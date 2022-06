Winnetou reitet wieder – im Wilden Westen des Sauerlands

Lennestadt. Das Elspe-Festival lässt Karl Mays berühmten Apachen-Häuptling wieder für die gute Sache reiten. Drumherum gibt’s wieder reiclich Showprogramm

Mit einer weltweiten Auflage von geschätzt 200 Millionen ist Karl May einer der meistgelesenen Autoren deutscher Sprache. Bekannteste Erfindung des Sachsen: Häuptling Winnetou, dem er drei Bände widmete. Bis heute gilt der edle Apache, der von sich stets in der dritten Person spricht, als Vorzeigeheld. Einst kongenial von Pierre Brice verkörpert, feiert Winnetou etwa im kommenden August ein Leinwand-Comeback: „Der junge Häuptling Winnetou“ erzählt erstmals die Kindheitsgeschichte des Helden in Mokassins.

Nie weg war Winnetou dagegen in Elspe, wo er seit mehr als einem halben Jahrhundert alljährlich über die Naturbühne trabt. 2020 drehte zwar Corona dem „Ölprinz“ den Hahn ab, doch schon im letzten Jahr musste sich der gleichnamige Bösewicht wieder dem wortkargen Star im Wildlederwams beugen.

Aus der Soap in den Sattel

Am letzten Wochenende feierte nun die neue Inszenierung „Der Schatz im Silbersee“ eine gelungene Premiere. Als Winnetou sitzt dabei einmal mehr Jean-Marc Birkholz fest im Sattel. Vor zehn Jahren lud der einstige Soap-Darsteller („Verliebt in Berlin“, „GZSZ“) zum ersten Mal die Silberbüchse unter der Sauerländer Sonne. Als Shatterhand erlebt an seiner Seite dagegen der Rügener Martin Krah erst seine zweite Saison.

Das Duo schlägt sich auf der knapp hundert Meter breiten Naturbühne einmal mehr mit habgierigen „Weißen“ und rachsüchtigen „Indianern“ herum. Das Happy End – dazu braucht es wohl keine Spoiler-Warnung – ist so gewiss wie der stets großzügige Einsatz von Pyrotechnik. Es knallt tüchtig, es explodiert so einiges vor den Rängen. Wer ganz vorne sitzt, spürt die Wärme der Explosionen auf der Haut – ein besonderer Thrill für viele Stammgäste. Eher schreckhaften Karl-May-Fans und Familien mit kleinen Kindern empfehlen die Verantwortlichen allerdings, die Wahl von Plätzen im hinteren Bereich zu erwägen.

Neue Musik für Karl Mays Abenteuer

Hinten wie vorne auf den Rängen, so versprechen die Betreiber, sei der Ton „dank ausgefeilter Technik“ gleich gut – man wird also keins von Winnetous weisen Worten verpassen. Verzichten muss man allerdings seit dem letzten Jahr auf die beliebte Filmmusik, mit der Komponist Martin Böttcher einst die Karl-May-Filme der 60er Jahre veredelte. Einzig die „Winnetou-Melodie“ erklingt mit ihren schwelgenden Geigen und der Mundharmonika noch im Wilden Westen des Sauerlands. Der Rest fiel dem Rotstift zu Opfer, denn: Die Gema hatte ihre Gebühren für die Filmmusik so drastisch erhöht, dass man sich in Elspe gezwungen sah, eine völlig neue eigene Musik zu produzieren.

Fast 100 Meter breit ist die Naturbühne in Elspe. Foto: Jörg Winkel

Helge Schneider war auch da

Die sorgt nun ebenso zuverlässig für Atmosphäre, wenn bis zu 40 Pferde über die Naturbühne mit ihren Kalksteinfelsen preschen und eine echte Eisenbahn ins Blickfeld der Zuschauer schnauft. Rund 120.000 Quadratmeter groß ist das Gelände des Elspe-Festivals insgesamt, denn es umfasst neben der Bühne auch eine Veranstaltungshalle, eine Rodeo-Arena und diverse Gastronomiegebäude im Wildwest-Look. Der große Saloon, der schon Helge Schneider für seinen Klamaukwestern „Doc Schneider hält die Welt in Atem“ als Kulisse diente, soll sogar eins zu eins einem Vorbild in Arizona gleichen.

Beliebtes Ausflugsziel für die Nordrhein-Westfalen

Bei einer WDR-Sendung wurde das Elspe-Festival 2011 in die Top-Ten der beliebtesten Ausflugsziele in NRW gewählt. Das hängt auch damit zusammen, dass, wer sich gen Lennestadt-Elspe im Kreis Olpe aufmacht , dort neben der Karl-May-Aufführung noch einiges mehr geboten bekommt. Ab 10 Uhr startet bereits ein Programm, dessen drei Shows täglich jeweils zwei Mal aufgeführt werden. Zu Gast sind in diesem Sommer die Original Hatari Tumblers, eine Artistiktruppe aus Tansania. Außerdem gibt’s die traditionelle Stunt-Show mit reichlich Film-Backpfeifen und Feuerstunts. Die Cascadeurshow „Faszination Pferd“ wiederum gibt Einblicke in die Arbeit mit den actionerfahrenen Vierbeinern auf der Bühne. Ruhig bleiben, wenn’s um einen herum knallt und brennt, will als Pferd schließlich auch erstmal gelernt sein.

„Der Schatz im Silbersee“ beim Elspe-Festival (Zur Naturbühne 1, Lennestadt-Elspe), Vorstellungen bis 4.9., Infos zu Terminen und Zeiten sowie Karten ab 22,90 € (Kinder 17,90 €) gibt’s auf www.elspe.de und telefonisch unter 02721 / 94 440.

