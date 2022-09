Viel Groove, viel Seele – und kein Zeitdruck

Essen. Der nächste Streich der „Tedeschi Trucks Band“ im Rahmen ihres Moon-Zyklus ist da – und wieder findet sich darauf schöne Musik.

Man könnte ihnen ja auch eine billige PR-Masche unterstellen, um möglichst oft in die Zeitung zu kommen… Wann bringt eine ziemlich anerkannte Combo schon vier Alben im Monatsabstand heraus? Aber hinter der jüngsten Veröffentlichungsorgie der „Tedeschi Trucks Band“ steckt ein Konzept. Sie vertonen in diesem Rhythmus ein 100-seitiges mythisches persisches Gedicht von Nizami Ganjavi aus dem zwölften Jahrhundert. Das ganze Großprojekt ist verknüpft mit Videoeinblicken in die Studioarbeit – und nicht zuletzt birgt der jetzt erhältliche Teil 3 der Serie, „I Am The Moon: III The Fall“ (Fantasy Concord/Universal) einfach zu schöne Musik, um nicht öfter drüber zu schreiben.

Viel Soul, viel Blues, kein Zeitdruck: Die „Tedeschi Trucks Band“ klingt schwer nach den 1970er-Jahren. Foto: David McClister / dpa

Nach Herzenslust wird gegniedelt

Das vertonte Gedicht heißt übrigens „Layla & Majnun“ – und da kommt dem ein oder anderen vielleicht das bekannte Doppel-Album von Eric Clapton mit Derek & The Dominos in den Sinn – genau diesen 70er-Geist atmen die diesmal sechs enthaltenen Titel des neuen Silberlings. Bei dieser Produktion schaut keiner auf die Uhr, ob eventuell die Dreieinhalbminutengrenze für die Verkehrsfunktauglichkeit überschritten wurde. Da wird nach Herzenslust und bluesgetränkt gegniedelt, inbrünstig soulig gesungen, in weiten Teilen ist es wieder mal eine Wonne, dem Kollektiv beim Jammen zu lauschen, das Susan Tedeschi und Derek Trucks seit einigen Jahren und inzwischen grammyprämiert um sich versammelt haben.

Mit „Somehow“ schicken die glorreichen Zwölf gleich einen soulig-beschwingten Starter ins Rennen. Der Groove, den die Band dabei entfesselt, geht in die Beine, und Dereck Trucks entlockt seiner SG-Gitarre ein vorzügliches Slide-Solo. Das später ertönende „None Above“ ist so eine Rhythm and Blues-Nummer, die man auch einem Joe Cocker hätte auf den Leib schreiben können, schöne schwarze Chöre garnieren sie.

Plötzlich in New Orleans

Dann findet sich der Hörer plötzlich in New Orleans wieder – da die Band ja nun wirklich genug Mitglieder hat, sind natürlich auch einige Bläser mit von der Partie, und deren Kostprobe bei „Gravity“ hat ein bisschen was von einem entspannten Marsch durch diese bunte Stadt. Mit „Emmaline“ nimmt die „Tedeschi Trucks Band“ die Fahrt raus: für einen ganz schön kitschigen Waltz. Aber das muss man erst mal so hinlegen. Abgeschlossen wird die Produktion mit einem bezaubernden Duett namens „Take Me As I Am“. Tedeschi und ihr Gesangspartner Mark Rivers lassen einen dabei regelrecht wegschmelzen.

Sehr schön – und irgendwie freuen wir uns schon auf den nächsten Monat...

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur