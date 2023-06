Westfalenhalle oder FZW? Donots haben keinen Schimmer

Dortmund. Eines ist sicher, sie kommen nach Dortmund. Aber die Donots wissen nicht, ob sie im Dezember in der Westfalenhalle oder im FZW spielen.

Es läuft gut für die Donots. Nicht nur, dass sie mit ihrem aktuellen Album „Heut ist ein guter Tag“ erstmalig die Spitzenposition in den Charts eingenommen haben, ihre Frühjahrstour brach Zuschauerrekorde, unter anderem ein ausverkauftes Kölner Palladium konnten sich Ingo Donot (eigentlich Knollmann) & Co. auf die Fahne schreiben.

Donots wissen nicht, wo sie spielen

Und weil’s so gut läuft für die Ibbenbürener, kündigen sie jetzt den zweiten Part ihrer Tour für Herbst an. Einen Zwischenstopp legt die Kombo in Dortmund ein. Dabei kam’s jetzt zum Missverständnis: Die Alternative-Rocker verkündeten stolz, dass sie in der Westfalenhalle am 1.12. eines ihrer größten Konzerte überhaupt spielen werden.

Als Veranstaltungsort kursierte allerdings auch das FZW in Dortmund. Diese Zeitung hakte nach. Und dann: „Wir dachten, wir hätten Westfalenhalle geplant, aber der Veranstalter war gerade am Telefon und sagte ‘Äh Leute, auf meinem Zettel steht FZW’“, berichtigte sich die Band auf ihrem Instagram-Kanal gestern Nachmittag. Kurzum: Wo die Donots spielen werden, steht noch nicht fest. Sicher ist nur, dass am Dienstag (27.6.), um 12 Uhr auf donots.com und bei Eventim der Vorverkauf startet.

