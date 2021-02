Virtuelle Geburtstags-Sause von Stefan Stoppok

Essen Stefan Stoppok wird 65 und lässt es sich nicht nehmen, den Ehrentag mit Freunden, Kollegen und Fans als Live-Stream-Konzert zu feiern.

„Lockdown hin, Lockdown her. Die Zeit bleibt nicht stehen und ich habe trotzdem Geburtstag“ – mit diesen Worten leitet Stefan Stoppok das neueste Video auf seiner Homepage ein. Und es stimmt, am 21. Februar wird er 65. Eigentlich sollte der Ehrentag groß und mit Gastmusikern in der Hamburger „Fabrik“ gefeiert werden. Das imposante Gebäude aus der Gründerzeit mit seinen rustikalen Holzträgerkonstruktionen war schon gemietet. Doch die coronabedingten Einschränkungen ließen den Geburtstagstraum platzen. Kein Grund für Stoppok, den Kopf in den Sand zu stecken, er feiert trotz Virus – online und mit vielen Gästen.

„Ich wollte einfach nicht darauf verzichten“, sagt Stefan Stoppok. Kurzerhand wurde die geplante Sause in ein kleineres Venue verlegt: ins Hamburger Polittbüro. In dem Theater mit den roten Samtstühlen machen es sich Stefan Stoppok und seine Band gemütlich. Natürlich, wie sollte es in diesen Zeiten auch anders sein, mit genügend Abstand.

Stefan Stoppok ist in Essen aufgewachsen

Um 18.30 Uhr ist dann virtueller Einlass für die Zuschauer vor den Bildschirmen. Die Zeit bis zum Showbeginn gucken sie aber nicht einfach nur in die Röhre. Geplant ist, ein waschechtes Konzert-Gefühl bei den Menschen zu wecken. Vom Gang über den Steindamm bis zum schmalen Eingang des Polittbüros, hinein ins Foyer des Theaters und schließlich in den Saal. Auch das eine oder andere Video-Schätzchen aus Stefan Stoppoks rund vier Jahrzehnte umfassender Solo-Karriere wurde im Vorfeld aus den Archiven geborgen.

Es dürften einige über die Zeit zusammengekommen sein. Immerhin ist der in Hamburg geborene und in Essen aufgewachsene Musiker bereits seit 1982 solo und mit seiner Band „Stoppok“ unterwegs. 18 CDs sind in der Zeit entstanden. Die jüngste Platte, „Jubel“, steht seit Beginn des vergangenen Jahres in den Läden und kletterte bis auf Platz vier der Charts.

Kabarettist Hannes Ringlstetter als Gast

Live konnten bisher nur wenige Fans zu den Songs der neuen Platte jubeln. Die Absagewelle traf auch Stoppok. „Wir haben genau acht Konzerte mit dem Album geschafft und dann war Sense“, erinnert sich Stefan Stoppok. Beim Live­-Stream aus dem Polittbüro stehen aber definitiv Songs von „Jubel“ auf der Setlist. „Wir haben einen guten Durchschnitt aus den vergangenen Alben herausgesucht. Allerdings spielen wir unplugged und nicht volles Brett. Es soll einfach entspannt sein.“

Gespielt werden die Songs nicht nur von ihm und seiner Band, auch einige der Gastmusiker bedienen sich am Repertoire des Hamburgers. Unter anderem wird sich Kabarettist Hannes Ringlstetter ein Stoppok-Original vorknöpfen. Was ihn genau erwartet, weiß aber auch der Schöpfer selbst nicht ganz genau. Will er auch gar nicht. „Ich möchte mich einfach überraschen lassen“, erklärt er und fügt hinzu: „Wir haben eine Leinwand aufgebaut. Darüber können die Band und ich die Gäste sehen, wenn sie zugeschaltet oder ihre vorbereiteten Beiträge gezeigt werden. Die Zuschauer zu Hause können dann unsere echten Reaktionen sehen.“

Drei Stunden Party mit Reinhard Mey, Wolfgang Niedecken, Inga Rumpf und Arthur Brown

Der ganze Abend soll wie eine Party unter Freunden anmuten. Neben Ringlstetter gesellen sich unter anderem auch Liedermacher Reinhard Mey, BAP-Gründer , Sängerin Inga Rumpf und der britische Rockmusiker Arthur Brown zu den Gratulanten. An letzteren werden sich ältere Zuschauer sicherlich wegen eines ganz besonderen Ausspruchs nur zu gut erinnern. Gleich zu Beginn seines Hits „Fire“ brüllt Brown „I am the god of hellfire and I bring you ...“ – es sind Zeilen, die sich bei vielen Menschen ins Gedächtnis gebrannt haben.

Mit dem rund dreistündigen Stream und allen Gästen beschenkt sich Stefan Stoppok selbst. Angestoßen wird bereits einen Abend vorher bei den Proben. „Sonntag geht das nicht. Da wollen wir ja alle fit für das Konzert sein“, erzählt er. Angst vor dem 65. hat er nicht. „Ich freue mich über jedes Jahr, das ich schaffe. Ich kann Leute nicht verstehen, die nicht älter werden wollen. Das sind alles Jahre auf meiner Haben-Seite.“ Mögen noch ganz viele weitere dazu kommen – dann auch wieder mit einer echten Party, ganz analog.

Stoppok im Stream

Stoppok 65 – Das Live-Geburtstags-Streamingkonzert, 21.2., 19 Uhr, aus dem Polittbüro in Hamburg.

Karten gibt es in drei Kategorien: Ermäßigtes Ticket für den schmalen Geldbeutel ab 12 €, Normalpreis ab 28,50 € und Unterstützer-Ticket für Crew & Co. ab 45 €. Vorverkauf: reservix.de.