Zeit, dass sich was dreht: Die Freizeitparks öffnen wieder

Essen. Zu Pfingsten öffnen nun auch Phantasialand & Co. ihre Tore. Andere Parks sind bereits vor zwei Wochen in die Saison gestartet.

Seit Ende März sollte sie eigentlich bereits in vollem Gange sein, die Freizeitparksaison in der Region. Doch dann machte das Corona-Virus Betreibern wie potenziellen Besuchern einen Strich durch die Rechnung – was angesichts des in den vergangenen Monaten überwiegend guten Ausflugswetters besonders schmerzlich ist. Doch am Pfingst-Wochenende dreht sich nun endlich wieder was, auch in den beiden besucherstärksten Parks der Region: dem Movie Park Germany in Bottrop sowie dem Phantasialand in Brühl bei Köln. Beide starten am morgigen Freitag in eine Saison unter besonderen Bedingungen.

Wichtigste Neuerung, die fast alle Parks in der Region betrifft: Die Tageskasse bleibt derzeit geschlossen. Eintrittskarten gibt’s ausschließlich im Online-Vorverkauf für einen bestimmten Tag, um so das Besucheraufkommen zu kontrollieren und lenken. Das gilt überwiegend auch in den kleineren Parks der Region, die den beiden Großen diesmal eine Nasenlänge voraus waren: das Wunderland Kalkar, der niederländische Park Toverland bei Venlo sowie Fort Fun im sauerländischen Bestwig haben die Lockerung der Coronaregeln allesamt für eine Öffnung an den vergangenen beiden Wochenenden genutzt.

Fort Fun Abenteuerland

Das Fort Fun Abenteuerland wagte dabei zunächst den Testlauf mit einem „Pre-Opening“ für die Jahreskartenbesitzer und „Fort-Fun-Club“-Mitglieder, bevor am Himmelfahrtswochenende schließlich alle kommen durften. „Wir sind sehr zufrieden, alles hat gut geklappt“, resümiert Pressesprecher Dijamant Neziraj den Saisonauftakt in Zeiten der Pandemie. Rund 2000 Besucher, so schätzt er, haben sich dabei unter Einhaltung der Abstandsregeln im Wilden Westen des Sauerlands vergnügt.

Mund- und Nasenschutz muss hier nur in bestimmten, etwa geschlossenen Bereichen und Warteschlangen getragen werden. Auf den Fahrgeschäften geht’s bei Einhaltung der Abstandsvorgaben ganz überwiegend ohne Stoff vor dem Gesicht rund. In die einzelnen Boote der Wildwasserbahn etwa dürfen nur zusammengehörige Gruppen. „Wir haben aber soweit alle Attraktionen geöffnet“, macht Neziraj den Besuchern Lust auf einen Besuch. Lediglich der „FunnyFuxBau“, eine enge Indoor-Attraktion, sei geschlossen.

Wunderland Kalkar

Auch am Niederrhein dreht sich freizeitmäßig wieder einiges – etwa das 58 Meter hohe XL-Kettenkarussell „Vertical Swing“, das im Wunderland Kalkar spektakulär aus dem Kühlturm des ehemaligen Kernkraftwerks aufsteigt. Die weiteren Fahrgeschäfte des Familienparks mit angeschlossenem Hotel sind ebenfalls in Betrieb. Wenn es der Corona-Abstand erfordert, wird dabei etwa nur jeder zweite Platz besetzt. Die große Rutsche allerdings bleibt geschlossen, denn bei ihr saust man auf Matten hinab, die nicht wie ein Geländer leicht desinfiziert werden können.

Freizeitspaß im ehemaligen Kühlturm: Wunderland Kalkar. Foto: Evers, Gottfried (eve) / Ja

600 bis 700 Gäste pro Tag hätten sich an den vergangenen Wochenenden eingefunden, zieht Wunderland-Geschäftsführer Hans Groot Obbink eine erste Auftaktbilanz: „Bisher waren es eigentlich nur Deutsche, die Holländer waren wohl noch ein bisschen ängstlich.“ Das werde sich am Pfingstwochende jedoch sicher bereits anders darstellen. Auch mit Gästen muslimischen Glaubens rechnet er dann vermehrt, schließlich sei nun der Ramadan beendet.

