undressed“ mit den Künstlern des Bingo-Theaters zu einer „Ode an die Schönheit und Wahrhaftigkeit“ gestaltet. Die rund zweistündige Show zelebriere dabei „die Natürlichkeit von Bewegungen von Künstlern, die beinahe überirdische Fähigkeiten mitbringen – ganz ohne Knalleffekte“, dafür mit Hula-Hoop, Kontorsion, Pole-Dance, Strapaten- und Trapez-Akrobatik, mit Tänzern und Äquibrilisten.

Beschrieben wird „undressed“ ferner als ein Programm, das Fragen stellt – und zugleich Antwortmöglichkeiten liefern will: „Was passiert, wenn man einen Blick auf die Essenz, auf das Wesentliche, wirft?“, „Was passiert, wenn die Welt der Show sich fokussiert auf das Pure, den Zauber und die Ästhetik?“, „Was passiert, wenn der Schleier des Banalen fällt?“.

Auf dem Programm: Comedy und Augenschmaus

Ebenfalls auf der Bühne steht der vielseitig begabte Pantomime Herr Riesling (Klaus Loch), der einzige Deutsche neben den 13 Ukrainern. „Seine Show“, so die Ankündigung, „ist eine Mischung aus großartiger Comedy und visuellem Augenschmaus“. Mit Humor, nachfühlbarer Mimik und Gestik ergänzt Herr Riesling den „undressed“-Dreiklang aus ausgefeilter Choreographie, bemerkenswerten Kraftakten und viel nackter Haut.

>>> Info: „undressed“ ist vom 8. Juli bis zum 4. September zu sehen: GOP Varieté-Theater, Rottstraße 30, Essen. Shows gibt es donnerstags und freitags um 20 Uhr, samstags um 16 und 20 Uhr, sonntags um 14 und 18 Uhr. Tickets (ab 39 Euro) unter Tel. 0201 / 247 93 93 oder auf www.variete.de. In den Sommerferien hat je ein Kind (bis 14 Jahre) in Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenen freien Eintritt.

