Was das Schulministerium vom Denkmalschutz lernen kann!

Es war klar: Einen Tag des offenen Denkmals wird es so wie sonst nicht geben. Die Stiftung Denkmalschutz hat schnell Richtung Zukunft gedacht.

So geht es also auch: Die Stiftung Denkmalschutz hat schon im April begriffen, was das Schulministerium nicht gesehen hat: Dass man so wie in der Vergangenheit nicht weitermachen kann unter Corona-Bedingungen – um dann Ressourcen für virtuelles Lernen und Erleben bereitzustellen.

Jetzt kann sich die Stiftung auf die Schulter klopfen und viele Denkmalbetreiber sind ihr dankbar für den Schubs in Richtung Digitalisierung und virtuellen Erlebens. Weil sie merken: Das ist ein Sprungbrett in eine neue Zeit für unsere alten Bau- und Kunstwerke. Auch, wenn jeder weiß, dass virtuelles und tatsächliches Erleben immer noch zwei Welten sind.

Eine Stiftung mit dem Budget eines Gymnasiums kriegt es hin

Man stelle sich vor, die Schulministerin hätte Ähnliches veranlasst: Vier Wochen Denkpause, wo jeder von der Hochschuldidaktik bis zum Hausmeister beiträgt, was er kann zu einer zukunftsfesten, virtuellen Lernwelt unter Corona-Bedingungen.

Und dann die notwendigen Ressourcen in Technik, Recht und Ausbildung bereitstellen. Eine kleine Stiftung mit dem Jahresbudget eines durchschnittlichen Gymnasiums macht vor, was ein großes Land verpennt hat.