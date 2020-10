Wo die Berliner Mauer in Nordrhein-Westfalen steht

Eigentlich passt er in seinem direkten Umfeld gar nicht ins Bild, dieser große, leicht verwitterte Stein, an dessen vorstehender Unterkante der Efeu wuchert. Der Pilz, den wohl ein durchaus talentierter Graffiti-Künstler vor Jahren einmal mittig darauf gesprüht hat, ist kaum noch zu erkennen. Und das in der idyllischen und gepflegten MüGa, der „grünen Lunge Mülheims“.

Was der Klotz hier soll? Die Antwort lautet: erinnern. Erinnern an eine Zeit, in der Deutschland ein geteiltes Land war. Erinnern an diejenigen, die unter dem SED-Regime litten und an die Republikflüchtlinge, die in einigen Fällen gar ums Leben kamen.

Es gibt keine zentrale Vergabestelle für Teile der Berliner Mauer

Denn bei dem Stein handelt es um ein Originalteil der Berliner Mauer, offiziell „Stützwandelement UL 12.42“ genannt. 3,60 Meter hoch, 1,20 Meter breit, 2,7 Tonnen schwer, damals 359 Ostmark teuer. 1992 wurde es anlässlich der Landesgartenschau dort aufgestellt, vermittelt vom Berliner Bezirk Tiergarten, seinerzeit mit der Stadt Mülheim verpartnert.

Wer hingegen heute ein Mauersegment erwerben und ausstellen will, muss nach Standorten und Preisen recherchieren. „Es gibt keine zentrale oder koordinierende Stelle für die Vergabe“, sagt Rainer Janicki. Er ist Kurator des Portals the-wall-net.org, auf dem die Standorte von Mauerteilen mitsamt ihrer Geschichten verzeichnet sind.

Manche Segmente sind Schnäppchen

Die Preise der Stücke variieren, wie Experte Janicki ausführt: „Das ganz große Geschäft, das sich einige erhofft hatten, war der Verkauf von Mauersegmenten nie. Heute sind Segmente für einige Hundert Euro zuzüglich Transportkosten zu haben. Auf einer Wohltätigkeits-Versteigerung in Belgien kamen kürzlich aber auch mal fünf Segmente für insgesamt 326.000 Euro unter den Hammer.“

Oft verwandelt sich das Mauerteil nach dem Besitzerwechsel in ein schickes Kunstobjekt. Ein Segment, heute vor der Essener Kreuzeskirche stehend, veredelte beispielsweise der Franzose Thierry Noir mit einem für ihn typisch bunten Nasen-Lippen-Glubschauge-Bild (siehe unten).

Ein Teil wurde von Flüchtlingskindern mitbemalt

Wer in Dinslaken auf dem Gelände der alten Zeche Lohberg umherschlendert, dem bietet sich ebenfalls ein künstlerisch wertvolles Bild. Vor drei Jahren kam es zu einer Zusammenarbeit der Firma RAG Montan Immobilien, der Caritas sowie des Kindergartens St. Marien und des Flüchtlingsheims an der Fliehburg in Dinslaken.

Kinder aus beiden Einrichtungen gestalteten ein Mauersegment, die im Mosaik-Muster gehaltene und zur Sonne fliegende Friedenstaube setzt ein hübsches wie kraftvolles Zeichen für das Zusammenleben verschiedener Kulturen und den damaligen Erfolg der friedlichen Revolution.

Caritas-Fachbereichsleiter Guido Busch erinnert sich: „Unsere Erzieher hatten die Geschichte dahinter in kindgerechte Sprache übersetzt. Die Kinder hatten sehr gut verstanden, worum es ging. Das Überwinden von Mauern ist ja ohnehin ein wichtiges pädagogisches Prinzip.“

Längste erhaltenes Mauerstück steht in Ost-Berlin

In wie viele Teile die Mauer „zerfiel“, wurde leider nicht dokumentiert. Von den markanten L-förmigen Segmenten, wie sie unter anderem in Mülheim und Dinslaken stehen, gibt es insgesamt knapp mehr als 40.000. Das mit 1316 Metern längste noch erhaltene Stück Mauer findet man übrigens – wenig überraschend – in Berlin in der sogenannten „East Side Gallery“ im Stadtteil Friedrichshain.

Gerade zum Tag der Deutschen Einheit am kommenden Samstag könnte es dort recht voll werden. Doch um ein echtes Stück Mauer zu sehen, reicht es ja vielleicht schon, einmal einen kurzen Spaziergang vor der eigenen Haustür zu machen ...

>>>INFO: Wo die Berliner Mauer heute steht

Die genauen Standorte von mehr als 40.000 Mauerteilen und weitere Informationen finden Sie auf the-wall-net.org.