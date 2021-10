„Esport Arcade“ im Limbecker Platz: Paradies für Gamer

Essen. Mit „Esport Arcade“ gibt es am Limbecker Platz in Essen ein neues Angebot für Gaming-Fans. Auch Pädagogik-Vorträge zum Thema sind geplant.

Das Lenkrad gerade halten, die Kupplung langsam kommen lassen, den rechten Fuß aufs Gas – und schon saust Marcel Stinner los. Allerdings nicht auf offener Straße. Der Filialleiter von „Esport Arcade“ im Essener Einkaufszentrum Limbecker Platz sitzt . Das Geschehen verfolgen kann der 37-Jährige wahlweise auf einem großen, gebogenen Monitor – oder auf der riesigen LED-Leinwand, die in der Einrichtung besonders heraussticht.

Zweifellos eine imposante Attraktion, im „Esport Arcade“ aber nur eine von vielen. Seit Ende August begrüßt das Team um Stinner, den anderen Filialleiter Benjamin Brand und Geschäftsführer Mike Hillen Videospielfans und füllt damit eine große, zuvor lange leerstehende Fläche im belebten Shoppingcenter. „Der Standort ist spannend. Er liegt mitten im Ballungsgebiet. Wir glauben, dass ein wenig 90er-Jahre-USA-Flair uns guttun würde. Da standen Läden mit Spielautomaten mitten auf den Shopping-Straßen und wurden zu einem Ort des Zusammentreffens“, erzählt Hillen, der wie viele andere Teammitglieder seit Jahren Gamer ist und schon an zahlreichen E-Sport-Turnieren teilnahm.

Bei „Esport Arcade“ kann auch Hardware getestet und gekauft werden

Das Geschäftsmodell basiert auf verschiedenen Feldern. Der Chef erläutert: „Zum einen handeln wir mit Gaming-Waren. Unser großer Vorteil gegenüber Elektronikmärkten ist, dass wir hier die Sachen auch auspacken können, damit der Kunde einen besseren Eindruck bekommt. Einen PC-Gaming-Stuhl sollte man zum Beispiel nicht online kaufen, sondern zunächst ausprobieren.“

Natürlich wird im „Esport Arcade“ aber vor allem kräftig gezockt – Profis wie Anfänger sind willkommen. Noch einmal Mike Hillen: „Jede Freizeitgruppe hat so ihre Räume. Die Sportler gehen auf den Sportplatz, die Musiker in den Proberaum, die Schauspieler auf die Bühne – nur für Gamer gab es bislang keinen wirklichen Platz zum Treffen und miteinander spielen. Wir wollen ihnen hier ein Zuhause geben.“

Moderne Einrichtung

Verschiedene Konsolen, darunter mehrere Nintendo Switches sowie eine Playstation 5 stehen mit einigen der gängigen Bestseller (unter anderem „Mario Kart“, „Super Smash Bros.“ oder „FIFA“) zum Spielen bereit. Diese Plätze kann man vorab gegen eine Gebühr von sechs Euro pro Stunde und Person buchen. Gleiches gilt für die insgesamt 16 PC-Plätze, die in einem eigenen Raum (dieser ist allerdings nur für Erwachsene freigegeben) mit modernsten Geräten ausgestattet sind.

Benjamin Brand, Mike Hillen und Marcel Stinner (v. li.) leiten „Esport Arcade“ im Limbecker Platz. Hier stehen sie im PC-Gaming-Raum mit insgesamt 16 Plätzen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

„Die Leute bringen ihre eigenen Spieleraccounts, zum Beispiel von Steam, mit, laden die Spiele hier schnell auf die PCs -- sofern wir sie in unserer Vorauswahl nicht selbst haben -- und können dann gegeneinander zocken. Das Ganze mit bester, richtig schneller Hardware“, erklärt Marcel Stinner.

LAN-Party-Gefühl im Jahr 2021

Weitere Angebote, unter anderem Retro-Automaten, sind in Planung. Die schicke und geräumige Aufmachung lässt es bereits vermuten: Mit einer Spielhalle, wie böse Zungen womöglich unken möchten, hat „Esport Arcade“ nichts gemein – und diese Feststellung ist dem Team hinter der Einrichtung auch wichtig: „Gegen das Wort ‚Spielhalle‘ wehren wir uns. Das weckt gewisse Assoziationen, mit denen wir nicht in Verbindung gebracht werden wollen. Das ist hier keine schmuddelige Ecke in einem Einkaufszentrum. Vielleicht trifft es der Begriff ‚Internetcafé 2.0.‘ Und in der PC-Ecke kommt eher so was wie ein LAN-Party-Gefühl auf, dass einige von uns noch aus den 90ern und frühen 2000ern kennen.“

Hinzu kommen eine Getränke-Lounge und regelmäßig verschiedene Veranstaltungen. Von Konzerten über Mario-Kart-Turniere, dem Produzieren von Gaming-Livestreams im hauseigenen Studio bis hin zu Übertragungen großer internationaler E-Sport-Events wird einiges geboten.

Zunehmende Nachfrage für Feiern

Neben den Events, bei denen der Spaß im Vordergrund steht, will der Betreiber aber auch Aufklärungsarbeit leisten: „Das Gaming ist mittlerweile in die Mitte der Gesellschaft gerückt, die Branche wächst immer weiter. Viele Eltern und Lehrkräfte wissen aber zum Beispiel wenig bis gar nichts darüber. Ihnen fehlt dann auch oft die Erfahrung, mit Dingen wie Spielsuchtprävention oder Cybermobbing umzugehen. Da wollen wir mit unserem Angebot helfen und werden Vorträge und Diskussionsrunden anbieten“, sagt Hillen.

Für Livestream-Übertragungen und -Produktionen gibt es auch ein vollwertiges TV-Studio vor Ort. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Zurzeit verzeichnet das Team zunehmend Buchungen, gerade von Gruppen. „Wir können hier sicher die etwas andere Firmen- oder Weihnachtsfeier bieten – anstatt dass wieder alle ins Restaurant gehen und sich nach dem Essen stundenlang anschweigen“, sagen sie und lachen. Denn das Team weiß genau: Bei Videospielen mit mehreren geht es immer auch um Kommunikation. Egal, ob man bei „League of Legends“ eine Taktik abspricht oder sich bei „Mario Kart“ auf die Schippe nimmt, weil man den Kollegen kurz vor dem Ziel doch noch überholen konnte. Bei „Esport Arcade“ geht jedenfalls beides.

>>> INFO: „Esport Arcade“ im Limbecker Platz

Esport Arcade: Limbecker Platz 1a, Essen, geöffnet Mo-Sa 10-20 Uhr, Preis für Benutzung der PCs und Konsolen nach Reservierung: 6 € pro Person und Stunde. Informationen zu Reservierungen und Veranstaltungen erhalten Interessierte unter 0201/85790040, www.esport-arcade.de und in der „Esport Arcade“-App, die es im Google Play und Apple Store zum kostenlosen Download gibt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps