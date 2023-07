Vicky Leandros verabschiedet sich mit einem guten Gefühl

Vicky Leandros startete ihre Abschiedstour in der Hamburger Elbphilharmonie. Für einige Konzerte kommt sie auch in die Region.

Essen. Sängerin Vicky Leandros ist auf ihrer Abschiedstournee. Im Interview verrät sie, wieso ihr danach garantiert nicht langweilig wird.

Der Auftakt ihrer Abschiedstournee in der Hamburger Elbphilharmonie war ein voller Erfolg. Zwei ausverkaufte Konzerte spielte Sängerin Vicky Leandros („Theo, wir fahr’n nach Lodz“) in ihrer Heimatstadt und wurde mit Standing Ovations und Blumen von den Fans verabschiedet. Weitere Tourtermine führen die 70-Jährige auch in die Region. Mit Kirsten Gnoth sprach Vicky Leandros über ihre Liebe zu Sprachen und wieso sie Hals über Kopf den amerikanischen Traum sausen ließ.

So ein Abschied ist auch immer die Chance, die eigene Karriere Revue passieren zu lassen. Sie wussten schon sehr früh, dass Sie Sängerin werden wollten. Woher rührte der Wunsch?

Vicky Leandros: Der Wunsch war einfach da. Ich kann gar nicht mehr sagen, woher er kam. Als junges Mädchen analysiert man auch nicht alles ganz genau. Ich wusste nur, dass es meine Leidenschaft war und ist, zu singen. Wir hatten auch eine gesangsbegabte Familie. Mein Vater war Sänger, meine Tanten und mein Großvater konnten sehr gut singen und Gitarre spielen. Das ist schon eine musikalische Familie.

Als junges Mädchen sind Sie auch das erste Mal im Fernsehen aufgetreten. Und zwar bei der „Aktuellen Schaubude“ mit dem Lied „Messer, Gabel, Schere, Licht“. Können Sie sich daran noch erinnern?

Das war natürlich für mich alles sehr aufregend damals. Ich wusste gar nicht so recht, wie mir geschah.

Der Rummel um Sie wurde relativ schnell größer. Wie sind Sie damit umgegangen?

Ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt damit umgegangen bin. Ich bin einfach weiter zur Schule gegangen und war dann immer mal wieder im Fernsehen zu sehen. Öffentlich bin ich zu der Zeit allerdings noch nicht aufgetreten. Selbst, wenn es nur Angebote für kleine Auftritte waren, habe ich es nicht gemacht. Meine Familie ist das alles sehr vorsichtig angegangen. Sie haben gesagt, dass ich erstmal die Schule fertig machen soll und das war auch gut so. Ich wäre einfach in dem Moment zu jung für größere Konzerte gewesen.

Ein wirklich großer Fernsehauftritt war allerdings der Eurovision Song Contest, der damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson hieß. Den Sie 1972 mit „Après toi“ gewannen. Wie sehen Sie den Wettbewerb heute?

Das kann man gar nicht mit heute vergleichen. Damals traten viele bereits sehr bekannte Künstler und Künstlerinnen dort auf und weniger Neulinge. Als man beim Grand Prix angetreten ist, hatte man meist schon viele Schallplatten in verschiedensten Ländern verkauft. Das ist heute nicht mehr so. Sie haben versucht, moderner zu werden - mal ist es gelungen und mal nicht. Man kann es auch nicht allen Ländern recht machen. Und ob ein Lied gut ist, hängt auch von der Produktion und der Regie ab. Aber ich muss gestehen, den letzten Eurovision habe ich nicht gesehen.

Das Lied, mit dem Sie einst gewonnen haben, hat ihr Vater geschrieben. Wie würden Sie die Beziehung zu ihrem Vater beschreiben?

Eigentlich ganz normal. Nur irgendwann haben sich meine Eltern getrennt. Meine Mutter ging erst nach New York und dann für viele Jahre nach Barcelona. Ich bin weiter in Hamburg geblieben. Wie gesagt, ich bin weiter zur Schule gegangen und habe gesungen. Wir hatten ein gutes Verhältnis, und er hat mir in vielen Dingen geholfen. Er wurde ein großer, weltbekannter Komponist und Produzent, was für mich natürlich auch sehr gut war.

Ist es schwierig, ein Lied vom eigenen Vater zu singen?

Nein, er hat mir da totale Freiheit gelassen, und ich konnte das Lied so interpretieren, wie ich es wollte.

Vicky Leandros zieht sich mit 70 Jahren aus dem Rampenlicht zurück. Foto: www.michaeldeboer.com / ©michael de boer

„Après toi“ ist ein französisches Lied. Sie haben aber auch in ganz vielen anderen Sprachen gesungen. In welcher fühlen Sie sich am wohlsten?

Im Französischen, weil ich die Sprache schon früh gelernt habe. Ich hatte immer eine spezielle Bindung zu dieser Sprache. Damals habe ich mich viel mit dem französischen Chanson auseinandergesetzt. Es war eine andere Ära von Gesang. Natürlich war es gut, wenn man gut singen konnte, aber darauf kam es nicht unbedingt an. Es war wichtiger, wie man sich ausdrückt. Dichter haben die Chansons geschrieben. Das hat mich so fasziniert, dass ich nach Paris gezogen bin und besser werden wollte.

Was hat Sie an der Stadt berührt?

Ich will gar nicht erst von der Kultur in Frankreich und vor allem Paris anfangen – es ist eine Weltstadt. Kulturell kann man so viel sehen und lernen. Ich denke, das Freiheitsliebende habe ich auch von meiner Zeit aus Paris. Das habe ich auch oft versucht in meinen Liedern auszudrücken – auch in anderen Sprachen.

