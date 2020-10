Von Swann bis Schirach: Unsere Tipps für den Hörbuch-Herbst

Täterjagd im Treppenlift

Wenn der erste am Tatort eine Schildkröte ist, kann das (nach Schaf und Graupapagei) nur ein herrlich alberner Strick-Fall von Leonie Swann sein. Im Garten (und für die Kröte Hettie enttäuschenderweise ohne Salatblatt in der Hand) liegt eine erschossene Seniorin. Sie wird in „Mord in Sunset Hall“ (mp3-CD, 9,5h, der hörverlag, ca 15€) nicht die einzige bleiben… Lauter reizende alte Damen, hieß mal ein Krimi von Agatha Christie - und meinte schon damals das Gegenteil. So hält es auch die anglophile Bayerin Swann: Gemeinheiten und jede Menge schwarzhumoriger Gags eskortieren das Verbrechen im Betagten-Szenario, das die reine Kauzparade ist. Anna Thalbach liest die Neuerscheinung etwas kurzatmig, aber mit rasantem Gespür für das Kichern am Abgrund. Für die vielstimmige Senioren-WG nimmt Thalbach stellenweise sogar die „Pfähne rauf“.

Der Anfang vom Ende

Die Raffinesse, heikelste Fragen unsere Gesellschaft mit dramatischem Thrill zu versehen, macht dem Autor und Juristen Ferdinand von Schirach auf dem deutschen Theater so leicht keiner nach. Der vielgespielte „Terror“ fragte vor Gericht, ob die Rettung Zehntausender in einem Stadion den Abschuss von 164 Menschen in einem todbringenden Flugzeug legitimiere. „Gott“ , das jüngste Werk, ist soeben als Hörspiel (2 CD, 2h, der hörverlag, ca 18€) erschienen: Sterbehilfe für einen gesunden Witwer, der einfach nicht mehr will? Wir lauschen den Argumenten, die die Ethikkommission abwiegt. Es sind Ärzte, Juristen, Geistliche. Das Stück: eine Zumutung der bewegenden Art. Aus den Sprechern in Anja Herrenbrücks Regie ragt Corinna Kirchhoff als Juristin pathosfrei und umso eindringlicher heraus.

In klappernden Kutschen

Dass die wohl größte Erzählerin des 19. Jahrhunderts ihrem Handwerk in aller Heimlichkeit nachging, ist ein Roman für sich. Jane Austen (1775-1817) war keine 20, als sie „Verstand und Gefühl“ (3 CDs, 4h, der hörverlag, 20€) schrieb. Eine Hörspielfassung unserer Tage verneigt sich vor der außergewöhnlichen Chronistin (und Kritikerin!) der britisch-menschlichen Natur der Regency-Zeit. Alexander Schumacher (Einrichtung und Regie) versucht gar nicht erst, Austens Welt der Stände und feinen gesellschaftlichen Zwischentöne hinter zwanghafter Aktualisierung zu vergattern. Und so klappern die Kutschwagen und klirrt das Tafelsilber, vom feinen Florett des Salongefechts ganz zu schweigen. Brillant besetzt, u. a. mit Johanna Gastdorf, Ulrich Noethen und Birte Schnöink, ist das vorwiegend keusche Sittengemälde um die Schwestern Dashwood nichts Geringeres geworden als Fankost vom Feinsten

Nobelpreis-Nachlese

Olga Tokarczuk beherrscht eine rare Kunst: Alles in ihren zutiefst menschlichen Betrachtungen wirkt kunstvoll angeordnet, ja inszeniert – zugleich halten wir ein und denken: „Genau so seltsam ist das Leben, du überschlägst Dich im Winter mit deinem Auto und in dem Moment plärrt der Wetterbericht aus dem Radio.“ Drei Frauen-Skizzen (Mutter, Tochter, Enkelin) verwob die Literaturnobelpreisträgerin 2006 in „Letzte Geschichten“. Diese poetische Melange aus abgründigem Witz (ein Witwen-Monolog während der tote Gatte auf eisiger Höhe gefriert) und erkenntnisgeladener Bildhaftigkeit ist in der Hörbuchfassung (der audio verlag, mp3-CD, ungekürzt, 8,5h, 24€) mit Dagmar Manzel, Angelika Thomas und Lisa Hrdina auf drei exzellente Sprecherinnen verteilt. Ein faszinierendes Stück osteuropäischer Gegenwartsprosa.

Doppelte Entdeckung

Noch etwas für Nostalgiker: 2020 wäre der Vorleser der Nation 100 Jahre alt geworden. Gert Westphal haben wir bis heute im Ohr als maßstäblichen Interpreten der Werke Fontanes und Thomas Manns. Aber unendlich viel mehr sprach der Dresdner noch fürs Schallarchiv ein. Eben neu aufgelegt und auch als große US-Literatur eine Wiederentdeckung ist Henry James’ „Washington Square“ (mp3-CD, ungekürzt, 8h, der audio verlag, 10€). Der Roman spielt in der Zeit, als New York noch „eine kleine, aber aufstrebende Kapitale war“. Das subtil Menschenbildnerische des großen Romanciers kostet Westphal großartig aus. Die fatale Dreiecks-Konstellation: wohlhabender Arzt mit ungeliebter Tochter, der ein geldgieriger Windhund den Hof macht. Eine üppig ausgemalte Familientragödie- und ein amerikanisches Gesellschaftsporträt zugleich, nicht ohne Witz serviert. Wundervoll!