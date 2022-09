Vielfalt im Varieté: Neue Programme in Essen und Bochum

Nicht nur auf der Bühne ein Paar: Für das Strapaten-Duo Artur und Esmira geht’s in „90's Flashback“ hoch in die Lüfte.

Bochum/Essen. Zwei traditionsreiche Bühnen im Ruhrgebiet starten mit neuen Programmen. In Bochum geht es auf Zeitreise, in Essen wird Französisch gesprochen.

Kein Zweifel: Die 90er-Jahre, das kunterbunte Zeitalter des Aufbruchs, sind zurück. Und das nicht nur bei Musikevents in der Gelsenkirchener Veltins-Arena, wo 40.000 Fans noch Ende März zu Blümchen, Eiffel 65 oder den Vengaboys feierten. Am morgigen Sonntagabend kehrt der frühere RTL-Spielshow-Quotengarant „Die 100.000 Mark Show“ ins Fernsehen zurück – und auch das Bochumer Varieté et cetera holt die Dekade der Wiedervereinigung, Tamagotchis und Buffalo-Schuhe nun ins Theater an der Herner Straße.

„90’s Flashback“ heißt die neue Vorstellung, die zwischen dem 10. September und 6. November gezeigt wird. Artistik aus verschiedenen Disziplinen mischt sich mit den großen Hits der Zeit, gesungen von Semion Bazavlouk, manch Gast vielleicht bereits bekannt durch Auftritte bei „The Voice of Germany“. „Er wird verschiedene Songs der Zeit, darunter auch eine Boygroup-Nummer, live performen“, verspricht Lara Cabello vom Varieté-Team.

Varieté et cetera: Zwei Paare im Ensemble

Für „eine gefährliche Mischung – halb Schwabe, halb Grieche“ steht laut Ankündigung Jorgos Katsaros, der mit trockenem Humor und zauberhaften Improvisationen durch die Show führen wird. Hoch in die Luft geht es stattdessen für das Ehepaar Artur & Esmira, die eine innige Partnerperformance an den Strapaten zeigen.

Nicht das einzige vermählte Pärchen im Ensemble. Auch die Schweizer Drahtseilartistin Aniko Serfözö und der ukrainische Pole-Tänzer Ihor Yakymenko haben bereits den Bund fürs Leben geschlossen, stehen aber jeweils alleine auf der Bühne. Genauso wie Iryna Hladka, die eine neu konzipierte Hula-Hoop-Nummer präsentieren wird. Das Ensemble komplettieren das Duo Dima (sportliche Partnerakrobatik) sowie Diabolo-Künstler Mr.Wow.

Sonntags-Schlemmerei

An ausgesuchten Sonntags-Terminen gibt es zur Show noch das „Brunch & Varieté“-Spezial (ab 10 Uhr, Showbeginn 12 Uhr) beziehungsweise das „Satt & Lustig“-Angebot (ab 17 Uhr, Showbeginn 19 Uhr), jeweils mit tageszeittypischem Büfett.

Und dann wären da in den nächsten Wochen noch zwei Sonderveranstaltungen, bei denen an Ort und Stelle gerne viel und laut gelacht werden darf. Im ersten Fall aber nur dann, wenn man nicht vorab in Tiefschlaf versetzt wurde. Hypnotiseur Aaron kehrt am 5. Oktober nach drei Jahren ins Varieté et cetera zurück und zeigt in seinem Solo „Schlaf! Mit mir!“, zu was Menschen in künstlich erzeugtem Schlummer fähig sind. Seine freiwilligen Probanden stellt er auf der Bühne aber nicht bloß, sondern macht sie vielmehr zu Stars seiner Show. Über toxische Männlichkeit und wie man diese am besten kontert, referiert hingegen eine Woche später Esther Münch in ihrer Paraderolle als Putzfrau Waltraud „Walli“ Ehlert. Karten für die beiden Abende gibt es für jeweils 26 €.

GOP: Bekanntes Ensemble aus Kanada

Gute 24 Stunden vor der Premiere von „90’s Flashback“ zeigt das Essener GOP erstmals sein neues Programm „Changes“. Der Hauptprotagonist steckt mental irgendwie immer noch in den 80er-Jahren fest. Seinerzeit verlor sich die Spur seiner großen Liebe vor einer mittlerweile verlassenen Tankstelle, auf deren Fläche noch immer eine funktionierende Telefonzelle steht. Durch die zweistündige Show zieht sich die Frage, ob „sie“ irgendwann endlich in der Telefonzelle anruft – in der Zwischenzeit unterhält eine Kompanie aus der franko-kanadischen Provinz Québec, bekannt als Machine de Cirque.

Schweizer Musiker und Clown mit Vorliebe für schrille Outfits: Jan Dutler tritt im GOP bei „Changes“ auf. Foto: GOP Variete

Die gleichnamige Show des Ensembles begeisterte vor sechs Jahren die Kundschaft im GOP. Nun kehren die Künstlerinnen und Künstler, nahezu ausschließlich mit Wurzeln in französischsprachigen Ländern, zurück. Auf Schauspiel und das gesprochene Wort statt auf Artistik setzt Olivier Lépine, der als Geschichtenerzähler (auf deutsch) fungiert. Für die musikalische Seite sorgt der „Cirque du Soleil“-erfahrene Schweizer Jan Dutler.

An Requisiten und Erfahrung mangelt es bei „Changes“ nicht. Fast alle Auftretenden haben die renommierte Zirkusschule von Québec erfolgreich absolviert. Diabolo, Jonglage-Keulen, Rollschuhe, Pole-Stange, Schleuderbrett, Einrad und Trapez sind Teil des Programms, Handstände und Partnerakrobatik zeigt außerdem Adèle Saint-Martin, die sich im Gegensatz zu ihrer weltberühmten Namensvetterin nicht der Musik verschrieben hat. Das sollte doch „très chic“ werden ...

>>> INFO: Neue Programme in Bochum und Essen

90’s Flashback: 10.9.-6.11.,

Do-Sa 20 Uhr, Sa auch 16 Uhr, So 10 Uhr (inkl. Brunch) + wöchentlich wechselnd 17 oder 19 Uhr, Varieté et cetera, Herner Str. 299, Bochum. Karten ab 30 €.

Changes: 9.9.-6.11., Mi-Sa 20 Uhr, Sa auch 16 Uhr, So 14+18 Uhr, GOP, Rottstr. 30, ­Essen. Karten ab 39 €.