„Die Leute haben mehr Geduld“, meint Groot Obbink festgestellt zu haben, „und sie haben Verständnis für die Sicherheitsbestimmungen.“ Anders als in den anderen Parks der Region hat in Kalkar auch die Tageskasse geöffnet. Wer jedoch kommt, wenn bereits mehr als die zugelassenen 2500 Besucher im Park sind, müsste dann wohl warten – auch wenn der Geschäftsführer sagt: „Wir schicken niemanden weg.“

Movie Park Germany

Im Bottroper Freizeitpark mit Hollywood-Thematik endet morgen endlich die „Drehpause“. Hier freut man sich mit einer Fläche von 45 Hektar (mehr als 60 Fußballfelder) zu den weitläufigeren Parks zu gehören und somit viel Platz für die Besucher zu bieten. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist in allen überdachten sowie Wartebereichen und manchen Attraktionen natürlich dennoch Pflicht. Schals und Tücher sind auf Fahrgeschäften allerdings aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Während Attraktionen wie Achterbahn & Co. wieder Fahrt aufnehmen, müssen die Besucher freilich auch auf einige bekannte Vergnügungen verzichten: So wird etwa die Stunt Show „Crazy Cops New York“ pausieren, außerdem sind das 4-D Kino Roxy, sowie die Simulatoren „Time Riders“ und „Lost Temple“ geschlossen. Andernorts müssen die Besucher auf die thematische Einstimmung vor der Fahrt, die sogenannte Pre-Show, verzichten, um so längere Verweilzeiten in geschlossenen Räumen zu vermeiden. Und, logisch: Auch ein Handshake mit Parkmaskottchen wie SpongeBob & Co. muss beim Parkbesuch aktuell ausfallen.

Phantasialand

NRWs meistbesuchter Park (normalerweise ca. zwei Mio. pro Jahr) öffnet ebenfalls morgen wieder seine Tore zu den insgesamt sechs Themenwelten. Für den Auftakttag gab es aber gestern bereits keine Karten mehr im Online-Vorverkauf. Auch beim Besuch im 1967 eröffneten Traditionspark ist der Mund- und Nasenschutz obligatorisch, und einige Angebote wie Shows, Kinderschminken & Co. sind ausgesetzt. Damit die Besucher genau wissen, wie sie sich zu verhalten haben, gibt’s auf der Homepage des Phantasialands sogar ein mehrsprachiges Handbuch im PDF-Format zum Download.

Die Infos zu den Parks der Region:

Fort Fun Abenteuerland, Aurorastr. 50, Bestwig. Geöffnet sa+so sowie 1./2.6., 11./12.6. und Ferien. Tageskarte ab 1,50 m Körpergröße ab 22,50 € online auf fortfun.de

Wunderland Kalkar, Griether Str. 110-129, Kalkar. geöffnet sa+so sowie 1./2.6., 11./12.6. und Ferien. Ab 24 € (ab 1,30 m),www.wunderlandkalkar.eu

Toverland, Toverlaan 2, Sevenum/NL (bei Venlo). Täglich geöffnet. Ab 22,50 € (ab 1,40 m), toverland.com/de

Phantasialand, Berggeiststr. 31-41, Brühl (bei Köln). Täglich geöffnet ab 29.5. (für 29.5. sind aber keine Karten mehr verfügbar). Tageskarten für Gäste ab 12 J. gibt’s ab 49,50 €, www.phantasialand.de

Movie Park, Warner-Allee 1, Bottrop. Ab 29.5. täglich geöffnet. Ab 29.50 € (ab 12 J.). www.movieparkgermany.de