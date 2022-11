Weihnachtsmärkte NRW: Besinnlich auf Burgen und Schlössern

Zahlreiche Burgen und Schlösser locken in NRW an Hof und Mauer zu romantischen bis stimmungsvollen Weihnachtsmärkten.

In der Region. Auch in diesem Jahr locken zahlreiche Burgen und Schlösser in NRW an Hof und Mauer zu romantischen bis stimmungsvollen Weihnachtsmärkten.

Es war aber auch unglücklich formuliert: Alljährlich lädt der Erlebnismarkt „Weihnachtsflair“ vor der malerischen Kulisse von Schloss Bodelschwingh in Dortmund zum adventlichen Stöbern. Angekündigt wurde es mit „Hogwarts im Winter“, weil das Wasserschloss im vorweihnachtlichen Lichterglanz an die berühmte Zauberschule aus der „Harry Potter“-Reihe erinnere. Magisch ist am ersten Adventswochenende aber höchstens das Ambiente.

„Leider ist unsere Ankündigung zur diesjährigen Weihnachtsflair medial teilweise missverständlich wiedergegeben worden“, heißt es auf der Homepage. Bei der sechsten Weihnachtsflair handele es sich weder um einen Harry-Potter-Weihnachtsmarkt noch um ein Fantasy­event. Bei der Ankündigung hatten die Veranstalter lediglich auf das Resümee einer Besucherin zurückgegriffen, die sich bei der Kulisse an Szenen aus der berühmten Heptalogie erinnert fühlte.

Wie dem auch sei, einen Besuch ist das Markttreiben mit rund 100 Ausstellern trotzdem wert (24.-27.11., Infos: schloss-bodelschwingh.de), ebenso wie auch die anderen zauberhaften Adventmärkte, die Besucher an und in die Schlossmauern der Region lockt. Eine Auswahl:

Tradition am Unteren Schloss

Regionalität, Tradition und Bräuche werden beim Siegener Weihnachtsmarkt am Unteren Schloss groß geschrieben. Geschenkartikel und Dekorationsartikel unter anderem aus Keramik, Wolle, Holz, Leder, dazu Schmuck, Spielzeug und vieles mehr liegen in den festlich beleuchteten Holzhäuschen aus. Walking-Acts und Musikalisches auf der Bühne sorgen für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Kinder-Weihnachtsmarkt in ­Geldern

Auf Schloss Walbeck findet nicht nur der 5. Weihnachtsmarkt statt, sondern auch der 1. Kinder-Weihnachtsmarkt. Die jungen Besucher dürfen sich beim Basteln austoben, stöbern und schminken lassen. Weitere Attraktionen, der Lichterwald, Musik, ein Karussell und eine lebende Krippe sowie über 55 Aussteller bespaßen alle Altersgruppen.

Wintermezzo auf Burg Altena

Die Burg Altena dreht am ersten Adventswochenende die Zeit um ca. 150 Jahre zurück. Auf die historische Reise entführen Zauber-Professor Abraxo, die Geschichtenhändlerin Wilhelmina Tausendwort, die Musiker von ÆRBE und einige Überraschungsgäste. Für stimmungsvolle Beleuchtung beim Wintermezzo sorgen die Feuertonnen des Künstlers Stefan Eger.

Nikolausmarkt in Kettwig

Mit einem Weihnachtsmarkt rund ums Schloss Hugenpoet stimmen die Veranstalter schon mal auf den Nikolaus ein, bevor er denn tatsächlich kommt. An den ersten beiden Adventswochenenden sorgen 50 Stände von Händlern und Kunsthandwerkern für gut gefüllte Nikolausstiefel. Eine Kinderbastelwerk­statt, Musik und ein Karussell runden das Angebot ab.

Lichterglanz in Solingen

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Grünewald setzt in Sachen Atmosphäre auf eine illuminierte Parklandschaft: 1.500 Meter Lichterketten, Fackeln entlang der Wege und Feuerkörbe sollen an eine märchenhafte Traumwelt erinnern. Fürs Shopping-Vergnügen sorgen hingegen 100 Künstler, Kunsthandwerker und moderne Designer. Kinder dürfen sich unter anderem als Architekten versuchen und ein Knusperhäuschen backen.

Herzliches auf Schloss Ringenberg

Heimelige Weihnachtsstimmung möchte der Weihnachtsmarkt auf Schloss Ringenberg und dem angrenzenden Landhof verströmen, mit individuellen Ausstellern, Köstlichkeiten, Trompetenklängen, Lichterglanz, Feuerstellen – und Alpakas, die sich auf neugierige Besucher freuen. In der Märchenstube wartet nicht nur eine Geschichtenerzählerin, sondern auch der Nikolaus.

Romantik auf Schloss Hohenlimburg

Nicht nur weihnachtlich sondern auch romantisch wird es im Advent auf Schloss Hohenlimburg. Ein perfekter Rahmen also um für die Lieben daheim Geschenke aus Holz, Eisen, Silber oder Keramik zu besorgen. Der romantische Weihnachtsmarkt auf dem Schloss bietet regionale Produkte und hochwertiges Kunstgewerbe, ebenso wie Musik und Kulinarik.

Kunsthandwerk auf Schloss Moyland

Die historische Schloss- und Parkanlage vom Museum Schloss Moyland lädt zum traditionellen Kunsthandwerkermarkt vor malerischer und festlich geschmückter Kulisse. Die Auswahl der angereisten Kunsthandwerker aus Nah und Fern ist riesig – das Angebot reicht von Skulpturen und Holzarbeiten über Schmuck und Textilien bis hin zu allerlei Kulinarik.

Weitere Märkte in der Region:

Schlossweihnacht Schloss Dyck, 26.11.-18.12., Sa+So 10-20 Uhr, Schloss Dyck, Jüchen. Eintritt: Erw. 16 €, erm. 12 €, Kind (7-16J.) 3 €.

Weihnachtsmarkt am Wasserschloss, 9.-11.12., Fr ab 14 Uhr, Sa ab 12 Uhr, So ab 11 Uhr, Haus Voerde, Allee 65, Voerde.

Weihnachtsmarkt auf Schloss Werdringen, 10.+11.12., Sa 14-19.30 Uhr, So 11-18 Uhr, Werdringen 1, Hagen.

Weihnachtsmarkt am Schloss Neersen, 10.+11.12., Sa 13-20 Uhr, So 10.30-18 Uhr, Hauptstr. 6, Willich.