In den USA konnten Sie hingegen nicht so gut Fuß fassen. Warum?

Für mich war es nicht schwierig, dort Fuß zu fassen. Ich wollte es einfach nicht (lacht). Es gab große Gespräche mit dem Präsidenten von Sony/CBS, und ich hatte die amerikanischen Verträge schon unterschrieben. Sie hatten mich gebeten, in Los Angeles zu leben und schon eine Verabredung mit einem Produzenten dort und in San Francisco ausgemacht. Aber die Entscheidung, dort leben zu sollen, kam so plötzlich. Ich war schon erfolgreich in Europa, aber das war nicht das Ausschlaggebende. Ich habe meine Familie und Freunde in Europa, habe europäische Wurzeln, und die Kultur hier bedeutet mir sehr viel. Ich wollte lieber in Europa bleiben und deshalb bin ich, anstatt in den Flieger nach San Francisco zu steigen, in den nächsten Flieger nach Hamburg gestiegen. Ohne Bescheid zu geben – zugegeben, das war vielleicht nicht so toll (lacht).

Wie viele wütende Anrufe gab es nach der Landung?

Viele (lacht). Aber wir haben dann doch noch alles geklärt und sind auch freundschaftlich auseinander gegangen. Man könnte sich jetzt fragen, was passiert wäre, wenn ich in Amerika geblieben wäre. Aber mein Leben ist ja auch so gut gelaufen.

Sie haben sich in ihrem Leben bereits schon einmal für zehn Jahre aus dem Rampenlicht zurückgezogen, um ihre Kinder aufwachsen zu sehen. Wie schwer ist Ihnen der Schritt gefallen?

Der kam aus tiefsten Herzen. Wenn man drei Kinder hat, möchte man sie als Mutter auch großziehen. Ich wollte sie täglich im Arm halten und sehen, wie sie wachsen und gedeihen. Das konnte ich dank meines Berufes machen. Ich könnte mir keinen anderen Beruf vorstellen, wo man sich so lange Zeit dafür nehmen kann.

Wie groß war die Angst vor dem Wiedereinstieg?

Ich wusste nicht, wie es läuft und deshalb brachte es auch nichts, sich verrückt zu machen. Ich konnte überhaupt nicht einschätzen, ob bei den ersten Konzerten nach der Pause 100, 500 oder 1000 Leute kommen. Aber dann lief es wirklich gut.

Nun verabschieden Sie sich nicht nur für zehn Jahre. Welche Gefühle haben Sie, wenn Sie an die Abschiedstour denken?

Ich habe ein schönes und positives Gefühl. Ich habe die Entscheidung selbst getroffen und das war mir wichtig. Ich wusste, dass irgendwann der Punkt kommt, an dem ich aufhören wollte und er sollte nicht zu spät kommen. Ich wollte immer in dem Moment aufhören, wo ich die Menschen noch mit meiner Stimme erreiche.

Ihr Repertoire ist riesig. War es schwer, eine Setlist für die Tour zu erstellen?

Natürlich musste ich schon etwas länger überlegen, aber so schwer ist die Auswahl bei einer Abschiedstour nicht. Man nimmt die Lieder, die einem am besten gefallen. Es muss von Herzen kommen.

Welche sind denn Ihre Lieblingslieder?

Da gibt es viele. „Ich liebe das Leben“ natürlich, „Wie sich Mühlen dreh’n im Wind“, „Après toi“ – wie gesagt, das ganze Konzert besteht aus meinen Lieblingsstücken.

Mit welchem Lied verbinden Sie die meisten Emotionen?

„Ich liebe das Leben“ ist auch so ein bisschen das Motto meines Lebens, deshalb verbinde ich damit sehr viel. Egal was passiert, auch wenn es hart auf hart kommt, dann steht man wieder auf und macht weiter. Man kann das Leben trotzdem genießen und Spaß daran haben. Das hat bei mir in so vielen Situationen zugetroffen.

Wenn Sie einen Wunsch für die Abschiedstour hätten, welcher wäre das?

Das sich einfach alle ganz wundervoll amüsieren.

Wie sieht der Plan dafür aus?

Das verrate ich nicht (lacht).

Können Sie denn verraten, was danach kommt?

Ich mache weiterhin karitative Projekte. Außerdem bin ich auch Geschäftsfrau. Es gibt so viele Dinge, über die ich nie spreche, die ich aber weiterhin machen werde. Und dann sind da ja auch noch Freunde und Familie. Für die habe ich dann ein bisschen mehr Zeit. Außerdem schreibe ich an einem neuen Kochbuch und einer Biografie. Es gibt also sehr, sehr viel, was danach kommt.

Ans einfach mal Zurücklehnen haben Sie nicht gedacht?

Nein, das hatte ich nie vor. Vielleicht mache ich mal drei Wochen einfach nichts. Wobei – drei Wochen sind schon ein bisschen lang. Vielleicht mache ich mal eine Woche nichts (lacht).

Die Infos zur Tour:

Vicky Leandros live: 9.10. Köln (Philharmonie, ausverkauft), 10.10. Dortmund (Konzerthaus, Tickets ab ca. 66 €), 11.10. Wuppertal (Hist. Stadthalle, ausverkauft), 13.3. Essen (Philharmonie, Tickets ab ca. 68 €), 23.3. Düsseldorf (Tonhalle, Tickets ab ca. 60 €), 1.5. Köln (Philharmonie, Tickets ab. 72 €).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps