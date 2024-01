Essen. Die Kinder unseres Autors erleben eine ungewöhnlich friedliche Zeit miteinander. Was das mit Kängurus und Reitern zu tun hat.

Harmonie ist natürlich der Ausnahmezustand. Die Regel ist vielmehr die – sorry, für das blöde Wortspiel - „Haumonie“. Sie verstehen schon: Geschwisterchen gehen gerne aufeinander los. Sie pfeifen auf die pazifistische Erziehung. Sie hauen sich. Aber dann gibt es noch diese Phasen, in denen sie sich plötzlich ganz doll liebhaben, durch dick und dünn gehen. Der Auslöser der Harmoniephase an diesem Jahresanfang war es, dass Devin seine Schwester Melia nun regelmäßig durchs Haus trägt. Dass so ein Herumgeschleppe eine gewisse Bindung herstellen kann, wissen wir von den Kängurus und ihren Beutel-Babys. Doch auch das Huckepacktragen scheint zusammenzuschweißen. Reiter und Ross haben auch ein enges Band. Oder eben der „Melia-Bus“ und seine Insassin.

Jedenfalls geht kaum eine Bewegung im Haus mehr, ohne dass Devin seine Schwester hinten auflädt und der Bus lostuckert. Die Frauen der Familie sagen natürlich: „Mach das nicht so oft, mein Junge! Dein Rücken!“ Die Männer der Familie sagen natürlich: „Lass den Jungen doch! So wird er stärker!“ Natürlich haben – da bin ich trotz meines Geschlechts völlig unvoreingenommen – die Männer recht. Denn mit der Harmonie, und damit auch mit dem Tragen, ist’s eh viel schneller vorbei als sich die Bandscheibe wölben könnte.

Wobei die Harmonie nicht vollends ein Genuss ist. Als die Kinder neulich schlafen sollten, da konnten sie sich einfach nicht trennen, protestierten und schimpften. Devin wäre selbst bereit gewesen, sich „irgendwo in die Ecke zu zwängen und zu warten“, bis sein Vater seine Schwester in den Schlaf gekrault hätte, nur um länger im Raum mit seiner (vorübergehend) liebsten Spielkameradin zu bleiben. „Aber Devin soll ins Bett“, sagte Melia und ergänzte, klingend wie die anderen weiblichen Personen dieser Familie: „Hier ist es viel gemütlicher für seinen Rücken!“ Ich werde sie daran erinnern – wenn die Haue-Hand mal wieder zuschlägt und auf der Wirbelsäule landet.

