In der Region. Festliche Konzertprogramme gehören zur Adventszeit einfach dazu. Stars wie Sarah Connor oder Till Brönner spielen mehrfach in NRW.

„Stille Nacht, Heilige Nacht“, „O Tannenbaum“ oder „Santa Claus Is Coming To Town“ – einige Weihnachtslieder kennen wir alle. Auch unter Stars aus Pop, Rock, Swing oder Klassik erfreuen sich die Festsongs großer Beliebtheit. Mit Neuinterpretationen der traditionellen Stücke und auch eigenem Weihnachtsmaterial touren dieses Jahr wieder beliebte Künstlerinnen und Künstler durch die Region. Hier eine Auswahl.

Sarah Connor

Mit den Platten „Christmas In My Heart“ und „Best Side Of Life“ hat Sarah Connor bereits zwei Alben zum Weihnachtsfest aufgenommen, am 18. November folgt mit „Not So Silent Night“ ein drittes, ausschließlich mit neuen Songs. Live hören kann man die Stücke auf der dazugehörigen Tournee zweimal in der Region.

9.12. Köln (Lanxess Arena), 10.12. Oberhausen (Rudolf Weber-Arena). Karten ab ca. 70 €.