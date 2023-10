„Zuhause bei dir“-Tour: Vanessa Mai kommt 2024 nach Duisburg

Im vergangenen Jahr war sie unter anderem in Oberhausen zu Gast, 2024 zieht es Vanessa Mai nach Duisburg.

Duisburg. Vanessa Mai kündigt eine neue Tour für 2024 an. Mit „Zuhause bei dir“ macht sie nur einmal in NRW Halt. Die Infos zu Tour und Presale.

Lange Gesichter bei den Fans, zumindest in der Region: Als die „Holiday on Ice“-Produktion verkündete, dass der Gaststar auf der kommenden „No Limits“-Tour Vanessa Mai seien werde, war die Freude groß. Allerdings stand vorerst kein Termin in NRW auf dem Tourplan fürs eisige Spektakel.

Dann die frohe Botschaft: Die Schlagersängerin performt nun doch in Dortmund (20.1., Westfalenhalle) auf dem Eis, aber nicht auf Kufen.

Vanessa Mai auf „Zuhause bei dir“-Tour

Jetzt gibt es noch mehr Grund zur Freude: Mai kündigt eine neue Tour an. Mit „Zuhause bei dir“ stattet die 31-Jährige 2024 auch dem Duisburger Theater am Marientor einen Besuch ab. Fans dürfen sich laut Ankündigung dann auf eine Mischung aus alten und neuen Hits aus den vergangenen zehn Jahren freuen.

Am 20. Oktober veröffentlichte Mai ihre neue Single „Geiles Life“, das auf einem Sample von Coronas „The Rhythm of the Night“ basiert. Ihr neuntes und aktuellstes Album „Hotel Tropicana“ erschien erst im vergangenen März.

Ticketvorverkauf startet am 1. November

Der erste Termin ihrer Tour ist zwar für Mai 2024 angesetzt, in die Ruhrgebietsstadt zieht es die Schlagersängerin aber erst am 17. November. Tickets für die Konzerte sind ab Mittwoch, 1.11., vorerst im Presale auf ticketmaster.de erhältlich. Um 8 Uhr startet der Vorverkauf für alle registrierten Kunden. Einen Tag später (2.11.) beginnt dann der frei zugängliche Ticket-Vorverkauf um 10 Uhr. Ab Freitag, 3.11., gibt es die Tickets im allgemeinen Vorverkauf.

