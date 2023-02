Von AC/DC bis Queen: „Rock the Circus“ auf Tour

In der Region. Bei der Show-Produktin „Rock the Circus“ werden Akrobatik und Artistik gezeigt, während eine Live-Band die größten Rock-Hits spielt.

Wer bei Zirkusmusik das klassische Clown-Entrée im Ohr hat, dürfte beim Show-Spektakel „Rock the Circus“ ziemlich überrascht werden. Denn anstelle von dudeliger Marschmusik dröhnt Led Zeppelins „Kashmir“ durch die Boxen oder AC/DCs „Highway to Hell“ sorgt für nickende Köpfe. Und auch lustig geschminkte Spaßvögel sucht man während der Vorstellung vergebens. Vielmehr paaren sich halsbrecherische Akrobatik und Artistik mit den rockigen Tönen.

„Rock the Circus“ lässt seine Akrobaten zu Songs von Bon Jovi, Guns’n’Roses, Pink Floyd, Queen, den Red Hot Chili Peppers und vielen mehr durch die Manege turnen. „Musik für die Augen“ ist dabei das Motto. Dass eine solche Kombination durchaus ihren Reiz hat, vielleicht sogar um einiges besser zu Balanceakten in schwindelerregender Höhe passt, will die Produktion auf einer 52 Stopps umfassenden Tour beweisen. Geölt werden Stimmen, Instrumente und Gelenke erstmals am kommenden Dienstag in Solingen.

„Rock the Circus“ zeigt Sinnliches und schnelle Rollen

Für ersteres sind die Sängerin Elena Necchi (LaNecchi) und der Sänger Patrick Sühl verantwortlich, unterstützt werden sie von der RTC-Band. Zu ihrer Musik bewegt sich Alöna Shapoval mit einer sinnlich-kraftvollen Tanzakrobatik unter anderem an der Pole-Stange.

Das Duo Bike nutzt die rasante Tonfolge für Stunts auf dem Fahrrad. Dabei wagen sich Yan Sokolovsky und Maria Ilienko an tollkühne Tricks. Auf kleineren, aber nicht minder schnellen Rollen ist das Duo Drive unterwegs – Viacheslav Liubivets und Olena Olnieva bringen Schwungvolles auf Rollschuhen auf die Bühne.

Feuerjonglage aus Berlin

Fast ohne Hilfsmittel kommen hingegen Vladimir Kostenko and Anton Savchenko aus: Das Zweiergespann Kvas zeigt dynamische Handstandakrobatik. Die Entourage Berlin hingegen bleibt auf dem Boden, aber wagt sich an besondere Jonglagen: Die Truppe taktiert mit Feuer.

Künstlerin Natalia Bakun lässt zu „It’s My Life“ schwungvoll Hula-Hoop-Reifen um ihren Körper kreisen. Beim Duo Up and Down ist der Name Programm: Petar Stoyanov and Dmytro Turkeiev zeigen Stunts auf einer Wippe. Und dazu passt Survivors „Eye of The Tiger“ nun wirklich besser als lustige Jahrmarktbeschallung.

