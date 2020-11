Weihnachten und Bohème: Cirque Bouffon will neu durchstarten

Essen. Der Cirque Bouffon trotzt der Pandemie und plant zwei neue Programme. Auftritte in Gelsenkirchen und Köln stehen im Kalender.

Sein verschmitztes Lächeln hat sich Fréderic Zipperlin bewahrt. Gar nicht so einfach, möchte man meinen, bedenkt man, welche Auswirkungen die Corona-Schutzverordnungen seit März dieses Jahres auf Künstler und die Veranstaltungsbranche haben. „In der aktuellen Situation sind wir wie Marionetten, wir können nichts gegen die Gesetze machen. Aber wir bleiben positiv. Es bringt nichts, sich ständig zu sorgen“, stellt der künstlerische Leiter und Direktor des Cirque Bouffon klar.

Mit dem Programm „Nandou“ wollte der Zirkus 2020 durch Deutschland touren – daraus wurde nichts. Wer für die Show eine Karte kaufte, konnte diese eintauschen gegen eine zukünftige Bouffon-Vorstellung seiner Wahl. Bald stehen gleich zwei Eventreihen mit verschiedenen Ensembles an. Da wäre zunächst „Coeur à Coeur“, die Weihnachtsshow. Die hätte eigentlich am 25. November ihre Premiere feiern sollen. Tja, eigentlich. Wegen der erneuten Veranstaltungsverbote schob der Cirque Bouffon den Start auf den 2. Dezember, das nötige Hygienekonzept für bis zu 250 Zuschauer hatte das Gesundheitsamt der Stadt Köln vorab genehmigt.

Cirque Bouffon begrüßt einige alte Bekannte

Getreu dem traditionellen Bouffon-Motto „Die Herzen berühren und die Zeit entschleunigen“ soll es in diesem Programm besonders besinnlich zugehen. Veranstaltungsort ist erstmals die Kirche St.Michael. Stammgäste können sich auf alte Bekannte aus früheren Produktionen wie den Akkordeonisten Rudik Yakhin, Sängerin und Bouffon-Mitgründerin Anja Krips oder den musizierenden Clown Adam Tomaszewski freuen. Neu dabei im Ensemble ist hingegen unter anderem der venezolanische Cyr-Rad-Artist Aime Morales.

Für die musikalische Untermalung zeichnet erneut Sergej Sweschinski verantwortlich. Der Komponist steuert auch die Klänge zum Programm „Bohemia“ bei, das am 31. März in Gelsenkirchen seine Premiere feiern und im Laufe des nächsten Jahres auch in Köln, Bielefeld und Saarbrücken aufgeführt werden soll.

Kreative Grenzen sprengen

Inspiriert wird das Showkonzept von den Idealen der Bohème. Kreative Grenzen sollen gesprengt, bürgerliche Werte, die als einschränkend gelten, überwunden werden. Dafür verspricht Direktor Zipperlin ein „ganz neues Ensemble mit Künstlern und Artisten aus der Schweiz, Frankreich, Belgien und Deutschland“.

Im Oktober traf sich das Aufgebot erstmals zu einem dreitägigen Workshop. „Alle mussten sich erstmal kennenlernen, aber die Atmosphäre war die ganze Zeit über sehr positiv und wir konnten zusammen viele tolle Ideen entwickeln“, blickt Zipperlin. zurück.

Größeres Zelt zur Einhaltung von Hygienemaßnahmen

Für „Bohemia“ will der Cirque Bouffon auf ein größeres Zelt zurückgreifen. „Normal sind unsere Künstler und Artisten immer sehr nah am Publikum, das geht im Moment ja leider nicht. Deswegen gehen wir für „Bohemia“ in ein neues Zelt, mit einem topmodernen Luftsystem“, stellt der Direktor klar.

Auf die Treue des Publikums kann sich der Cirque Bouffon ohnehin verlassen. Mit Solidaritätstickets wurde ein hoher vierstelliger Betrag eingenommen, auch der Vorverkauf für „Coeur à Coeur“ lief allen Umständen zum Trotz erfreulich. „Wir hatten über einen Monat vor der geplanten Premiere schon 1500 Karten verkauft, für uns eine sehr gute Zahl“, sagt Zipperlin. Und ein sehr guter Grund, sich auch von den neuerlichen Auftrittsverboten nicht unterkriegen zu lassen.

>>> INFO: Die Infos zu den neuen Shows des Cirque Bouffon

Coeur á Coeur: 2.12.-3.1., Mi-Sa 19.30 Uhr, Sa auch 14.30 Uhr, So 14.30+17.30 Uhr, Kirche St. Michael, Brüsseler Platz, Köln. Karten ab ca. 43 €.

Bohemia: 31.3.-25.4., Mi-Sa 19.30 Uhr, Sa auch 14.30 Uhr, So 14.30+17.30 Uhr, Zirkuszelt am Musiktheater im Revier, Gelsenkirchen. Karten ab ca. 26 €; 5.5.-20.6. Mi-Sa 20 Uhr, Sa auch 15 Uhr, So+feiertags 14+17 Uhr, Zirkuszelt am Schokoladenmuseum, Köln. Karten ab ca. 35€.

Infos und Karten unter www.cirque-bouffon.com